Мбаппе широко улыбнулся, отвечая на вопрос о будущем клубе: «Неподходящий момент, чтобы говорить об этом»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем клубе.

В пятницу нападающий объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона, не назвав новую команду. Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал».

После церемонии вручения награды лучшему игроку сезона в Лиге 1 Килиана спросили о его следующем клубе.

– Вы уже подписали контракт?

– Сейчас неподходящий момент, чтобы говорить об этом, – сказал Мбаппе, широко улыбнувшись.

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8 комментариев
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Ну и правильно, сначала Спартак должен объявить тренера, а уже затем о Мбаппе.
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Все и так знают, что это Динамо(Махачкала)
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До 30 июня будем это читать, пока контракт с ПСЖ не закончится
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Кажется, что даже после года игры за Мадрид он все равно не ответит на этот вопрос
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Как капризная девочка
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Перейдет в Пахтакор, скриньте!
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