Мбаппе широко улыбнулся, отвечая на вопрос о будущем клубе: «Неподходящий момент, чтобы говорить об этом»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем клубе.

В пятницу нападающий объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона, не назвав новую команду. Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал».

После церемонии вручения награды лучшему игроку сезона в Лиге 1 Килиана спросили о его следующем клубе.

– Вы уже подписали контракт?

– Сейчас неподходящий момент, чтобы говорить об этом, – сказал Мбаппе, широко улыбнувшись.

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