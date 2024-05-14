Президент «Болтона» о словах главы АПЛ про риски создания независимого регулятора: «Все упирается в жадность. Они считают себя отдельным островом, но мы являемся футбольной пирамидой»

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Президент «Болтона» раскритиковала позицию главы АПЛ по независимому регулятору.

В феврале прошлого года правительство Великобритании заявило о планах по созданию структуры, которая будет заниматься предотвращением расформирования исторически значимых клубов, предоставлением болельщикам возможностей для более широкого участия в жизни команд, проверкой новых владельцев и руководителей. Также регулятор сможет запрещать английским клубам участвовать в Суперлиге Европы.

Глава АПЛ Ричард Мастерс ранее выразил опасения, что создание независимого регулятора может привести к «непредвиденным последствиям» – в частности, к снижению инвестиций и, как следствие, замедлению развития английского футбола.

«Не думаю, что они представили себя должным образом. Они высокомерны, и мне кажется, что они считают себя отдельным островом и уплывают, забывая, что 14 клубов Премьер-лиги пришли из Английской футбольной лиги (EFL).

Я бы с удовольствием поговорила с Ричардом о «непреднамеренных последствиях». Это всего лишь слова, за ними нет аргументов.

На мой взгляд, все упирается в жадность, зависть и ревность. Не понимаю, как можно смотреть на эту ситуацию под таким углом, когда мы являемся футбольной пирамидой. То, что мы делаем, влияет не только на нашу страну», – сказала Шэрон Бриттен.

Глава АПЛ о создании независимого регулятора: «Это большой риск. Просим депутатов убедиться, что футбол выиграет от этого и не столкнется с последствиями»

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2 комментария
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глава лиги о регуляторе говорил весьма здравые вещи - типа если все работает лучше всех в мире главное не сломать то что работает и это имеет смысл, а вот у девочки из Болтона подход немного кажется более пролетарским, - богатые жадны, надо их приструнить и тп
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совместимость бабы и управления клубом доказана не раз такими проверенными успешными специалистами как Смородская например или бывшая глава Спартака - Зарема - не знаю фамилии.
И тут тоже так же вот - вроде говорит женщина футбольными терминами а смысла в словах в контексте ситуации - просто нет, вы перечитайте
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