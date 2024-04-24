Глава АПЛ о создании независимого регулятора: «Это большой риск. Просим депутатов убедиться, что футбол выиграет от этого и не столкнется с непредвиденными последствиями»

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Глава АПЛ выразил опасения по поводу возможного создания независимого регулятора.

В феврале прошлого года правительство Великобритании заявило о планах по созданию структуры, которая будет заниматься предотвращением расформирования исторически значимых клубов, предоставлением болельщикам возможностей для более широкого участия в жизни команд, проверкой новых владельцев и руководителей. Также регулятор сможет запрещать английским клубам участвовать в Суперлиге Европы.

Как передает ESPN, в понедельник состоялось второе чтение законопроекта. Глава АПЛ Ричард Мастерс выступил перед парламентом, призвав ответственно подойти к принятию закона.

«Очень немногие отрасли приветствуют дополнительное регулирование, но оно существует, и мы по-прежнему относимся к этому позитивно.

Наша отрасль невероятно успешна по любым меркам. Но это не только АПЛ, у нас фантастически успешные лиги на всех уровнях пирамиды. Мы не можем смотреть на Германию, Испанию или Францию и говорить: «Что ж, мы видим, что это работает».

Мы идем на большой риск, и поэтому мы просим депутатов и коллег отнестись к законопроекту очень внимательно и беспристрастно, чтобы убедиться, что от этого выиграет весь футбол, и мы не столкнемся с непредвиденными последствиями», – сказал Мастерс.

2 комментария
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Наконец-то я узнал его фамилию!
Теперь знаю не только Тебаса)
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Ни&уя непонятно если честно
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