Глава АПЛ о создании независимого регулятора: «Это большой риск. Просим депутатов убедиться, что футбол выиграет от этого и не столкнется с непредвиденными последствиями»
Глава АПЛ выразил опасения по поводу возможного создания независимого регулятора.
В феврале прошлого года правительство Великобритании заявило о планах по созданию структуры, которая будет заниматься предотвращением расформирования исторически значимых клубов, предоставлением болельщикам возможностей для более широкого участия в жизни команд, проверкой новых владельцев и руководителей. Также регулятор сможет запрещать английским клубам участвовать в Суперлиге Европы.
Как передает ESPN, в понедельник состоялось второе чтение законопроекта. Глава АПЛ Ричард Мастерс выступил перед парламентом, призвав ответственно подойти к принятию закона.
«Очень немногие отрасли приветствуют дополнительное регулирование, но оно существует, и мы по-прежнему относимся к этому позитивно.
Наша отрасль невероятно успешна по любым меркам. Но это не только АПЛ, у нас фантастически успешные лиги на всех уровнях пирамиды. Мы не можем смотреть на Германию, Испанию или Францию и говорить: «Что ж, мы видим, что это работает».
Мы идем на большой риск, и поэтому мы просим депутатов и коллег отнестись к законопроекту очень внимательно и беспристрастно, чтобы убедиться, что от этого выиграет весь футбол, и мы не столкнемся с непредвиденными последствиями», – сказал Мастерс.
Теперь знаю не только Тебаса)