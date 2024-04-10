АПЛ не рассматривает введение «налога на роскошь» вместо снятия очков. Клубы обсудят сроки применения санкций и соотнесение финансовых правил лиги с ограничениями УЕФА
АПЛ не рассматривает введение «налога на роскошь» вместо снятия очков.
Напомним, ранее большинство клубов лиги поддержали идею «налога на роскошь» для клубов, превышающих определенный лимит расходов – при этом взыскания будут увеличиваться в зависимости от увеличения затрат. Полученные таким образом средства могут быть перераспределены между клубами, соблюдающими финансовые правила, либо направлены в «чрезвычайный фонд» для помощи клубам, находящимся в трудном финансовом положении.
По информации Sky Sports, введение «налога на роскошь» не стоит на повестке дня сегодняшнего собрания акционеров клубов АПЛ. Утверждается, что лига не поддерживает эту идею, опасаясь, что богатые клубы смогут тратить деньги на трансферы без ограничений, что приведет к увеличению неравенства между клубами и значительной инфляции зарплат и трансферной стоимости игроков. Таким образом, снятие очков за нарушение финансовых правил будет практиковаться и далее.
При этом АПЛ и клубы-участники сходятся во мнении о необходимости изменений в текущих финансовых правилах. В частности, ключевыми вопросами являются сроки применения санкций и соответствие новых финансовых правил финансовому фэйр-плей УЕФА. Так, вероятнее всего, в правила будет включено ограничение трат на трансферы на сумму не более чем 70% дохода для клубов, выступающих в еврокубках – аналогичный лимит к сезону-2025/26 планирует установить УЕФА в рамках поэтапного введения ограничений.
Планируется, что реформы финансовых правил вступят в силу к началу следующего сезона.