АПЛ не рассматривает введение «налога на роскошь» вместо снятия очков. Клубы обсудят сроки применения санкций и соотнесение финансовых правил лиги с ограничениями УЕФА

АПЛ не рассматривает введение «налога на роскошь» вместо снятия очков.

Напомним, ранее большинство клубов лиги поддержали идею «налога на роскошь» для клубов, превышающих определенный лимит расходов – при этом взыскания будут увеличиваться в зависимости от увеличения затрат. Полученные таким образом средства могут быть перераспределены между клубами, соблюдающими финансовые правила, либо направлены в «чрезвычайный фонд» для помощи клубам, находящимся в трудном финансовом положении.

По информации Sky Sports, введение «налога на роскошь» не стоит на повестке дня сегодняшнего собрания акционеров клубов . Утверждается, что лига не поддерживает эту идею, опасаясь, что богатые клубы смогут тратить деньги на трансферы без ограничений, что приведет к увеличению неравенства между клубами и значительной инфляции зарплат и трансферной стоимости игроков. Таким образом, снятие очков за нарушение финансовых правил будет практиковаться и далее.

При этом АПЛ и клубы-участники сходятся во мнении о необходимости изменений в текущих финансовых правилах. В частности, ключевыми вопросами являются сроки применения санкций и соответствие новых финансовых правил финансовому фэйр-плей УЕФА. Так, вероятнее всего, в правила будет включено ограничение трат на трансферы на сумму не более чем 70% дохода для клубов, выступающих в еврокубках – аналогичный лимит к сезону-2025/26 планирует установить в рамках поэтапного введения ограничений.

Планируется, что реформы финансовых правил вступят в силу к началу следующего сезона.