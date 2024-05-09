Фердинанд о 115 нарушениях «Сити»: «Я был в суде по делу о расизме – одно обвинение заняло 2,5 года! У них 115! Другие дела решаются быстро, «Эвертон» и «Форест» уже лишились очков»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Ноттингем Форест финансовый фэйр-плей Футбол

Рио Фердинанд высказался о 115 нарушениях «Манчестер Сити».

«Когда наконец с этим разберутся? Потому что все остальные дела улаживаются очень, очень быстро. С «Эвертона» в этом сезоне дважды снимали очки, «Ноттингем Форест» – все эти команды лишились очков. А «Манчестер Сити» просто... (делает вид, что листает страницы – Sports).

На месте этих клубов я бы сказал: «Давайте сначала посмотрим, что будет с «Сити». Но если «Сити» ничего не получит или удостоится лишь легкого предупреждения, они («Эвертон» и «Ноттингем» – Sports) просто сойдут с ума.

Когда несколько месяцев назад я был в суде по делу о расизме, там было одно обвинение. Это заняло два с половиной года! У них 115, это безумие!» – сказал бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд в своем подкасте FIVE.

Дело «Ман Сити» о 115 финансовых нарушениях начнут рассматривать осенью 2024 года. Решение вынесут не раньше лета 2025-го

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14 комментариев
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Это другое
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Надеюсь, что за нэгрейру тоже накажут сегундой бчк поскорее
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Ответ rigobersong
У меня в голове не укладывается, как человек которого родила белая женщина может считать себя черным и обижаться на оскорбления, ладно такие как винисиус, но эти-то куда вечно лезут:))
Т.е. по твоему Фердинанд белый?
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Ответ Cruel Snake
А какие наказания реально будут их ждать, если эти нарушения докажут! Все внутренние трофеи заберут? В чемпионшип? Просто снятие очков будет как то тупо
В угол поставят на 5 минут и хватит с них
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Сити наймет Сола Гудмана и проведет хейтерам по губам
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чтобы ударить по кормящей руке, АПЛ придется собраться с духом
+2
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Ответ Cruel Snake
А какие наказания реально будут их ждать, если эти нарушения докажут! Все внутренние трофеи заберут? В чемпионшип? Просто снятие очков будет как то тупо
Минус 50 очков, например. Или минус 80
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А какие наказания реально будут их ждать, если эти нарушения докажут! Все внутренние трофеи заберут? В чемпионшип? Просто снятие очков будет как то тупо
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Шити следовало бы не только очков сейчас лишить, там по-хорошему надо лишать и трофеев. Это, конечно, нонсенс то, что происходит вокруг этого клуба.
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Ответ Grime Font
В угол поставят на 5 минут и хватит с них
Жестоко.
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Ответ Cruel Snake
А какие наказания реально будут их ждать, если эти нарушения докажут! Все внутренние трофеи заберут? В чемпионшип? Просто снятие очков будет как то тупо
В смысле какие наказания будут ждать? Наказали же уже Эвертон и Форрест, не хватит с сити?
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