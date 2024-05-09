Фердинанд о 115 нарушениях «Сити»: «Я был в суде по делу о расизме – одно обвинение заняло 2,5 года! У них 115! Другие дела решаются быстро, «Эвертон» и «Форест» уже лишились очков»
Рио Фердинанд высказался о 115 нарушениях «Манчестер Сити».
«Когда наконец с этим разберутся? Потому что все остальные дела улаживаются очень, очень быстро. С «Эвертона» в этом сезоне дважды снимали очки, «Ноттингем Форест» – все эти команды лишились очков. А «Манчестер Сити» просто... (делает вид, что листает страницы – Sports).
На месте этих клубов я бы сказал: «Давайте сначала посмотрим, что будет с «Сити». Но если «Сити» ничего не получит или удостоится лишь легкого предупреждения, они («Эвертон» и «Ноттингем» – Sports) просто сойдут с ума.
Когда несколько месяцев назад я был в суде по делу о расизме, там было одно обвинение. Это заняло два с половиной года! У них 115, это безумие!» – сказал бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд в своем подкасте FIVE.
Дело «Ман Сити» о 115 финансовых нарушениях начнут рассматривать осенью 2024 года. Решение вынесут не раньше лета 2025-го