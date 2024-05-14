Ловчев о «Спартаке»: «Докатились – давайте, мол, Слишковича оставим, может, у него получится, как у Карреры. Вы что, обалдели? Речь о том, чтобы команда стала конкурентоспособной на несколько лет вперед»

Теги Спартак премьер-лига Россия Константин Бесков Валерий Лобановский Евгений Ловчев Гавриил Качалин Массимо Каррера Р-Спорт Владимир Слишкович Футбол

Евгений Ловчев выступил против назначения Владимира Слишковича главным тренером «Спартака».

Слишкович исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Красно-белые не проиграли ни одного из 7 матчей под руководством боснийца.

«Давайте так. Вот я футболист, прихожу в сборную, а там тренер Качалин, и мне не надо объяснять, кто он такой. Он выиграл Кубок Европы и Олимпийские игры. Я иду дальше, там Лобановский. Мне тоже не надо объяснять, что это за тренер, он всем все доказал. Я прихожу в «Спартак» – там Симонян, Бесков.

А мы докатились до того, мол, давайте Слишковича оставим, потому что был же пример, когда Каррера выигрывал чемпионство со «Спартаком», может, и у него получится. Вы что, обалдели? По такому принципу надо тренера брать в команду? Где Каррера сейчас, кого он тренирует? Ну сделает он команду чемпионом один раз, дальше что? Мы говорим о работе, о том, чтобы команда на несколько лет вперед стала конкурентоспособной», – сказал бывший игрок сборной СССР.

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41 комментарий
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Это конечно неоднократно проговаривалось, но с такими ветеранами как у Спартака и врагов не нужно.
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Ловчев виляет как новичок на велосипеде…
Недавно хвалил Слишковича,а теперь вспомнила бабушка как девочкой была…
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Уровень мышления руководства Спартака такой сейчас, что я не удивлюсь, если Слишковича рискнут оставить. Примерно такой же бардак был и при Федуне.
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Ответ Евгений Сидоров
Это конечно неоднократно проговаривалось, но с такими ветеранами как у Спартака и врагов не нужно.
Да ладно. Ловчев переобуваться любит. Завтра все наоборот может сказать
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Ответ Kerghoodoo
А в чем смысл болеть за клуб, если не уважать его историю? Это же глупо
Уважение не равно жить прошлыи
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К сожалению, сейчас не найти такой уровень тренеров уважаемый Евгении Серафимович. и игроков тоже. Тренер сейчас фартовый, дай бог ему чтоб все получилось.
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Ловчев о «Спартаке»: «Докатились – давайте, мол, Слишковича оставим, может, у него получится, как у Карреры. (с).Давайте поставим Аленичева,его же ветераны тах хвалили.
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Клопп отдохнет и к нам потом,главное чтоб ветераны одобрили
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Ответ Garik_new
Не надо на годы вперед, надо здесь и сейчас.
Надо именно на годы вперёд, потому что в «надо здесь и сейчас» мы уже четверть века живём и печалимся. Другой вопрос, готов ли Слишкович создать команду на годы вперёд? До конца сезона ещё есть время. Пока Слишкович делает ставку на «главное - не проиграть». Способен ли он играть в «устроит только победа»?
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Ответ Kerghoodoo
Так о том и речь. Я рад, что люди 2000 г.р. увидели чемпионство, но как тренер Каррера, разумеется, никакой, и из того состава можно было выдать больше, чем одна чашка и выжженная земля после неё. Об этом же говорит и Ловчев. Как будет у Лички после чашки - мы не знаем. Хотя для Динамо чашка будет ещё эпичнее, конечно.
При всех минусах Карреры,выженую землю устроил Федун,+ гнилые Глушаков и ко,внесли свою лепту в разрушение команды.Кого Федун купил в укрепление состава на следующий сезон?Рошу.+ ушли Пашалич и еще некоторые игроки.
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Ответ sergej.shalaev.2016@mail.ru
А когда Моуринью выигрывал последний трофей- а ведь он считается великим- я просто спрашиваю
Лигу Конференций два года назад
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Ответ Konstantin Zorin
Серафимыч всех великих покойников вспомнил. Ну, и где сегодня у нас тренеры равные им? Городит дичь какую-то.
Да,но сам предложить никого не может.Хотя я знаю,он бы предложил Черчесова.Но это тоже не гарантия ничего.
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Ответ NIK7478
Уровень мышления руководства Спартака такой сейчас, что я не удивлюсь, если Слишковича рискнут оставить. Примерно такой же бардак был и при Федуне.
Еще чемпионат не закончился.А елси он кубок возьмет или 3 место,то убирать его?
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Ответ Spartakus1984
Еще чемпионат не закончился.А елси он кубок возьмет или 3 место,то убирать его?
Я бы все таки искал нового тренера, но сохранил бы Слишковича в тренерском штабе.
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Ответ Spartakus1984
Еще чемпионат не закончился.А елси он кубок возьмет или 3 место,то убирать его?
Да сразу президентом клуба надо ставить
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Ответ bedLaM
Я бы все таки искал нового тренера, но сохранил бы Слишковича в тренерском штабе.
Так а кого искать?С именем никог сейчас не привезти.В итоге такого же ноунейма найдут.
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Ответ bedLaM
Я бы все таки искал нового тренера, но сохранил бы Слишковича в тренерском штабе.
Зачем? При Абаскале он не был особо заметен. Или чтобы он за главного работал, учитывая успехи? Я думаю, это будет удар для него
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Серафимы, смотрю, тоже падок на агузаровское бабло. Почти как Чердак))
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там аллегри освобождается. может он пойдёт
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Серафимыч всех великих покойников вспомнил. Ну, и где сегодня у нас тренеры равные им? Городит дичь какую-то.
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Серафимыч, в очередь!!! Первым Саня Мостовой-царь! Он чемпионство со "Спартаком" возьмёт, а ты тогда на его багаже ЛЧ!
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Вот в этом главная проблема околоспартаковских дедов и не совсем дедов и части болельщикоа-постоянные воспоминания о прошлом. Наверно нужно признать уже что прошлое прошло и воспоминания о былой мощи помогают примерно никак. Что поумерить амбиции, пожить в реальности-нормально)
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В том и проблема, что ждать никто не будет.
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В том и проблема, что ждать никто не будет.
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В том и проблема, что ждать никто не будет.
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В том и проблема, что ждать никто не будет
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В том и проблема, что ждать никто не будет.
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Эмери подписывайте)
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А что, есть кто-то толковый на примете? (Из людей с мытой головой)
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А что Личка много чего выигрывал ? Я просто спрашиваю .
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