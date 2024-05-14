Ловчев о «Спартаке»: «Докатились – давайте, мол, Слишковича оставим, может, у него получится, как у Карреры. Вы что, обалдели? Речь о том, чтобы команда стала конкурентоспособной на несколько лет вперед»
Евгений Ловчев выступил против назначения Владимира Слишковича главным тренером «Спартака».
Слишкович исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. Красно-белые не проиграли ни одного из 7 матчей под руководством боснийца.
«Давайте так. Вот я футболист, прихожу в сборную, а там тренер Качалин, и мне не надо объяснять, кто он такой. Он выиграл Кубок Европы и Олимпийские игры. Я иду дальше, там Лобановский. Мне тоже не надо объяснять, что это за тренер, он всем все доказал. Я прихожу в «Спартак» – там Симонян, Бесков.
А мы докатились до того, мол, давайте Слишковича оставим, потому что был же пример, когда Каррера выигрывал чемпионство со «Спартаком», может, и у него получится. Вы что, обалдели? По такому принципу надо тренера брать в команду? Где Каррера сейчас, кого он тренирует? Ну сделает он команду чемпионом один раз, дальше что? Мы говорим о работе, о том, чтобы команда на несколько лет вперед стала конкурентоспособной», – сказал бывший игрок сборной СССР.
Недавно хвалил Слишковича,а теперь вспомнила бабушка как девочкой была…