«Никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. Вся команда обороняется и атакует». Зобнин о «Спартаке» при Слишковиче

Роман Зобнин рассказал, как Владимир Слишкович изменил игру «Спартака».

«Мы стали играть в пять защитников, кроме матча с «Локомотивом», начали играть агрессивно в обороне, с «Пари НН» сыграли 0:0. Мы начинали с защиты, а заканчиваем атакой.

Во время гола «Краснодару» зона была свободной, меня никто не встретил. Было удивительно, что я был один в ударной зоне. Но это их проблемы. Я забил – это самое главное. Было тяжело, «Краснодар» – хорошая команда. Не зря они идут наверху.

У нас все обороняются, никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. Вся команда обороняется и вся команда атакует. Это самое важное», – сказал полузащитник « ».