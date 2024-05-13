«Никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. Вся команда обороняется и атакует». Зобнин о «Спартаке» при Слишковиче

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Роман Зобнин рассказал, как Владимир Слишкович изменил игру «Спартака».

«Мы стали играть в пять защитников, кроме матча с «Локомотивом», начали играть агрессивно в обороне, с «Пари НН» сыграли 0:0. Мы начинали с защиты, а заканчиваем атакой.

Во время гола «Краснодару» зона была свободной, меня никто не встретил. Было удивительно, что я был один в ударной зоне. Но это их проблемы. Я забил – это самое главное. Было тяжело, «Краснодар» – хорошая команда. Не зря они идут наверху.

У нас все обороняются, никто просто так не стоит и в носу не ковыряется. Вся команда обороняется и вся команда атакует. Это самое важное», – сказал полузащитник «Спартака». 

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26 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
А при Абаскале стояли и в носу ковырялись?
Ковырялись просто так, а сейчас не просто
+30
-1
+29
А при Абаскале стояли и в носу ковырялись?
+30
-3
+27
Ответ Ебздрогыч
А при Абаскале стояли и в носу ковырялись?
Не только в носу.
+12
0
+12
Что мешало при Абаскале в носу не ковыряться?
+8
-1
+7
Ответ igls54
Слишком долго Спартак ковырялся в носу до Слишковича
Там откровенный слив тренера был.
+8
-3
+5
Ответ Честный контроль
Мальчиков еще в детском саду ковырятся в носу и есть козявки отучают. Хорошо что Слишкович наконец то научил этому игроков ФКСМа. Лучше позже, чем никогда!
Жаль тебя не научили русскому языку в школе)
+3
0
+3
Спрашивается а что мешало вам так же делать всегда .Значит проблема все же в вас
+2
0
+2
Слишком долго Спартак ковырялся в носу до Слишковича
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Ответ Olajuvon
Цикл в самом начале!!!
Цикл ковыряния в носу?
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Рома - пешеход...
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Понятно, теперь все стоят не просто так и не просто так в носу ковыряются, а при этом атакуют и обороняются )
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А раньше то чего ковырялись?
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В очередной раз убеждаемся, что дело вовсе не в тренере, а в этих ленивых уродах, которым неправильно составляют контракты, из-за которых они могут ковырять или не ковырять в носу в зависимости от настроения.
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Читаю это и ковыряю в носу, но сидя)
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Цикл в самом начале!!!
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Комментарий удален модератором
Люди начали отрабатывать свою зарплату ) Каррерим )
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Перестали ковырять в носу и стоять просто так только при Слишковиче? Грамотная работа...
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А я думал, мол чего КБ так часто сливают? Дело по-серьёзному обстояло - в носу они ковырялись всей командой. Такие слова лучше не говорить в интервью. Потому что это становится поводом для подколов и насмешек.
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Комбинационная игра в атаке не выстроена. Но у нас практически весь чемпионат так играет.
Кому больше повезет, тот и наберет очки в матче.
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Ответ Ебздрогыч
А при Абаскале стояли и в носу ковырялись?
Такая видать тренерская установка была....
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Краснодар как минимум парочку должен был забивать, но реализация подвела.
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