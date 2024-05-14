Пеп о «Ливерпуле»: «Они не неудачники, а победители, потому что боролись за четыре трофея, упуская невероятные моменты»

Пеп Гвардиола высказался о выбывании «Ливерпуля» из борьбы за чемпионство в АПЛ.

«Я видел «Ливерпуль» в последние несколько недель. Они не смогли побороться с « », но знаете ли вы, каким образом они потеряли шанс бороться до конца? Я смотрел их матчи против «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Они упускали невероятные моменты, в это было невозможно поверить. Вспомните все шансы «Ливерпуля», которые они упустили, попробуйте упустить их без вратаря – ничего. Они не реализуют их. Именно по этой причине они выбыли из борьбы.

Неудачники ли они? Нет. Это невероятная команда, которая борется с нами на протяжении многих лет. Скажите мне, сколько атакующих игроков есть у « »? Они не забили ни одного гола и поэтому не смогли победить. Такое может произойти. Важно, что «Ливерпуль» является победителем, потому что боролся за четыре трофея в этой ситуации», – сказал главный тренер « ».