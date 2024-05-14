Пеп о «Ливерпуле»: «Они не неудачники, а победители, потому что боролись за четыре трофея, упуская невероятные моменты»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о выбывании «Ливерпуля» из борьбы за чемпионство в АПЛ.

«Я видел «Ливерпуль» в последние несколько недель. Они не смогли побороться с «Арсеналом», но знаете ли вы, каким образом  они потеряли шанс бороться до конца? Я смотрел их матчи против «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Они упускали невероятные моменты, в это было невозможно поверить. Вспомните все шансы «Ливерпуля», которые они упустили, попробуйте упустить их без вратаря – ничего. Они не реализуют их. Именно по этой причине они выбыли из борьбы.

Неудачники ли они? Нет. Это невероятная команда, которая борется с нами на протяжении многих лет. Скажите мне, сколько атакующих игроков есть у «Ливерпуля»? Они не забили ни одного гола и поэтому не смогли победить. Такое может произойти. Важно, что «Ливерпуль» является победителем, потому что боролся за четыре трофея в этой ситуации», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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10 комментариев
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Клопп тоже хотел свою ливерпульскую четверку получить, футбольную. Но не срослось, так бывает. Но все равно он вернул клуб в европейскую клубную топ-лигу, не отнять.
+20
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+20
Респект Пепу, но Ливерпуль правда выдохся, не хватило сил и удачи. Надеюсь в следующем сезоне они будут в порядке.
+13
-3
+10
ЛЧ, АПЛ, Кубок, куча финалов, всем бы такими неудачниками быть
+4
0
+4
Клопп молодец. Спасибо и удачи.
Жаль Нуньес мажет, Салах выдохся и немотивирован
+3
0
+3
Юргену не повезло что он тренировал Ливерпуль в эпоху Гвардиолы в АПЛ и в эпоху ЗиЗу/ Анчи в лиге чемпионов. А так Клопп построил невероятную команду и выиграл все возможные трофеи, но могли бы по несколько раз.
+2
-2
0
Сложно конкурировать против арабских мошенников
0
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0
Ответ Даулет Абдрахманбек
Юргену не повезло что он тренировал Ливерпуль в эпоху Гвардиолы в АПЛ и в эпоху ЗиЗу/ Анчи в лиге чемпионов. А так Клопп построил невероятную команду и выиграл все возможные трофеи, но могли бы по несколько раз.
Зато ему было куда стремиться. Без мотивации достигать высот гораздо труднее
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