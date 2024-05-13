Гвардиола о матче с «Тоттенхэмом»: «Ман Сити» должен победить. Иначе «Арсенал» станет чемпионом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

Пеп Гвардиола сказал, что от матча «Тоттенхэм» – «Сити» зависит титул чемпиона.

«Манчестер Сити» после 37-го тура АПЛ отстает от «Арсенала» на 1 очко, имея матч в запасе. Перенесенная игра против «Тоттенхэма» состоится 14 мая в Лондоне.

– С этой командой мы играли дважды в этом сезоне (3:3 в АПЛ, 1:0 – в Кубке Англии – Sports). Если мы не победим, то не выиграем АПЛ. Вот что нам нужно сделать [– победить].

Играть против «Тоттенхэма» на выезде – это всегда большой вызов, особенно в этом сезоне. Они так агрессивны! Они уступают 0:4 на «Энфилде» «Ливерпулю» [по ходу игры], но все равно продолжают придерживаться того, во что верят.

Есть трудности, но мы знаем, ради чего играем.

– «Ман Сити» может стать чемпионом в четвертый раз подряд.

– Мы знаем, как трудно снова оказаться на вершине, но впереди нас ждет что-то уникальное.

Мы должны читать игру, интерпретировать ее как можно лучше, играть в тот футбол, который хотим. Должны быть правильное напряжение и концентрация. Если играешь такие матчи слишком расслабленно – это большая проблема.

«Тоттенхэм» играет за Лигу чемпионов, поэтому у них есть важная цель, но и у нас тоже есть большие цели.

Мы много раз играли на их стадионе очень хорошо, но не смогли забить или победить. Сейчас мы пытаемся добиться чего-то особенного, поэтому на этот раз нам придется это сделать [забить и победить]. Пришло время сделать это, иначе «Арсенал» станет чемпионом.

Настрой – это именно то, что нам нужно, чтобы выиграть такой матч. Ничего другого не может быть в голове в такой момент, потому что все знают, ради чего мы играем, – сказал главный тренер «Сити» Гвардиола.

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13 комментариев
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Держу завтра кулаки за Тоттенхэм, последняя надежда на них, потому что Вест Хэм на Этихаде они точно вынесут вперед ногами. Красиво будет если Арсенал спустя ровно 20 лет снова станет чемпионом, по игре и результатам абсолютно заслужили стать чемпионами.
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+6
Ответ Yobo
Держу завтра кулаки за Тоттенхэм, последняя надежда на них, потому что Вест Хэм на Этихаде они точно вынесут вперед ногами. Красиво будет если Арсенал спустя ровно 20 лет снова станет чемпионом, по игре и результатам абсолютно заслужили стать чемпионами.
Да очевидно, что Сити чемпионство уже не отдаст. Опыт очень важен в конце чемпионата, а у горожан его вагон.
Нельзя было Арсеналу проигрывать Вилле
+10
-4
+6
Тут не повезло Сити с местом решающей игры. 1 гол за 5 лет на выезде против Тоттенхэма на новой арене, да и тот с очевидным нарушением правил и помощью свистка.
Но форма у Тоттенхэма сейчас далеко от нормальной, сложно предсказать что будет.
+6
-4
+2
Если сегодня "Ливерпуль"выиграет У виллы,то у кур будет мотивация. А если ничья или победа виллы,то куры раздвинут ноги,только бы не помочь пушкарям.
+3
-1
+2
Ответ arspurs9
Тут не повезло Сити с местом решающей игры. 1 гол за 5 лет на выезде против Тоттенхэма на новой арене, да и тот с очевидным нарушением правил и помощью свистка. Но форма у Тоттенхэма сейчас далеко от нормальной, сложно предсказать что будет.
Думать нечего. Сити вынесет Тоттенхэмом вперед ногами. Слишком опытная команда, уже свершившая большую осечку.
+4
-2
+2
Ответ Anya Belova
Да очевидно, что Сити чемпионство уже не отдаст. Опыт очень важен в конце чемпионата, а у горожан его вагон. Нельзя было Арсеналу проигрывать Вилле
помню такие же прогнозы и про Байера говорили в январе, почти все прогнозировали что они сломаются и Бавария как всегда станет чемпионами.

почему вы такие негативные, люди, зачем тогда вообще футбол смотреть

ваши взгляди скучны как и футбол самого Пепа в Сити
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Ответ Гена Гиндеров
Если сегодня "Ливерпуль"выиграет У виллы,то у кур будет мотивация. А если ничья или победа виллы,то куры раздвинут ноги,только бы не помочь пушкарям.
вот именно
чемпионство зависит от Ливерпуля всё-таки )))
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-1
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