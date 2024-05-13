Гвардиола о матче с «Тоттенхэмом»: «Ман Сити» должен победить. Иначе «Арсенал» станет чемпионом»

Пеп Гвардиола сказал, что от матча «Тоттенхэм» – «Сити» зависит титул чемпиона.

« » после 37-го тура АПЛ отстает от « » на 1 очко, имея матч в запасе. Перенесенная игра против «Тоттенхэма» состоится 14 мая в Лондоне.

– С этой командой мы играли дважды в этом сезоне (3:3 в , 1:0 – в Кубке Англии – Sports). Если мы не победим, то не выиграем АПЛ. Вот что нам нужно сделать [– победить].

Играть против « » на выезде – это всегда большой вызов, особенно в этом сезоне. Они так агрессивны! Они уступают 0:4 на «Энфилде» «Ливерпулю» [по ходу игры], но все равно продолжают придерживаться того, во что верят.

Есть трудности, но мы знаем, ради чего играем.

– «Ман Сити» может стать чемпионом в четвертый раз подряд.

– Мы знаем, как трудно снова оказаться на вершине, но впереди нас ждет что-то уникальное.

Мы должны читать игру, интерпретировать ее как можно лучше, играть в тот футбол, который хотим. Должны быть правильное напряжение и концентрация. Если играешь такие матчи слишком расслабленно – это большая проблема.

«Тоттенхэм» играет за Лигу чемпионов, поэтому у них есть важная цель, но и у нас тоже есть большие цели.

Мы много раз играли на их стадионе очень хорошо, но не смогли забить или победить. Сейчас мы пытаемся добиться чего-то особенного, поэтому на этот раз нам придется это сделать [забить и победить]. Пришло время сделать это, иначе «Арсенал» станет чемпионом.

Настрой – это именно то, что нам нужно, чтобы выиграть такой матч. Ничего другого не может быть в голове в такой момент, потому что все знают, ради чего мы играем, – сказал главный тренер «Сити» .