Лизаразю о Мбаппе: «Чувствовал ли он себя хорошо хоть раз в этом сезоне? Игрок всегда должен иметь право уйти, но «ПСЖ» не смирился с этим»

Биксант Лизаразю отреагировал на объявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ».

– Какова ваша реакция на заявление и то, в какой форме оно было сделано?

– Я не удивлен, потому что он должен был это сделать. Думаю, что это подходящее время, перед его последним матчем на «Парк де Пренс», чтобы иметь возможность попрощаться.

Он не мог этого сделать до тех пор, пока не исключалась возможность финала чемпионов против «Реала». То, что он сделал это через свои социальные сети – так оно и происходит сегодня. Так легче справиться в непростой момент, когда предстоит начать новую жизнь после семи лет в клубе, на фоне непростой обстановки, связанной с вылетом в полуфинале (Лиги чемпионов от «Боруссии» – Sports).

– Что вы думаете о том, как его тренировали в последнем для него сезоне?

– Отвечу вопросом на вопрос: чувствовал ли он себя хоть раз хорошо в клубе в этом сезоне? Сначала его задвинули, чтобы наказать как школьника за то, что он решил не продлевать контракт. Я не понимаю, как можно играть от всей души, если ты попал в такую ​​ситуацию. Игрок всегда должен иметь право уйти, если контракт позволяет ему это сделать. Но мы видели, что «ПСЖ» и его президент [Нассер Аль-Хейлафи] не смирились с тем, что от них ушли...

– А как насчет ответственности тренера в этой ситуации?

– Прежде всего, жаль, что Килиану не предоставили лучшие условия для самовыражения, то есть схему, которая полностью раскрыла бы его основные качества, скорость и глубину. Луис Энрике в определенной степени догматик, для него его метод важнее, чем игроки. Затем он делал вид, что перед ним такой же игрок, как и любой другой, и обращался с ним подобным образом [значительно сократив его игровое время], это явно ему мешало.

– Даже если сам Мбаппе заявил, что не требует особого отношения в конце марта на пресс-конференции со сборной Франции?

– Он не машина и не робот! В каком-то смысле это скорее обнадеживает. Для того, чтобы проявлять себя, ему по-прежнему необходимо чувствовать себя любимым, видеть, что его принимают во внимание, а вокруг него позитивная атмосфера. Даже удивительно, что это не повлияло на него еще раньше. Ему удалось добиться отличных результатов, сделав два дубля против «Реал Сосьедад» и «Барселоны». Но было неизбежно, что это его настигнет и он не сможет выйти за пределы своих возможностей. Это создавало серьезное напряжение, а тело функционирует хорошо, когда разум в порядке.

– Сгладит ли ситуацию его чествование в воскресенье, во время последнего выступления на « -де Пренс»?

– Он заслуживает почитания со стороны болельщиков. Потому что, когда он говорит, что на протяжении семи сезонов в « » всегда старался показать себя с лучшей стороны, это правда. Он лучший бомбардир в истории клуба (255 голов, в том числе рекордные для него 43 в этом сезоне – Спортс) и один из лучших игроков – не хочу сравнивать с другими ( , , Раи, Веа...), потому что это игроки разных категорий. Каждая сторона должна продемонстрировать класс. Так, ему все же следовало упомянуть президента клуба, – сказал бывший игрок сборной Франции.