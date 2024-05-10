Хоккеист «Нефтехимика» Хохлов об РПЛ: «Тюкавин – лучший среди россиян. У него хорошие шансы заиграть в Европе. Когда был Захарян, ему уделяли много внимания»

Илья Хохлов назвал Константина Тюкавина лучшим из россиян в Мир РПЛ.

21-летний форвард «Динамо» в нынешнем сезоне забил 14 мячей и сделал 8 голевых передач в 27 матчах чемпионата.

«Я бы отметил Тюкавина. Среди россиян он лучший. Мне кажется, у него хорошие шансы заиграть в Европе.

Читаю новости, что может уехать. На его месте я бы попробовал. Захарян же поехал, почему ему не попробовать?

Он быстрый, оснащен технически. В этом сезоне ему дали больше времени и свободы в нападении. В том сезоне была ставка на Смолова, мне кажется. В этом году – наоборот, и Тюкавин раскрыл свои крылья.

Плюс, когда Захарян был, ему много внимания уделяли, а сейчас Тюкавину. Это идет ему на пользу», – сказал хоккеист «Нефтехимика» Илья Хохлов.