Хоккеист «Нефтехимика» Хохлов об РПЛ: «Тюкавин – лучший среди россиян. У него хорошие шансы заиграть в Европе. Когда был Захарян, ему уделяли много внимания»

Теги Федор Смолов Нефтехимик премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва КХЛ Илья Хохлов Арсен Захарян Константин Тюкавин Хоккей

Илья Хохлов назвал Константина Тюкавина лучшим из россиян в Мир РПЛ.

21-летний форвард «Динамо» в нынешнем сезоне забил 14 мячей и сделал 8 голевых передач в 27 матчах чемпионата.

«Я бы отметил Тюкавина. Среди россиян он лучший. Мне кажется, у него хорошие шансы заиграть в Европе.

Читаю новости, что может уехать. На его месте я бы попробовал. Захарян же поехал, почему ему не попробовать?

Он быстрый, оснащен технически. В этом сезоне ему дали больше времени и свободы в нападении. В том сезоне была ставка на Смолова, мне кажется. В этом году – наоборот, и Тюкавин раскрыл свои крылья.

Плюс, когда Захарян был, ему много внимания уделяли, а сейчас Тюкавину. Это идет ему на пользу», – сказал хоккеист «Нефтехимика» Илья Хохлов

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Почему не на главной?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий