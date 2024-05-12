Егор Титов: «При Слишковиче «Спартак» раскрепостился – футболисты играют в охотку, есть результат. Стоило убирать Абаскаля раньше, может?»

Егор Титов рассказал, как изменился «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля.

Вчера красно-белые обыграли «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура Мир . Под руководством , возглавившего «Спартак» после увольнения Абаскаля, команда не проиграла ни одного из 7 матчей, одержав 4 победы и трижды сыграв вничью.

– «Спартак» понравился? За матч с «Пари НН» некоторые специалисты критиковали красно-белых. Мол, контроль ради контроля.

– Если посмотреть статистику матча в Нижнем, то таких показателей я не видел даже у «Барселоны» в ее лучшие годы. Имею в виду процент владения мячом: 85 против 15! «Пари НН» встал сзади, отбивался, решил свою задачу – не проиграл. Против « » москвичи уже были конкретнее впереди, имели свои моменты.

«Спартак», конечно, раскрепостился при Слишковиче. Команда играет, в семи матчах пропустила всего три мяча! И вот вопрос: может, стоило убирать Абаскаля раньше, или нет? Теперь можно только говорить об этом в сослагательном наклонении. Если бы да кабы... Но факт остается фактом: при Слишковиче красно-белые исправно набирают очки. И теперь уже возникает другой вопрос.

– Какой?

– А нужно ли убирать этого специалиста с поста главного тренера? Тут я не советчик. Надо находиться внутри команды, внутри клуба, чтобы понимать, что там на самом деле происходит.

– Но результаты говорят в пользу боснийца.

– Однозначно, да! Осталось два матча в чемпионате – дома с « » и на выезде с «Оренбургом». Если команда не проиграет и в этих встречах, то, конечно, руководителям стоит задуматься о судьбе главного тренера.

Сейчас от «Спартака» исходит позитив. Есть результат, видно, что футболисты играют в удовольствие, в охотку. И все-таки одного я так понять и не могу.

– Это вы о чем?

– Какой состав у «Спартака» все-таки основной? Ротация продолжается. Мне сложно сейчас представить, каких футболистов Слишкович выпустит с первых минут в кубковой встрече с «Балтикой». Все постоянно меняется, – сказал бывший игрок « ».