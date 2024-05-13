«ПСЖ» интересны Хвича, Осимхен, Леау и Бернарду
Названы потенциальные новички «ПСЖ» после ухода Килиана Мбаппе.
Как сообщает L’Équipe, парижане сэкономят 200 миллионов евро, которые могли бы быть потрачены на продление контракта с французским форвардом.
В список советника парижан Луиша Кампуша входят форвард «Наполи» Виктор Осимхен и вингер «Милана» Рафаэл Леау – обоих футболистов при Кампуше подписывал «Лилль», откуда они затем переехали в Италию.
В случае с Осимхеном помешать сделке может несговорчивость руководства «Наполи». У Леау в «Милане» есть отступные – 175 млн евро.
Еще одно имя для усиления атаки «Пари Сен-Жермен» – вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Также называется кандидатура хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который также хорошо знаком Кампушу – он приглашал его в «Монако».
Утверждается, что в контракте Силвы есть отступные 58 млн евро, и сам 29-летний португалец был бы не против перехода в «ПСЖ».
Дойка ПСЖ остальными клубами объявляется открытой!
"У Леау в «Милане» есть отступные – 175 млн евро."
Первый пошёл! ))
Что опять ПСЖ переобулся?