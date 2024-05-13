«ПСЖ» интересны Хвича, Осимхен, Леау и Бернарду

Теги ПСЖ Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Наполи Луиш Кампуш Бернарду Силва Виктор Осимхен Рафаэл Леау Хвича Кварацхелия Футбол

Названы потенциальные новички «ПСЖ» после ухода Килиана Мбаппе.

Как сообщает L’Équipe, парижане сэкономят 200 миллионов евро, которые могли бы быть потрачены на продление контракта с французским форвардом.

В список советника парижан Луиша Кампуша входят форвард «Наполи» Виктор Осимхен и вингер «Милана» Рафаэл Леау – обоих футболистов при Кампуше подписывал «Лилль», откуда они затем переехали в Италию.

В случае с Осимхеном помешать сделке может несговорчивость руководства «Наполи». У Леау в «Милане» есть отступные – 175 млн евро.

Еще одно имя для усиления атаки «Пари Сен-Жермен» – вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Также называется кандидатура хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который также хорошо знаком Кампушу – он приглашал его в «Монако».

Утверждается, что в контракте Силвы есть отступные 58 млн евро, и сам 29-летний португалец был бы не против перехода в «ПСЖ».

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27 комментариев
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Ответ Topwintop
Так же у них была стратегия не покупать ярких и игроков и покупать Канг Инов Что опять ПСЖ переобулся?
Ну вроде этот кореец довольно неплохо играет
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Лучше но уже в Ле)))
Нет , без сарказма. Псж действительно будет лучше играть без некрасивого.
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"парижане сэкономят 200 миллионов евро, которые могли бы быть потрачены на продление контракта с французским форвардом."

Дойка ПСЖ остальными клубами объявляется открытой!

"У Леау в «Милане» есть отступные – 175 млн евро."

Первый пошёл! ))
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Прямо как в самом начале "проекта", скребут по сусекам Серии А.)
+1
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+1
Так же у них была стратегия не покупать ярких и игроков и покупать Канг Инов
Что опять ПСЖ переобулся?
+2
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ПСЖ не интересны еврокубки, видимо. После ухода Мбаппе заткнут дыру любым игроком дороже 100, и не важно, вписывается ли он в систему клуба или нет
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Ответ Я его пяткой по носу Он улыбнулся
без жадного мбапе, Псж уверен будет играть лучше.
Однозначно. Как только выгнали эгоиста-пешехода, Париж сразу прибавил
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Ответ Алексей Гусев
ааа Бавария Лига или Лига Барсы/Реала лучше чем Лига 1?
Бавария лигу выиграл Байер, Реал лига с чего, если в прошлом году был другой чемпион, также как и в позапрошлом. Только в Лиге 1 нуль интриги.
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Ответ Акер
Для чего игрокам в рассвете сил идти в Лигу ПСЖ? Если можно отправиться в Англию, Испанию или Германию. Вряд ли, поиграть в Лиге 1 мечта молодых игроков типа Леау или Осимхена.
ааа Бавария Лига или Лига Барсы/Реала лучше чем Лига 1?
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Ответ Green grass
У ПСЖ есть Барколя, зачем им выше пересланные?!
Барколя вроде левый, из его профиля только Хвича и может Леау
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Ответ Пользователь_7
Вот его то куда?У них два чистых нападающих есть , куда третий то?
Есть ощущение, что в Коло-Муани не особо больше верят
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Ответ pit4er
В Италии отменили налоговые льготы для легионеров, поэтому намечается распродажа. Но из этой троицы надёжнее взять Осимхена
Вот его то куда?У них два чистых нападающих есть , куда третий то?
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Ответ alessandroma
Только в плей-офф лч от его "фантастичности" не было хоть сколько-то пользы для псж
все понятно от фаната роналду и судейского реала.
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Ответ Я его пяткой по носу Он улыбнулся
если быть субъективным, равных этому аргу нет. Лео этот лучший игрок в истории. Фантастический игрок.
Только в плей-офф лч от его "фантастичности" не было хоть сколько-то пользы для псж
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Ответ Я его пяткой по носу Он улыбнулся
в чем????
С ним было две 1/8, без него сразу полуфинал, да и в целом по игре ПСЖ намного лучше смотрелся, чем с меськой
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Забирайте Леау, неблагодарные миланисты скажут спасибо
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Для чего игрокам в рассвете сил идти в Лигу ПСЖ? Если можно отправиться в Англию, Испанию или Германию. Вряд ли, поиграть в Лиге 1 мечта молодых игроков типа Леау или Осимхена.
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Тюрама ещё называют. Он самый дешёвый и доступный из всех. плюс француз по паспорту.
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Это психанувший президент ПСЖ рандомно кандидатуры назвал? Потом чуть остынет и с Энрике посоветуется, начнутся изменения приоритетов в трансферах?
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Опять трансферная компания вникуда видать
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В Италии отменили налоговые льготы для легионеров, поэтому намечается распродажа. Но из этой троицы надёжнее взять Осимхена
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без жадного мбапе, Псж уверен будет играть лучше.
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