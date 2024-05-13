«ПСЖ» интересны Хвича, Осимхен, Леау и Бернарду

Названы потенциальные новички «ПСЖ» после ухода Килиана Мбаппе.

Как сообщает L’Équipe, парижане сэкономят 200 миллионов евро, которые могли бы быть потрачены на продление контракта с французским форвардом.

В список советника парижан входят форвард «Наполи» и вингер « » – обоих футболистов при Кампуше подписывал «Лилль», откуда они затем переехали в Италию.

В случае с Осимхеном помешать сделке может несговорчивость руководства «Наполи». У Леау в «Милане» есть отступные – 175 млн евро.

Еще одно имя для усиления атаки « » – вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия.

Также называется кандидатура хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который также хорошо знаком Кампушу – он приглашал его в «Монако».

Утверждается, что в контракте Силвы есть отступные 58 млн евро, и сам 29-летний португалец был бы не против перехода в «ПСЖ».