Анчелотти о работе в «Реале»: «Медовый месяц продолжается. Пресс-конференции без давления, журналисты слишком ласковы. Благодаря игрокам сезон выдался легким»
Карло Анчелотти сказал, что проживает «медовый месяц» с «Реалом».
«Мадрид» в 36-й раз стал чемпионом Испании и сыграет в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд. Клуб также выиграл Суперкубок Испании в этом сезоне.
– Как вы себя чувствуете?
– Очень хорошо, лучше чем когда-либо. Медовый месяц продолжается. Я рад и воодушевлен тем, что еще может произойти.
Мои пресс-конференции проходят без давления, вы слишком ласковы. Единственная проблема, что рано или поздно наступит и время для кнута.
– Худший момент в сезоне?
– Поражение от «Атлетико» в чемпионате. Мы поняли, что должны внести изменения. Мы изменили некоторые моменты в обороне.
Благодаря игрокам сезон выдался довольно легким, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.
Итальянец за два захода в «Реале» выиграл 12 трофеев, до рекорда Мигеля Муньоса осталось завоевать еще два.
Анчелотти повторил то самое празднование: с сигарой и очками 😎
Артета: "Мы доминировали"
Хави: "Судьи убили Барселону"
Эмери: "Гуд ибенинг"
Анчи: "Все заслуги в успехе принадлежат моим игрокам"
Угадайте, кто из них самый титулованный)
А про МЮ и Челси:
Теперь сравни их результат и результат Реала