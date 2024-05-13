Анчелотти о работе в «Реале»: «Медовый месяц продолжается. Пресс-конференции без давления, журналисты слишком ласковы. Благодаря игрокам сезон выдался легким»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА ахахаха Футбол

Карло Анчелотти сказал, что проживает «медовый месяц» с «Реалом».

«Мадрид» в 36-й раз стал чемпионом Испании и сыграет в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд. Клуб также выиграл Суперкубок Испании в этом сезоне.

– Как вы себя чувствуете?

– Очень хорошо, лучше чем когда-либо. Медовый месяц продолжается. Я рад и воодушевлен тем, что еще может произойти.

Мои пресс-конференции проходят без давления, вы слишком ласковы. Единственная проблема, что рано или поздно наступит и время для кнута.

– Худший момент в сезоне?

– Поражение от «Атлетико» в чемпионате. Мы поняли, что должны внести изменения. Мы изменили некоторые моменты в обороне.

Благодаря игрокам сезон выдался довольно легким, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

Итальянец за два захода в «Реале» выиграл 12 трофеев, до рекорда Мигеля Муньоса осталось завоевать еще два.

Анчелотти повторил то самое празднование: с сигарой и очками 😎

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24 комментария
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Особенно поразил характер Мадрида после травм Милитао, Алабы и Куртуа, прогресс Лунина, Браима и суперджокер Хоселу, кто бы мог подумать, что Мадрид имея такую кучу проблем выйдет в финал ЛЧ и выиграет Ла Лигу, это признак настоящего чемпиона.
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Какой же Карло крутой…
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Думаю, это лучший "Реал" в эпоху Флорентино Переса: атлетичный, молодой, дисциплинированный и гибкий. Прекрасно владеют всеми элементами игры. Винисиус феноменален, просто гроза топ-клубов.
+17
-5
+12
Ответ oka79410
Думаю, это лучший "Реал" в эпоху Флорентино Переса: атлетичный, молодой, дисциплинированный и гибкий. Прекрасно владеют всеми элементами игры. Винисиус феноменален, просто гроза топ-клубов.
Лично для себя не исключаю вероятность того, что следующий сезон может стать таковым, но пока 2012 с полуфиналом с баварией, 100 очков и 121 гол в чемпе, что уже невозможно, топовая барса в соперниках, все это остается чем-то более сильным
+8
-1
+7
А казалось бы да... Бензема ушёл, травмы / кресты у двух (потом 3)игроков основы в начале сезона. Ещё волна травм в декабре, но... Поэтому папа Карло 😎 и топ тренер, шикарно справился, но это ещё не все, впереди 1 июня ⏳
+9
-2
+7
Ответ Инсаф Галиуллинн
Особенно поразил характер Мадрида после травм Милитао, Алабы и Куртуа, прогресс Лунина, Браима и суперджокер Хоселу, кто бы мог подумать, что Мадрид имея такую кучу проблем выйдет в финал ЛЧ и выиграет Ла Лигу, это признак настоящего чемпиона.
да что уже скромничать, и выиграл ЛЧ 2023/2024
+4
0
+4
Лучший тренер мира.
+6
-4
+2
Ответ Burel
Который играет вторым номером против Лейпцига в обоих матчах. Мда, такие теперь гегемоны пошли
Ну Лейпциге серьёзная команда. Против всякого шлака то Реал выходит первым и нагибает по 3 раза за сезон
+3
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Ответ Zlatan!
Старый конь борозды не испортит. Папа Карло это доказал на деле. А вот некоторые молодые тренеры только могут развлекать любителей футбола глупыми интервью с глупым, бесконечным нытьём)
Карло будет побеждать, пока у него материал позволяет это делать. Реал здорово проводит смену поколений, есть и новые Зиданы, и новые Макелеле. Молодые голодные до успехов игроки и несколько опытных зубров. Потенциал Реала намного выше, чем у конкурентов, включая Сити, где больше возрастных футболистов
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Без Папы Карло более, чем уверен, этот сезон не был бы так шикарен. Он как никто другой умеет создать классную атмосферу в таком разнообразном коллективе, ладя и с ветеранами и с молодняком и при этом все довольны.
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Тен Хаг: "Травмы мешают показать, какой я гениальный тренер"
Артета: "Мы доминировали"
Хави: "Судьи убили Барселону"
Эмери: "Гуд ибенинг"
Анчи: "Все заслуги в успехе принадлежат моим игрокам"
Угадайте, кто из них самый титулованный)
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Ответ Александр Петров
Комментарий скрыт
Да, 3 самые серьезные травмы, которые только можно придумать в футболе, и эти травмы футболистов старта
А про МЮ и Челси:
Теперь сравни их результат и результат Реала
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Ответ Burel
Который играет вторым номером против Лейпцига в обоих матчах. Мда, такие теперь гегемоны пошли
уровень футбола вырос
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Ответ Клод
Лично для себя не исключаю вероятность того, что следующий сезон может стать таковым, но пока 2012 с полуфиналом с баварией, 100 очков и 121 гол в чемпе, что уже невозможно, топовая барса в соперниках, все это остается чем-то более сильным
выиграют оставшиеся игры - будет 99 очков. уровень футбола вырос, сейчас штук 8 гранаде не накидаешь: все в прессинг умеют играть, плотно обороняются.
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Ответ Burel
Который играет вторым номером против Лейпцига в обоих матчах. Мда, такие теперь гегемоны пошли
да против всех кроме Баварии во втором матче. Интересно против Боруссии Д тоже будут ?)
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Ответ Roma Khamraliev
Ну Лейпциге серьёзная команда. Против всякого шлака то Реал выходит первым и нагибает по 3 раза за сезон
👍👍👍👍👍
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Ответ QWertY
Ждем очередное увольнение этой старой итальяшки, ему не привыкать)
Старый конь борозды не испортит. Папа Карло это доказал на деле. А вот некоторые молодые тренеры только могут развлекать любителей футбола глупыми интервью с глупым, бесконечным нытьём)
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Ответ QWertY
Ждем очередное увольнение этой старой итальяшки, ему не привыкать)
Старый конь борозды не испортит. Папа Карло это доказал на деле. А вот некоторые молодые тренеры только могут развлекать любителей футбола глупыми интервью с глупым, бесконечным нытьём)
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Ответ Young Anton
Реал рисует футбол как картину
Картины пишут)
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