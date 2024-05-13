Анчелотти о работе в «Реале»: «Медовый месяц продолжается. Пресс-конференции без давления, журналисты слишком ласковы. Благодаря игрокам сезон выдался легким»

Карло Анчелотти сказал, что проживает «медовый месяц» с «Реалом».

« » в 36-й раз стал чемпионом Испании и сыграет в финале с «Боруссией» Дортмунд. Клуб также выиграл Суперкубок Испании в этом сезоне.

– Как вы себя чувствуете?

– Очень хорошо, лучше чем когда-либо. Медовый месяц продолжается. Я рад и воодушевлен тем, что еще может произойти.

Мои пресс-конференции проходят без давления, вы слишком ласковы. Единственная проблема, что рано или поздно наступит и время для кнута.

– Худший момент в сезоне?

– Поражение от «Атлетико» в чемпионате. Мы поняли, что должны внести изменения. Мы изменили некоторые моменты в обороне.

Благодаря игрокам сезон выдался довольно легким, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

Итальянец за два захода в «Реале» выиграл 12 трофеев, до рекорда Мигеля Муньоса осталось завоевать еще два.

Анчелотти повторил то самое празднование: с сигарой и очками 😎