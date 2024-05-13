Шалимов об РПЛ: «Зенит» станет чемпионом, если выиграет два последних матча. Если потеряет очки – тогда «Краснодар»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Шалимов Краснодар Матч ТВ Футбол

Игорь Шалимов дал прогноз о том, как завершится чемпионская гонка Мир РПЛ.

После 28 туров чемпионата России «Динамо» лидирует в таблице и опережает «Зенит» на 2 очка, «Краснодар» – на 3.

«В последних матчах игроки «Динамо» вырывали победы. В игре с «Балтикой» вообще в некотором роде отскочили.

Так что тут все: фарт, качество игроков, стиль игры – все вместе дает пока результат. Команда подошла к пику в самый нужный момент.

Если «Зенит» выиграет два последних матча в чемпионате, то станет чемпионом. Если «Зенит» потеряет очки, то чемпионом станет «Краснодар».

Хотя самая простая ситуация у «Динамо». Но у меня такой прогноз», – сказал бывший футболист сборной России Шалимов.

В 29-м туре «Динамо» примет «Крылья Советов», «Краснодар» в гостях сыграет с «Сочи», «Зенит» – с «Ахматом». В 30-м туре «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом».

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8 комментариев
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«а если сыграют вничью - то тут хз», сказал Шалимов и почесал голову
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Зенит с Ростовом дома сыграет,исправьте.
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Очень хорошо. Пусть вокруг Динамо будет меньше шума и команда спокойно готовится.
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Раз в 48 лет и Динамо стреляет.
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Игорь Михалыч по прогнозам так себе. Вот ставить атакующий футбол в своей голове он мастерюга.
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Не могу себе представить, что Динамо дома не обыграет крылья, которые летят всем подряд)

А если обыграет, то достаточно будет ничьей с Краснодаром.
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Объясните Шалимову, что Динамо достаточно 4 очка, чтобы стать чемпионом, сколько бы не выигрывал Зенит, Динамо достаточно одной победы и ничьи...
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