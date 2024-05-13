Шалимов об РПЛ: «Зенит» станет чемпионом, если выиграет два последних матча. Если потеряет очки – тогда «Краснодар»
Игорь Шалимов дал прогноз о том, как завершится чемпионская гонка Мир РПЛ.
После 28 туров чемпионата России «Динамо» лидирует в таблице и опережает «Зенит» на 2 очка, «Краснодар» – на 3.
«В последних матчах игроки «Динамо» вырывали победы. В игре с «Балтикой» вообще в некотором роде отскочили.
Так что тут все: фарт, качество игроков, стиль игры – все вместе дает пока результат. Команда подошла к пику в самый нужный момент.
Если «Зенит» выиграет два последних матча в чемпионате, то станет чемпионом. Если «Зенит» потеряет очки, то чемпионом станет «Краснодар».
Хотя самая простая ситуация у «Динамо». Но у меня такой прогноз», – сказал бывший футболист сборной России Шалимов.
В 29-м туре «Динамо» примет «Крылья Советов», «Краснодар» в гостях сыграет с «Сочи», «Зенит» – с «Ахматом». В 30-м туре «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом».
А если обыграет, то достаточно будет ничьей с Краснодаром.