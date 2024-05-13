Шалимов об РПЛ: «Зенит» станет чемпионом, если выиграет два последних матча. Если потеряет очки – тогда «Краснодар»

Игорь Шалимов дал прогноз о том, как завершится чемпионская гонка Мир РПЛ.

После 28 туров чемпионата России « » лидирует в таблице и опережает «Зенит» на 2 очка, «Краснодар» – на 3.

«В последних матчах игроки «Динамо» вырывали победы. В игре с «Балтикой» вообще в некотором роде отскочили.

Так что тут все: фарт, качество игроков, стиль игры – все вместе дает пока результат. Команда подошла к пику в самый нужный момент.

Если «Зенит» выиграет два последних матча в чемпионате, то станет чемпионом. Если «Зенит» потеряет очки, то чемпионом станет «Краснодар».

Хотя самая простая ситуация у «Динамо». Но у меня такой прогноз», – сказал бывший футболист сборной России Шалимов.

В 29-м туре «Динамо» примет «Крылья Советов», «Краснодар» в гостях сыграет с «Сочи», « » – с «Ахматом». В 30-м туре « » примет «Динамо», а «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом».