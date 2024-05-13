Александр Кержаков: «На последнем отрезке РПЛ нет команд, которые по игре заслуживали бы чемпионство. Но «Динамо» выглядит лучше, чем «Зенит» и «Краснодар»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Футбол

Александр Кержаков оценил шансы «Динамо» на чемпионство в Мир РПЛ.

Команда Марцела Лички лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка после 28 туров и опережая «Зенит» на 2 балла. 

«Очевидно, что чемпионство действительно очень близко для «Динамо». Сейчас все зависит только от них. Следующий матч «Динамо» играет с «Крыльями» дома, и турнирная ситуация больше давит именно на московский клуб. Но я думаю, что «Динамо» изо всех сил зацепится за победу, по крайней мере должно.

Последний матч с «Балтикой» был не самым уверенным. Но мы видим, как «Динамо» вырывает победы, что присуще командам, которые по итогу и становятся чемпионами. «Динамо» может находить в себе дополнительные силы, чтобы уже безвыигрышные матчи переворачивать в свою пользу.

Громко сказано, что «Динамо» больше всех заслуживает титул. На последнем отрезке чемпионата мы не видим команд, которые по игре заслуживали бы его. По умению и стремлению играть до конца и добиваться результата «Динамо» выглядит лучше, чем «Зенит» и «Краснодар». Футбол вознаграждает тех, кто бьется до конца, несмотря на то, что иногда не получается», – сказал бывший нападающий сборной России. 

3 комментария
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Именно матч в Краснодаре покажет кто есть кто.
Три команды могут занять первое место.
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По-моему всë проще - у Динамо есть Тюкавин, он играет постоянно и без провалов, забивает постоянно, тащит всю команду постоянно. У других претендентов на высокие места такого явного лидера нет.
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