Александр Кержаков: «На последнем отрезке РПЛ нет команд, которые по игре заслуживали бы чемпионство. Но «Динамо» выглядит лучше, чем «Зенит» и «Краснодар»

Александр Кержаков оценил шансы «Динамо» на чемпионство в Мир РПЛ.

Команда Марцела Лички лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка после 28 туров и опережая « » на 2 балла.

«Очевидно, что чемпионство действительно очень близко для «Динамо». Сейчас все зависит только от них. Следующий матч «Динамо» играет с «Крыльями» дома, и турнирная ситуация больше давит именно на московский клуб. Но я думаю, что «Динамо» изо всех сил зацепится за победу, по крайней мере должно.

Последний матч с «Балтикой» был не самым уверенным. Но мы видим, как «Динамо» вырывает победы, что присуще командам, которые по итогу и становятся чемпионами. «Динамо» может находить в себе дополнительные силы, чтобы уже безвыигрышные матчи переворачивать в свою пользу.

Громко сказано, что «Динамо» больше всех заслуживает титул. На последнем отрезке чемпионата мы не видим команд, которые по игре заслуживали бы его. По умению и стремлению играть до конца и добиваться результата « » выглядит лучше, чем «Зенит» и « ». Футбол вознаграждает тех, кто бьется до конца, несмотря на то, что иногда не получается», – сказал бывший нападающий сборной России.