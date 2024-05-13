Булыкин о «Динамо»: «Это наш «Байер» – фарт, кураж, характер тоже есть. Не удивлюсь, если станет чемпионом при такой слабой игре «Краснодара» и «Зенита»

Теги Зенит Байер Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия бундеслига Германия Динамо Москва Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин сравнил «Динамо» с «Байером».

– «Динамо» победило «Балтику» на последних секундах. Это характер, фарт или разгильдяйство? 

– Фарт. «Динамо» – это наш «Байер». Не удивлюсь, если команда станет чемпионом при такой слабой игре «Краснодара» и «Зенита». Сейчас у бело-голубых появился шанс, которого не было очень давно.

– То есть клубу просто везет?

– Конечно, да. Это фарт, это кураж. Характер тоже есть, хотя строгости в играх с аутсайдерами у «Динамо» никакой. Но сейчас удача на стороне «Динамо», так что надо этим пользоваться.

– Еще месяц назад вы могли представить, что «Динамо» будет лидировать за два тура до конца?

– В начале весенней части многие уже успели выписать «Динамо» из гонки преследования. Но сейчас «Зенит» и «Краснодар» слабые, передают друг другу медали уже в который раз. Все никак не могут решить, кто будет чемпионом, – сказал бывший нападающий «Динамо».

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6 комментариев
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Самое смешное, что если Динамо выиграет золото, то Лещук и Шунин тоже будут чемпионами.
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10 мая, 13.10 Булыкин сравнил Краснодар с Байером...
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+2
Ответ Андоррский почтальон
Самое смешное, что если Динамо выиграет золото, то Лещук и Шунин тоже будут чемпионами.
Про Джордана не упомянул 😅
+2
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+2
Ответ Андоррский почтальон
Самое смешное, что если Динамо выиграет золото, то Лещук и Шунин тоже будут чемпионами.
И Смолов🤣
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Варежкисними никогда не понимал футбол. Поэтому и не вышел на уровень мостового.
+1
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