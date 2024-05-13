Булыкин о «Динамо»: «Это наш «Байер» – фарт, кураж, характер тоже есть. Не удивлюсь, если станет чемпионом при такой слабой игре «Краснодара» и «Зенита»
Дмитрий Булыкин сравнил «Динамо» с «Байером».
– «Динамо» победило «Балтику» на последних секундах. Это характер, фарт или разгильдяйство?
– Фарт. «Динамо» – это наш «Байер». Не удивлюсь, если команда станет чемпионом при такой слабой игре «Краснодара» и «Зенита». Сейчас у бело-голубых появился шанс, которого не было очень давно.
– То есть клубу просто везет?
– Конечно, да. Это фарт, это кураж. Характер тоже есть, хотя строгости в играх с аутсайдерами у «Динамо» никакой. Но сейчас удача на стороне «Динамо», так что надо этим пользоваться.
– Еще месяц назад вы могли представить, что «Динамо» будет лидировать за два тура до конца?
– В начале весенней части многие уже успели выписать «Динамо» из гонки преследования. Но сейчас «Зенит» и «Краснодар» слабые, передают друг другу медали уже в который раз. Все никак не могут решить, кто будет чемпионом, – сказал бывший нападающий «Динамо».
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