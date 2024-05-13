«Если бы «Краснодар» и «Динамо» спокойно набирали очки, не делая глупых осечек, они бы уже давно оставили «Зенит» без золота». Пономарев о гонке в РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Алексеевич Пономарев Краснодар Футбол

Владимир Пономарев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«У «Зенита» уже нет того лоска, что был присущ ему в прошлые сезоны. На команде сказывается летний уход Малкома и Далера Кузяева. Найти им замену в опорной зоне и атаке так и не удалось. Большую часть матчей в этом сезоне «Зениту» удавалось выигрывать на классе, но в целом все уже научились играть против нашего чемпиона. 

Это продемонстрировал и ЦСКА в последнем туре (1:0). Да, армейцы слишком садились в оборону, но самоотдача, дисциплина и отличная игра Торопа в итоге решили исход. 

Если бы «Краснодар» и «Динамо» были способны спокойно набирать свои очки, не делая много глупых осечек, они бы уже давно оставили Питер без золота», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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12 комментариев
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А если бы «Зенит» спокойно набирал очки, не делая глупых осечек?
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Ответ kreator.vvv
Медведев не обозвал бы игроков "импотентами"
*Карпов бы не написал, что Медведев обозвал игроков импотентами
+13
-3
+10
Если бы, если бы. Зенит до сих пор один из сильнейших клубов России по своему составу и финансирования. Не буду вторгатся в их игровые проблемы, но всем уже стало понятно, что у команды не получается своя игра. Между прочим, у Краснодара и Динамо как наверное тоже все заметили, тоже не мало своих проблем. Сейчас будет очень многое зависеть от тренеров этих команд, как они на финише этого сезона, сумеют невелировать эти проблемы, с наименьшими потерями. Кто лучше справиться с этим, тот и станет чемпионом.
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+3
А про бабушку с дедушкой ему уже написали? Кони типично отскочили с автобусом. Это везение чисто.
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Ответ Owen_the_Simple
А если бы «Зенит» спокойно набирал очки, не делая глупых осечек?
Медведев не обозвал бы игроков "импотентами"
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Ответ Дмитрий9779
Игроки опровергли,агенты опровергли,Семак отвечал на вопрос ,что сказал Миллер в раздевалке,но один ушастый Карпов услышал как говорил Медведев.И кто же врёт🤔
Ну так естественно, что все причастные будут отрицать. Но из песни слов не выкинешь.))
+5
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Ответ Owen_the_Simple
А если бы «Зенит» спокойно набирал очки, не делая глупых осечек?
Для этого нужно перестраивать полностью игру команды. Сейчас у команды убрали две нужных шестеренки, заменив суррогатами, вот в нужный момент и сбоит. Нужно время и терпение.
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Вобщем пусть это останется на совести Карпова,хотя какая там совесть.
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Ответ justbored
Ну так естественно, что все причастные будут отрицать. Но из песни слов не выкинешь.))
Песни Карпова,которые против Зенита это что надо песни,а песни против москоклубоа...ну сам почитай,что под этими новостями(Карпу верить нельзя и подобное).Это двуличие или лицемерие?
Т е там где выгодно верим,а там где не выгодно нет?Удобненько.
А не кажется странным,что этого больше никто не слышал?Ах да,это же пук в сторону Зенита,который обрадовал партнёров из Москвы до эйфории,а подумать не судьба как это могло произойти?Дали Карпову послушать разговоры в раздевалке после проигранного матча?Да и импотентами команда не выглядела в этом матче,объективно.
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