«Если бы «Краснодар» и «Динамо» спокойно набирали очки, не делая глупых осечек, они бы уже давно оставили «Зенит» без золота». Пономарев о гонке в РПЛ
Владимир Пономарев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«У «Зенита» уже нет того лоска, что был присущ ему в прошлые сезоны. На команде сказывается летний уход Малкома и Далера Кузяева. Найти им замену в опорной зоне и атаке так и не удалось. Большую часть матчей в этом сезоне «Зениту» удавалось выигрывать на классе, но в целом все уже научились играть против нашего чемпиона.
Это продемонстрировал и ЦСКА в последнем туре (1:0). Да, армейцы слишком садились в оборону, но самоотдача, дисциплина и отличная игра Торопа в итоге решили исход.
Если бы «Краснодар» и «Динамо» были способны спокойно набирать свои очки, не делая много глупых осечек, они бы уже давно оставили Питер без золота», – сказал экс-игрок ЦСКА.
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Т е там где выгодно верим,а там где не выгодно нет?Удобненько.
А не кажется странным,что этого больше никто не слышал?Ах да,это же пук в сторону Зенита,который обрадовал партнёров из Москвы до эйфории,а подумать не судьба как это могло произойти?Дали Карпову послушать разговоры в раздевалке после проигранного матча?Да и импотентами команда не выглядела в этом матче,объективно.