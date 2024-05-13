«Если бы «Краснодар» и «Динамо» спокойно набирали очки, не делая глупых осечек, они бы уже давно оставили «Зенит» без золота». Пономарев о гонке в РПЛ

Владимир Пономарев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«У « » уже нет того лоска, что был присущ ему в прошлые сезоны. На команде сказывается летний уход Малкома и Далера Кузяева. Найти им замену в опорной зоне и атаке так и не удалось. Большую часть матчей в этом сезоне «Зениту» удавалось выигрывать на классе, но в целом все уже научились играть против нашего чемпиона.

Это продемонстрировал и ЦСКА в последнем туре (1:0). Да, армейцы слишком садились в оборону, но самоотдача, дисциплина и отличная игра Торопа в итоге решили исход.

Если бы « » и « » были способны спокойно набирать свои очки, не делая много глупых осечек, они бы уже давно оставили Питер без золота», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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