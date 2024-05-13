Радимов о гонке в РПЛ: «Может получиться так, что «Краснодар» и «Динамо» в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет «Зенит». У него календарь попроще»

Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Динамо» — чемпион? Подождите. Три тура назад мы говорили, что у «Динамо» не будет даже бронзовых медалей. Любая из трех команд может выиграть чемпионат. Может произойти все что угодно.

Может получиться так, что « » и «Динамо» в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет «Зенит». «Динамо» — фаворит. Но, на мой взгляд, календарь у «Зенита» попроще», — сказал экс-хавбек « ».

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады