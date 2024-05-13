Радимов о гонке в РПЛ: «Может получиться так, что «Краснодар» и «Динамо» в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет «Зенит». У него календарь попроще»
Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Динамо» — чемпион? Подождите. Три тура назад мы говорили, что у «Динамо» не будет даже бронзовых медалей. Любая из трех команд может выиграть чемпионат. Может произойти все что угодно.
Может получиться так, что «Краснодар» и «Динамо» в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет «Зенит». «Динамо» — фаворит. Но, на мой взгляд, календарь у «Зенита» попроще», — сказал экс-хавбек «Зенита».
«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады
Совсем не обязательно отправлять его тренировать -- он здесь на своём месте, в отличие от некоторых (обойдёмся без имён).
А у Краснодара мотивация присутствует.