Радимов о гонке в РПЛ: «Может получиться так, что «Краснодар» и «Динамо» в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет «Зенит». У него календарь попроще»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Владислав Радимов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Динамо» — чемпион? Подождите. Три тура назад мы говорили, что у «Динамо» не будет даже бронзовых медалей. Любая из трех команд может выиграть чемпионат. Может произойти все что угодно. 

Может получиться так, что «Краснодар» и «Динамо» в последнем туре сыграют вничью, а чемпионом станет «Зенит». «Динамо» — фаворит. Но, на мой взгляд, календарь у «Зенита» попроще», — сказал экс-хавбек «Зенита».

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

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24 комментария
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Если Зенит и Динамо наберут одинаковое количество очков то чемпионом станет Динамо.Многое зависит от матчей Сочи-Краснодар и Ахмат-Зенит,немотивированные Крылья Динамо должно обыгрывать у себя дома,ну если хотят чемпионами быть
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В любом состоянии в Грозном Зенит играет тяжело, тем более в нынешнем виде, Ахмат по игре сейчас другая команда с новым тренером. Объективно говоря есть огромная вероятность, что уже в выходные Динамо станет чемпионом, но это было так просто, поэтому хочется развязки в 30 туре)
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+9
Ответ Mi}{AH
В любом состоянии в Грозном Зенит играет тяжело, тем более в нынешнем виде, Ахмат по игре сейчас другая команда с новым тренером. Объективно говоря есть огромная вероятность, что уже в выходные Динамо станет чемпионом, но это было так просто, поэтому хочется развязки в 30 туре)
Чёт кажется,что в последнем туре всё решится.
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Не совсем по теме: Радимов, вполне себе, квалифицированный футбольный эксперт. И речь у него гладкая складная без слов-паразитов, и поиграл на высшем уровне.
Совсем не обязательно отправлять его тренировать -- он здесь на своём месте, в отличие от некоторых (обойдёмся без имён).
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А может Ахмат набравший ход и тем более играющий дома,вынесет зенит и потом что угодно может случиться,что зенит лишь 3 место займет.В общем, если Владику можно порасуждать то и мне можно)).
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Ответ Андрей Кобранов
Задолбали уже Аршавин с Радимовым ( эксперты блин ) со своим Зенитом …
Действительно, не то что эксперты со спортса
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Самое главное, чтобы "Крылья" не стали для ДМ своей "Мордовией". Не Дай Бог повторения ситуации в мае 2016-го.....
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«Судите всех как ФК Зенит»
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Ответ Mi}{AH
В любом состоянии в Грозном Зенит играет тяжело, тем более в нынешнем виде, Ахмат по игре сейчас другая команда с новым тренером. Объективно говоря есть огромная вероятность, что уже в выходные Динамо станет чемпионом, но это было так просто, поэтому хочется развязки в 30 туре)
Мюллер может попросить по братски не надрываться.
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Ответ dimamak10
В данный момент Ахмат получше Краснодара будет так что календарь зенита не проще календаря Динамо
Ахмат - не мотивирован и может сыграть как КС против Ахмата.
А у Краснодара мотивация присутствует.
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Ответ jeckk
КС даже без мотивации не сольют. Поэтому каждый матч у всех претендентов как финал
Если будут играть как против Краснодара и Зенита это одно,а если как в последнем туре то шансов ноль.
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В данный момент Ахмат получше Краснодара будет так что календарь зенита не проще календаря Динамо
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Не помню такую ситуацию,чтобы лидеры дружно теряли очки,в концовке сезона.
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Ответ dimamak10
В данный момент Ахмат получше Краснодара будет так что календарь зенита не проще календаря Динамо
смска от газпром банка будет еще лучше!
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Ответ Caniball
Ахмат - не мотивирован и может сыграть как КС против Ахмата. А у Краснодара мотивация присутствует.
Ещё какая мотивация,перед своими болельщиками показать лучший результат в истории клуба,при условии победы над Сочи конечно.
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Ответ Caniball
Ахмат - не мотивирован и может сыграть как КС против Ахмата. А у Краснодара мотивация присутствует.
Ахмат будет мотивирован,против больших клубов они все из штанов выпрыгивают+премиальные.
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Ответ Дмитрий9779
Если Зенит и Динамо наберут одинаковое количество очков то чемпионом станет Динамо.Многое зависит от матчей Сочи-Краснодар и Ахмат-Зенит,немотивированные Крылья Динамо должно обыгрывать у себя дома,ну если хотят чемпионами быть
КС даже без мотивации не сольют. Поэтому каждый матч у всех претендентов как финал
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-1
0
Ответ Дмитрий9779
Если Зенит и Динамо наберут одинаковое количество очков то чемпионом станет Динамо.Многое зависит от матчей Сочи-Краснодар и Ахмат-Зенит,немотивированные Крылья Динамо должно обыгрывать у себя дома,ну если хотят чемпионами быть
Сочи и Ахмат победят,если Динамо победит-чемпионы
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Ответ Олег Сагайдачный
Краснодар дома просто обязан драть Динамо. По полной драть. А там видно будет.
Краснодару может уже и не нужно будет ничего в последнем матче
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