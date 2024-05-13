Аллегри уйдет из «Ювентуса» по окончании сезона (Tuttosport)

Теги Ювентус серия А Италия отставки Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса».

Как сообщает Tuttosport, финал Кубка Италии против «Аталанты» и матчи Серии А с «Болоньей» и «Монцей» станут последними для 56-летнего специалиста во главе туринского клуба.

У «Юве» 5 ничьих подряд в чемпионате Италии, а в 15 последних матчах лишь 2 победы. Команда занимает 4-е место в таблице и уже гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2024/25.

Напомним, Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год и выиграл 11 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов. Клуб с ним дважды играл в финалах Лиги чемпионов, но оба раза проиграл – «Реалу» и «Барселоне». В 2021-м Массимилиано снова возглавил «бьянконери» – пока трофеев в этот заход у него нет.

Ультрас «Юве» поддержали Аллегри: «Нам не нужны Мотта и Конте. Макс, принеси нам Кубок Италии!»

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46 комментариев
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Лучшая новость сезона для болельщиков Ювентуса 😁
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Пока не увижу фото с Бабаевым- не поверю.
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Новость опоздала на сезон, как минимум.
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Хорошая новость для болел Юве
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Ответ Я его пяткой по носу Он улыбнулся
Комментарий удален пользователем
У Юве нормальный состав, точно не для того говнофутбола, что мы видели. И ладно бы еще это оправдывалось результатом, так нет же, все ключевые матчи проиграл, причем трусливо
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Поздравляю всех болельщиков Ювентуса!!!
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Второе пришествие это роковая ошибка изначально. Когда Аллегри второй раз возглавил Юве, его спросили, чем занимались всё это время. Он ответил, что просто отдыхал, ездил на пляжи, гонял на скачки. А футбол за это время немного изменился, но Аллегри было на это пофигу.
Как же пронесло Мадрид, что вовремя подсуетился Ювентус и перехватил Аллегри у Мадрида.
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+5
Ответ Я его пяткой по носу Он улыбнулся
Комментарий удален пользователем
или с таким Аллегри
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+5
Ответ Александр Боровицкий
Новость опоздала на сезон, как минимум.
Второе пришествие это роковая ошибка изначально.
Когда Аллегри второй раз возглавил Юве, его спросили, чем занимались всё это время.
Он ответил, что просто отдыхал, ездил на пляжи, гонял на скачки.
А футбол за это время немного изменился, но Аллегри было на это пофигу.
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Ответ Заяцволк
Это реально шок ! Кракен вышел на свободу, и будет искать себе новый клуб. Болельщики МЮ и Баварии сейчас сильно занервничали, и будут молить руководителей клубов оставить Тен Хага и Тухеля, чтобы к ним не пришёл Аллегри.
Зря вы так, он неплохой тренер, в других условиях вполне может выстрелить, когда уходил из Милана его тоже все списывали, но на следующий год был финал ЛЧ, просто в Юве он себя полностью исчерпал
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Конте позовут
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Просто скажите кто вместо него? Это давно ясно, но неужели у Болоньи минус тренер?
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Поздравляю болел Юве, отмучались!
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Ответ Yobo
Лучшая новость сезона для болельщиков Ювентуса 😁
Я болельщик Ювентуса, и это реально лучшая новость сезона.
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Вернусь к просмотрам матчей Юве, если он уйдёт
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С каким же облегчением мы вздохнём...
Но не стоит считать, что всё сразу пойдет на лад.
Следующему тренеру привалит капец как много работы.
Игрокам нужно вернуть веру в себя, раскрепостить.
За 3 сезона кальмабола многие деграднули.
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Надо отдать должное Аллегри, но думаю болельщики воспримут эту новость овациями) Другое дело, что проблемы в руководстве вслед за Аллегри не уйдут.
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Ответ Контрольный выстрел
Маур или Конте.
Тухель
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слава богу, наконец то! аминь! ждём Мотту!
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Как гром среди ясного неба)
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Ответ Wizard Harry
И Роналду пусть уходит, а то всю команду развалил😄
От Ранальду еще многие не очухаются что МЮ что Ювентус.
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Где-то в Милане Пёлька освобождается, пользуйтесь случаем)))
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Как будто тот кто придет что то сделает . курам на смех . у Ювентуса уже пик прошел дальше будет только деградация или за доги их отправят обратно в Серию Б. Алегри максимум тянул из этого состава.
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Ответ Вадим Белозёров
Уход Аллегри не избавит от ряда проблем, престарелая оборона, отсутствие креативного атакующего полузащитника, деградированные фланги, плюс нет достойного конкурента Влаховичу, дноМиклик и дноКен ниочем
Гатти , Бремер , Данило - престарелая оборона?) ну ну, двоим сильно меньше 30 так то.
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Даёшь Моуриньо :D
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Это самая очевидная новость за год
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Ответ Вадим Белозёров
Уход Аллегри не избавит от ряда проблем, престарелая оборона, отсутствие креативного атакующего полузащитника, деградированные фланги, плюс нет достойного конкурента Влаховичу, дноМиклик и дноКен ниочем
Юве третий по пропущенным, о чем вы вообще, проблема ровно в противоположном - полная безыдейность впереди, только благодаря уровню исполнителей хоть что-то забивали
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Даёшь Моуриньо :D
Та ну н...
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Комментарий удален пользователем
троекратное ура!
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