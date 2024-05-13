Аллегри уйдет из «Ювентуса» по окончании сезона (Tuttosport)
Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса».
Как сообщает Tuttosport, финал Кубка Италии против «Аталанты» и матчи Серии А с «Болоньей» и «Монцей» станут последними для 56-летнего специалиста во главе туринского клуба.
У «Юве» 5 ничьих подряд в чемпионате Италии, а в 15 последних матчах лишь 2 победы. Команда занимает 4-е место в таблице и уже гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2024/25.
Напомним, Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год и выиграл 11 трофеев, в том числе 5 чемпионских титулов. Клуб с ним дважды играл в финалах Лиги чемпионов, но оба раза проиграл – «Реалу» и «Барселоне». В 2021-м Массимилиано снова возглавил «бьянконери» – пока трофеев в этот заход у него нет.
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Когда Аллегри второй раз возглавил Юве, его спросили, чем занимались всё это время.
Он ответил, что просто отдыхал, ездил на пляжи, гонял на скачки.
А футбол за это время немного изменился, но Аллегри было на это пофигу.
Но не стоит считать, что всё сразу пойдет на лад.
Следующему тренеру привалит капец как много работы.
Игрокам нужно вернуть веру в себя, раскрепостить.
За 3 сезона кальмабола многие деграднули.