У «Ювентуса» 5 ничьих подряд в Серии А. Туринцы выиграли лишь 2 из 15 последних матчей лиги
«Ювентус» не выигрывает в Серии А 5 матчей подряд.
В 36-м туре туринцы сыграли вничью с «Салернитаной» (1:1), уступая по ходу игры.
«Ювентус» сыграл вничью в 5 последних матчах чемпионата подряд. Последний раз «бьянконери» одерживали победу в начале апреля – над «Фиорентиной» (1:0).
В 15 последних матчах Серии А «Ювентус» одержал лишь 2 победы.
За два тура до конца чемпионата команда Массимилиано Аллегри идет 4-й в турнирной таблице, уступая «Болонье» по дополнительным показателям при равном количестве очков.
Ну и у####.....