У «Ювентуса» 5 ничьих подряд в Серии А. Туринцы выиграли лишь 2 из 15 последних матчей лиги

Теги Ювентус серия А Италия Салернитана Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» не выигрывает в Серии А 5 матчей подряд.

В 36-м туре туринцы сыграли вничью с «Салернитаной» (1:1), уступая по ходу игры.

«Ювентус» сыграл вничью в 5 последних матчах чемпионата подряд. Последний раз «бьянконери» одерживали победу в начале апреля – над «Фиорентиной» (1:0).

В 15 последних матчах Серии А «Ювентус» одержал лишь 2 победы.

За два тура до конца чемпионата команда Массимилиано Аллегри идет 4-й в турнирной таблице, уступая «Болонье» по дополнительным показателям при равном количестве очков.

16 комментариев
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Даже из аутсайдеров с такой "знатной" статистикой давно бы попросили, но не манекены Элкана Ферреро и Сканавино, Секко и Блан во плоти. Зато тиффозерия довольна Максом)
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+11
5 ничьих подряд.Главное стабильность для Аллегри
+9
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+9
И все равно на 4 месте
+7
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Как они до сих пор в топ4?
+6
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+6
Но плюшевые соперники в чемпионате не позволят улететь низко.
+4
-1
+3
Все это уже не смешно и если клубу насрать на картину игры, на болелщиков, это серьезная проблема. Если этот недорозумение и дальше будет в Юве, придется плевать на все. Нет сил и времени на этих клоунов тратить.
+3
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+3
Ультрас «Юве»: «Нам не нужны Мотта и Конте!»
+2
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+2
Кальма #####!
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Жаль, мимо ЛЧ не удастся проскочить
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2 тура осталось потерпеть
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Аллегри: “Аномальный сезон без Лиги чемпионов”
Ну и у####.....
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Надо продлить физрука ещё на 10 лет
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Аллегри: Ювентус показал характер, сравняв счёт в компенсированное время. Мы на правильном пути....☝️
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Ответ Kubinec_
Аталанта в кубке против Ювентуса может второй состав выставлять
И кубок по привычке уйдёт Юве
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Ответ ForzaGandzasar
Все это уже не смешно и если клубу насрать на картину игры, на болелщиков, это серьезная проблема. Если этот недорозумение и дальше будет в Юве, придется плевать на все. Нет сил и времени на этих клоунов тратить.
так весной уже не было смысла его снимать. Вполне логично, что он уйдет этим летом
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