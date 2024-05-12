У «Ювентуса» 5 ничьих подряд в Серии А. Туринцы выиграли лишь 2 из 15 последних матчей лиги

«Ювентус» не выигрывает в Серии А 5 матчей подряд.

В 36-м туре туринцы сыграли вничью с «Салернитаной» (1:1), уступая по ходу игры.

« » сыграл вничью в 5 последних матчах чемпионата подряд. Последний раз «бьянконери» одерживали победу в начале апреля – над «Фиорентиной» (1:0).

В 15 последних матчах Серии А «Ювентус» одержал лишь 2 победы.

За два тура до конца чемпионата команда идет 4-й в турнирной таблице, уступая «Болонье» по дополнительным показателям при равном количестве очков.