Ультрас «Юве» поддержали Аллегри: «Нам не нужны Мотта и Конте. Макс, принеси нам Кубок Италии!»

Ультрас «Ювентуса» призвали поддержать Массимилиано Аллегри.

«Викинги», одна из фанатских групп, опубликовала в соцсетях призыв поддержать главного тренера и команду в двух предстоящих матчах – финале Кубка Италии против «Аталанты» в Риме и в игре против «Болоньи» в Серии А.

«Рим, финал Кубка Италии, и Болонья – мы будем там, чтобы победить и сказать, что нам не нужны Мотта и Конте!

Макс, принеси нам !» – говорится в сообщении фанатов.

Ранее ряд фанатских групп « » выпустили совместное заявление, в которым сообщили, что планируют приостановить поддержку команды на домашнем стадионе из-за недовольства ее нынешним положением и формой.

Команда Массимилиано Аллегри одержала две победы в 14 последних матчах Серии А, что вызывало предположения об отставке главного тренера в конце сезона. Среди возможных претендентов на его пост называются и .