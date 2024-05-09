Ультрас «Юве» поддержали Аллегри: «Нам не нужны Мотта и Конте. Макс, принеси нам Кубок Италии!»
Ультрас «Ювентуса» призвали поддержать Массимилиано Аллегри.
«Викинги», одна из фанатских групп, опубликовала в соцсетях призыв поддержать главного тренера и команду в двух предстоящих матчах – финале Кубка Италии против «Аталанты» в Риме и в игре против «Болоньи» в Серии А.
«Рим, финал Кубка Италии, и Болонья – мы будем там, чтобы победить и сказать, что нам не нужны Мотта и Конте!
Макс, принеси нам Кубок Италии!» – говорится в сообщении фанатов.
Ранее ряд фанатских групп «Ювентуса» выпустили совместное заявление, в которым сообщили, что планируют приостановить поддержку команды на домашнем стадионе из-за недовольства ее нынешним положением и формой.
Команда Массимилиано Аллегри одержала две победы в 14 последних матчах Серии А, что вызывало предположения об отставке главного тренера в конце сезона. Среди возможных претендентов на его пост называются Тиаго Мотта и Антонио Конте.
для клубного чм
сказочные ...
Это же надо так ненавидеть свой клуб)