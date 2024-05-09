Ультрас «Юве» поддержали Аллегри: «Нам не нужны Мотта и Конте. Макс, принеси нам Кубок Италии!»

Теги Аталанта Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Кубок Италии болельщики Антонио Конте Массимилиано Аллегри Футбол

Ультрас «Ювентуса» призвали поддержать Массимилиано Аллегри.

«Викинги», одна из фанатских групп, опубликовала в соцсетях призыв поддержать главного тренера и команду в двух предстоящих матчах – финале Кубка Италии против «Аталанты» в Риме и в игре против «Болоньи» в Серии А.

«Рим, финал Кубка Италии, и Болонья – мы будем там, чтобы победить и сказать, что нам не нужны Мотта и Конте!

Макс, принеси нам Кубок Италии!» – говорится в сообщении фанатов.

Ранее ряд фанатских групп «Ювентуса» выпустили совместное заявление, в которым сообщили, что планируют приостановить поддержку команды на домашнем стадионе из-за недовольства ее нынешним положением и формой.

Команда Массимилиано Аллегри одержала две победы в 14 последних матчах Серии А, что вызывало предположения об отставке главного тренера в конце сезона. Среди возможных претендентов на его пост называются Тиаго Мотта и Антонио Конте.

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35 комментариев
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Эти же "ультрас" боролись с Аньелли из-за того, что тот перестал их снабжать бесплатными билетами, которые они в последующем перепродавали. Теперь ещё и за Аллегри топят... Вредители и мазохисты какие-то)
+50
-4
+46
Сколько Макс им заплатил?)
+31
-1
+30
Ответ Homelander_666
Сколько Макс им заплатил?)
купил несколько сотен билетов на финал Кубка))
+12
-1
+11
до этого они просили оставить его еще на год
для клубного чм
сказочные ...
+8
-1
+7
Смотрите дальше антифутбол
+8
-3
+5
Это скорее всего ряженые,а не фанаты. Или продажные клоуны потому что ни один здравый фанат Юве не поддерживает Аллегри и его унылый и убогий футбол
+5
0
+5
Ответ sebastian1410
Респект преданным фанатам. Дайте Максу доработать до конца контракта.
Просто интересно, чтобы что дальше случилось? Допустим, дали. Доработал. Состав обесценился, Кьеза даром ушёл, Влахович не переподписался, Бремера слили за полцены в Англию, Локателли окончательно закис в опорной зоне. Какие дальнейшие перспективы?
+4
0
+4
Ультрас остальных клубов тоже за!
+5
-2
+3
Кому Макс вообще нужен с таким скучным футболом?
+1
0
+1
Ответ Aleks Del Piero
Эти же "ультрас" боролись с Аньелли из-за того, что тот перестал их снабжать бесплатными билетами, которые они в последующем перепродавали. Теперь ещё и за Аллегри топят... Вредители и мазохисты какие-то)
Так и есть, Саня, так и есть.
Это же надо так ненавидеть свой клуб)
+1
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Браво! Макс, верим.
+2
-1
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Викинги правы, Макс прекрасный тренер, необходимо его сейчас поддержать!
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Ответ reddman
купил несколько сотен билетов на финал Кубка))
Которые они перепродали другим
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Там столько этих группировок. И отморозки с дебилами тоже могут объединиться
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надеюсь уйдут вместе со своим любимым Максиком
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это не фанаты
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Ну они молодцы, Аллегри стоит такой поддержки и видно что фанаты тоже понимают и уважают, тут же не только его вина, он наоборот старается и сейчас если смотреть у Юве состав сами видите какой, они заново поднимаются на ноги
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Ну они молодцы, Аллегри стоит такой поддержки и видно что фанаты тоже понимают и уважают, тут же не только его вина, он наоборот старается и сейчас если смотреть у Юве состав сами видите какой, они заново поднимаются на ноги
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Позор!
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Это переодетые ультрас Милана ).
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мафия.
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Мощно! Солидарен с ультрас Юве!)))
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Макс действительно сатана, иначе как объяснить, что даже ультрас Юве поддерживают Аллегри.😵‍💫🫣😖🤢🤬
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ну если их все устраивает, то пусть дальше смотрят на спуск своей команды. И что-то мне подсказывает что из Рима и Болоньи они не увезут ничего кроме разочарования)
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Позор!
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