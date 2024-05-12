«Ювентус» опустился на 4-е место, пропустив вперед «Болонью». Они встретятся в следующем туре

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Болонья Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» потерял третью строчку по итогам 36-го тура Серии А.

Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Салернитаной» (1:1), теперь у нее 67 очков. Столько же набрала «Болонья», вчера обыгравшая «Наполи» (2:0). «Бьянконери» на данный момент находятся ниже по дополнительным показателям.

«Ювентус» сыграет с «Болоньей» в следующем туре. Игра пройдет 19 мая.

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3 комментария
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Аллегри не опустится ниже 5 места, значит задача на сезон выполнена
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Ну, конечно, у Болоньи и состав по качественнее и в Еврокубках не играют. Тренер в разы больше получает.

Неудивительно, что Аллегри все же уступил им третью строчку.
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Тошнит уже от ничей. 1:1 уже просто задолбали
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