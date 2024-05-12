«Ювентус» опустился на 4-е место, пропустив вперед «Болонью». Они встретятся в следующем туре
«Ювентус» потерял третью строчку по итогам 36-го тура Серии А.
Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Салернитаной» (1:1), теперь у нее 67 очков. Столько же набрала «Болонья», вчера обыгравшая «Наполи» (2:0). «Бьянконери» на данный момент находятся ниже по дополнительным показателям.
«Ювентус» сыграет с «Болоньей» в следующем туре. Игра пройдет 19 мая.
Неудивительно, что Аллегри все же уступил им третью строчку.