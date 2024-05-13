Мата верил, что «МЮ» с Роналду выиграет АПЛ: «У Криштиану были такие высокие стандарты, что он мог подтянуть остальных. Он всегда проявлял себя в решающие моменты»
Хуан Мата верил, что «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду сможет выиграть АПЛ.
Испанец объяснил, почему не покинул клуб после сезона-2020/21, в котором лишь 9 раз вышел на поле в рамках АПЛ.
«После стольких лет в клубе мне было бы больно уходить, если бы «Юнайтед» выиграл Премьер-лигу [сразу после этого]. Я не хотел упустить этот момент. Я мечтал отпраздновать чемпионский титул на «Олд Траффорд».
Я думал, что мы сможем снова выиграть Премьер-лигу. У него [Криштиану Роналду] были такие высокие стандарты, что он мог подтянуть остальных.
Я всегда думал, что после 80-й минуты нужно постоянно отдавать пасы ему, чтобы выиграть. Он всегда проявлял себя в решающие моменты. Однако обстоятельства, сложившиеся вокруг него, помешали ему отыграть больше времени во втором сезоне.
Я много общался с Криштиану. Он гораздо более дружелюбный человек, чем люди себе представляют», – сказал бывший полузащитник манкунианцев.
Пусть играют ( доигрывают ) где играют - проявите уважение и оставьте их в покое
В том что пропустил предсезонку и публично сказал что не уважает тренера?
Да, спору нет, он был лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, но не может уже Роналду в одиночку тянуть команду
А тут пишут так, как будто Роналду пришел и МЮ сразу выиграл все трофеи, а вот его выгнали и все сломалось и в игре, и крыша начала протекать, и стадион разваливаться. А вот с ним МЮ уничтожал соперников на поле, а стадион ну просто новейший был