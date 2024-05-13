Мата верил, что «МЮ» с Роналду выиграет АПЛ: «У Криштиану были такие высокие стандарты, что он мог подтянуть остальных. Он всегда проявлял себя в решающие моменты»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Хуан Мата высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Хуан Мата верил, что «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду сможет выиграть АПЛ.

Испанец объяснил, почему не покинул клуб после сезона-2020/21, в котором лишь 9 раз вышел на поле в рамках АПЛ

«После стольких лет в клубе мне было бы больно уходить, если бы «Юнайтед» выиграл Премьер-лигу [сразу после этого]. Я не хотел упустить этот момент. Я мечтал отпраздновать чемпионский титул на «Олд Траффорд».

Я думал, что мы сможем снова выиграть Премьер-лигу. У него [Криштиану Роналду] были такие высокие стандарты, что он мог подтянуть остальных.

Я всегда думал, что после 80-й минуты нужно постоянно отдавать пасы ему, чтобы выиграть. Он всегда проявлял себя в решающие моменты. Однако обстоятельства, сложившиеся вокруг него, помешали ему отыграть больше времени во втором сезоне.

Я много общался с Криштиану. Он гораздо более дружелюбный человек, чем люди себе представляют», – сказал бывший полузащитник манкунианцев. 

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20 комментариев
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Да по результати Хага понятно что в той истории был прав Криш
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Надо прекращать все эти аллилуйя про Роналду и Месси !
Пусть играют ( доигрывают ) где играют - проявите уважение и оставьте их в покое
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Ответ Вадим Белозёров
Да по результати Хага понятно что в той истории был прав Криш
Вот в чем он был прав?
В том что пропустил предсезонку и публично сказал что не уважает тренера?
Да, спору нет, он был лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, но не может уже Роналду в одиночку тянуть команду
А тут пишут так, как будто Роналду пришел и МЮ сразу выиграл все трофеи, а вот его выгнали и все сломалось и в игре, и крыша начала протекать, и стадион разваливаться. А вот с ним МЮ уничтожал соперников на поле, а стадион ну просто новейший был
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Ответ Вадим Белозёров
Да по результати Хага понятно что в той истории был прав Криш
Криш был не прав
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Ответ ман сити фейк
Как же вы быстро забыли. Роналду без причины пропустил презсезонку. Искал себе новую команду. В итоге вернулся в Манчестер. А что должен был Тен Хааг? Сразу поставить Роналду в атаку и всей командой играть на него? Для этого надо пахать на команду. Не только на поле и на тренировке. Именно Роналду покинул поле до конца матча. Публично отрицая Тен Хаага. Те кто говорят у него умер сын. После смерти сына он играл несколько матчей. В составе МЮ и Португалии
он говорил причина пропуска не смерть сына, а болезнь его младшей дочери (она лежала в госпитале вместе с Джорджиной). и он сообщил об этом руководству клуба . они дали добро на продление отпуска, но Роналду показалось, что они не сильно ему поверили. это всё есть в его интервью Моргану. надо смотреть его целиком и с русским переводом, а не кусочки с титрами.
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