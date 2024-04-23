Далот о Роналду: «Он одержим идеей совершенствования на работе и в жизни – в вопросах тела, разума и семьи»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЗОЖ Диогу Далот Футбол

Диогу Далот рассказал о принципах Криштиану Роналду на работе и в жизни.

«Я никогда не забуду момент, когда впервые с ним познакомился.

Он обладает невероятной энергией и одержим идеей совершенствования как на работе, так и в жизни – в вопросах тела, разума и семьи», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии. 

Диогу Далот и Роналду вместе выступали в «МЮ» во время второго прихода Криштиану в клуб в 2021 году. Кроме того, оба игрока выступают за сборную Португалии. 

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 25 матчей, в которых набрал 39 (29+10) очков. 

Диогу Далот провел 30 матчей в АПЛ и заработал 4 (1+3) балла. 

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7 комментариев
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Сколько бы я не зетйил Роналду за его позерство и кринжовые поступки в плане дисциплины и работы со своим телом он конечно топовый спортсмен! Но все равно в вопросе Месси - Роналду я выберу Месси, потом что Месси это про игру в футбол , а Роналду про голы и физику.
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С разумом пока что не получается ничего, молодец он конечно, что пытается сам справиться без помощи специалистов, но лучше бы конечно ему провести некоторое время в психбольнице, а то кривляния с жестами возле паха, и засовывания шарфов в трусы могут продолжиться
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Ну насчёт разума конечно крепко сказано,разумный мужик не пойдет на пластоперации чтобы быть красивым и не будет делать ботокс соседу 🥚🥚.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Сколько бы я не зетйил Роналду за его позерство и кринжовые поступки в плане дисциплины и работы со своим телом он конечно топовый спортсмен! Но все равно в вопросе Месси - Роналду я выберу Месси, потом что Месси это про игру в футбол , а Роналду про голы и физику.
Месси и про голы тоже

Все сми мира влиятельные! опубликовали что Месси 830 голов забил за 1052 матча.
Кринж 830 голов забил за 1152 матча.
Разница в 100 матчей.
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Интересно, где себя Криш найдет после карьеры. С его перфекционизмом и одержимостью побед тренером я его не вижу, он не вывезет. А вот клуб какой-то купить и его топом сделать - вполне. Денег хватает.
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Как по мне, его одержимость была бы хороша в индивидуальном виде спорта. В командном виде она только мешает.
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Криштиану, наверное, до сих пор думает, что разум - это мышца, которую можно прокачать в спортзале. Желательно в современном, не таком как у МЮ на базе.
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