Далот о Роналду: «Он одержим идеей совершенствования на работе и в жизни – в вопросах тела, разума и семьи»

Диогу Далот рассказал о принципах Криштиану Роналду на работе и в жизни.

«Я никогда не забуду момент, когда впервые с ним познакомился.

Он обладает невероятной энергией и одержим идеей совершенствования как на работе, так и в жизни – в вопросах тела, разума и семьи», – сказал защитник « » и сборной Португалии.

Диогу Далот и Роналду вместе выступали в «МЮ» во время второго прихода в клуб в 2021 году. Кроме того, оба игрока выступают за сборную Португалии.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 25 матчей, в которых набрал 39 (29+10) очков.

провел 30 матчей в и заработал 4 (1+3) балла.