Далот о Роналду: «Он одержим идеей совершенствования на работе и в жизни – в вопросах тела, разума и семьи»
Диогу Далот рассказал о принципах Криштиану Роналду на работе и в жизни.
«Я никогда не забуду момент, когда впервые с ним познакомился.
Он обладает невероятной энергией и одержим идеей совершенствования как на работе, так и в жизни – в вопросах тела, разума и семьи», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.
Диогу Далот и Роналду вместе выступали в «МЮ» во время второго прихода Криштиану в клуб в 2021 году. Кроме того, оба игрока выступают за сборную Португалии.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 25 матчей, в которых набрал 39 (29+10) очков.
Диогу Далот провел 30 матчей в АПЛ и заработал 4 (1+3) балла.
Все сми мира влиятельные! опубликовали что Месси 830 голов забил за 1052 матча.
Кринж 830 голов забил за 1152 матча.
Разница в 100 матчей.