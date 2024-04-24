Влахович о Роналду: «Один из лучших в истории. Мне нравились его движения, инстинкт убийцы во времена «МЮ»

Душан Влахович рассказал, за какими нападающими наблюдал в детстве.

– Какие нападающие тебя восхищали, когда ты был моложе?

– , за которым я слежу со времен « », когда он был левым вингером. Мне нравились его движения, его инстинкт убийцы, я думаю, он один из лучших в истории.

Еще мне очень нравился [Ибрагимович], мне нравился Фернандо Торрес с его немного длинными волосами во времена «Ливерпуля». И еще , которого я обожаю, – сказал форвард « ».