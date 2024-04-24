Влахович о Роналду: «Один из лучших в истории. Мне нравились его движения, инстинкт убийцы во времена «МЮ»

Теги Карим Бензема Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия Фернандо Торрес серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Душан Влахович Футбол

Душан Влахович рассказал, за какими нападающими наблюдал в детстве.

– Какие нападающие тебя восхищали, когда ты был моложе?

– Криштиану Роналду, за которым я слежу со времен «Манчестера», когда он был левым вингером. Мне нравились его движения, его инстинкт убийцы, я думаю, он один из лучших в истории. 

Еще мне очень нравился Златан [Ибрагимович], мне нравился Фернандо Торрес с его немного длинными волосами во времена «Ливерпуля». И еще Карим Бензема, которого я обожаю, – сказал форвард «Ювентуса». 

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22 комментария
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кто бы что не говорил, но Криш действительно велик! многие его рекорды, установленные на наших глазах, будут если не вечными, то на долгие годы уж точно. а как и любой человек он имеет и плюсы и минусы. и на чём делать акцент, тут каждый выбирает сам.
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Да многим он нравился в МЮ первого прихода. Тогда он был универсальнее, да и харизматичнее как личность.
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Ответ Leganessi
Роналду лучший исполнитель штрафных в АПЛ САФА. Только держи себя в руках, ты нам еще нужен.
ну ты вспомнил.. ещё бы за молодёжку Спортинга написал
+5
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штрафные он точно не у португальца учился бить и это радует
+4
-4
0
Ответ Leganessi
Единственный самый совершенный футболист в истории, который на протяжении 20 лет был чемпионом и Топом в 3 сильнейших чемпионатах с 5 ЛЧ в 2 клубах - Криштиану Роналду. Все остальные проваливались во 2 топовом чемпионате, а месси не то что не потянул другой сильный чемпионат, он побежал в самый легкий чемпионат и стал там одним из худших игроков в фермер лиге. Вдобавок есть отличное док-во ( не на уровне фантасмогории предобводок и магического вуудуу-шмуудуу неосязаемого ) того чем занимались футболисты за свою 20-летнюю карьеру на самом высшем уровне : Плей-офф ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов в 3 клубах. 5 ЛЧ в 2 клубах. 2. Мопся 18 голов в теплице. 3 ЛЧ в теплице. 3. Бензема 14 голов в теплице. 4. Левандовски 13 голов в теплице. И т.д. Вывод : Роналду единственный мастер футбола во всем мире.
Единственный чел на этом сайте(но это не точно), который в каждой новости сует намученную статистику в ЛЧ своего кумира. Хотя твой великий Рональду только на 12 голов опережает второго преследователя, и сыграл больше на 2 года в этом турнире. Перестань обмазываться пустой статистикой мученика, или хотя бы делай это не на людях.
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