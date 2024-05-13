Алонсо о серии «Байера» без поражений из 50 матчей: «Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими»
Хаби Алонсо гордится игроками «Байера».
Главный тренер леверкузенцев высказался после разгрома «Бохума» (5:0) в гостях в Бундеслиге, беспроигрышная серия «Байера» продлилась до 50 матчей.
«Игра изменилась после красной карточки (на 15-й минуте был удален защитник «Бохума» Феликс Пасслак – прим. Sports). Хотя в первые 15 минут мы увидели, что «Бохум» – непростой соперник. Легко и не было, и мы довольны результатом.
Вручение трофея в Леверкузене будет чрезвычайно особенным событием. Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими», – сказал Алонсо.
Но все же,как могли я хз.