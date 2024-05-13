Алонсо о серии «Байера» без поражений из 50 матчей: «Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими»

Теги Байер Бохум Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо гордится игроками «Байера».

Главный тренер леверкузенцев высказался после разгрома «Бохума» (5:0) в гостях в Бундеслиге, беспроигрышная серия «Байера» продлилась до 50 матчей.

«Игра изменилась после красной карточки (на 15-й минуте был удален защитник «Бохума» Феликс Пасслак – прим. Sports). Хотя в первые 15 минут мы увидели, что «Бохум» – непростой соперник. Легко и не было, и мы довольны результатом.

Вручение трофея в Леверкузене будет чрезвычайно особенным событием. Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими», – сказал Алонсо.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ни одного хейтера у Алонсо! капитальный красавчик, хотя и за ливер играл!
+3
0
+3
Ответ Саша Вжухов
Эффект воспитанника Барсы Гримальдо.. Здесь не принято говорить о таком, но всё же: именно после перехода Гримальдо в 2023 Байер не проиграл ни разу, слоняра 💪
Барса профукала такого таланта,не болел барсы
Но все же,как могли я хз.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий