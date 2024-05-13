Силкин о «Динамо»: «Если бы не апрельская 3-матчевая серия поражений, уже можно было бы праздновать чемпионство» 

Сергей Силкин считает, что «Динамо» могло уже обеспечить себе чемпионство в РПЛ.

«Даже не верится, что «Динамо» лидирует за два тура до конца чемпионата. Но команда блестяще проводит нынешнюю весну. Если бы еще не апрельская трехматчевая серия поражений, уже можно было бы праздновать чемпионство. Но молодцы, что преодолели эти трудности и пока пользуются осечками «Зенита» и «Краснодара».

Теперь главное – психологически преодолеть барьер в два последних матча. Но уверен, что Личка и его штаб найдут нужные слова для команды. Сейчас у них эмоциональный подъем после таких тяжелых побед, как над «Сочи» и «Балтикой». И это должно придать им дополнительной уверенности», – сказал экс-тренер «Динамо».

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады