Силкин о «Динамо»: «Если бы не апрельская 3-матчевая серия поражений, уже можно было бы праздновать чемпионство» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Футбол

Сергей Силкин считает, что «Динамо» могло уже обеспечить себе чемпионство в РПЛ.

«Даже не верится, что «Динамо» лидирует за два тура до конца чемпионата. Но команда блестяще проводит нынешнюю весну. Если бы еще не апрельская трехматчевая серия поражений, уже можно было бы праздновать чемпионство. Но молодцы, что преодолели эти трудности и пока пользуются осечками «Зенита» и «Краснодара».

Теперь главное – психологически преодолеть барьер в два последних матча. Но уверен, что Личка и его штаб найдут нужные слова для команды. Сейчас у них эмоциональный подъем после таких тяжелых побед, как над «Сочи» и «Балтикой». И это должно придать им дополнительной уверенности», – сказал экс-тренер «Динамо».

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

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10 комментариев
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А если бы Спартак убрал абаскаля раньше
А если бы Зенит не проиграл все эти матчи на последних минутах
А если бы Морено пришел в Сочи в том году…
+12
0
+12
Сказочный долбень этот Силкин,просто слабая игра конкурента
+6
-1
+5
Полную ерунду несет.
Динамо ни чем не сильнее конкурентов.
Дважды подряд чудом спаслись на 90+ минутах, а гонору, что всех просто раскатали.
+5
-2
+3
Таких если бы у первых 6 клубов наберётся не по одному.
+2
0
+2
Дед Силкин доволен, о нем вспомнили журналисты
+1
0
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Хватит уже про эти если. Нужно настраиватся на последние две игры, и выигрывать в этих играх.
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Правило «Если бы» работает и с другими командами тоже. Если конечное такое правило есть. Если нет, то я его придумал😁
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Ответ ed2145
Силкин еще в апреле похоронил Динамо, эксперт (****), то Зенит чемпион хватку не отпустит, верные болельщики верят в чемпионство даже после поражений! Не берите у него больше комментарии все равно всё мимо кассы! Был шанс войти в историю, а взял всё слил в унитаз!
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