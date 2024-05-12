Сергей Силкин: «Личка выучил язык, без этого никак. Русского футболиста надо уметь послать на три буквы. А есть индюки, которым нужен переводчик, только результата нет»

Сергей Силкин поделился мнением о Марцеле Личке.

« » в лице Лички взяло хорошего тренера.

Мы сейчас видим, что «Ливерпуль» и «Бавария» ищут тренера, но не берут некоторых специалистов, потому что они не знают языка. А Личка, работая в «Оренбурге», выучил русский язык. То есть без этого никак.

Русского футболиста иногда надо уметь послать на три буквы. Я не думаю, что Личка кроет своих футболистов трехэтажным матом, но все равно он дает интервью на русском языке. Мне это приятно слушать.

А есть какие-то индюки, которые говорят на английском языке и им нужен переводчик или еще чего-то, но только у команды нет результата», – сказал бывший тренер «Динамо».