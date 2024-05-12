Сергей Силкин: «Личка выучил язык, без этого никак. Русского футболиста надо уметь послать на три буквы. А есть индюки, которым нужен переводчик, только результата нет»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Сергей Силкин поделился мнением о Марцеле Личке.

«Динамо» в лице Лички взяло хорошего тренера.

Мы сейчас видим, что «Ливерпуль» и «Бавария» ищут тренера, но не берут некоторых специалистов, потому что они не знают языка. А Личка, работая в «Оренбурге», выучил русский язык. То есть без этого никак.

Русского футболиста иногда надо уметь послать на три буквы. Я не думаю, что Личка кроет своих футболистов трехэтажным матом, но все равно он дает интервью на русском языке. Мне это приятно слушать.

А есть какие-то индюки, которые говорят на английском языке и им нужен переводчик или еще чего-то, но только у команды нет результата», – сказал бывший тренер «Динамо».

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22 комментария
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так Личка и до Оренбурга знал русский. Если только улучшил)
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Силкин, наверное, про свое поколение рассказывает. Может, его и мотивировало, когда его посылали, но вряд ли это ко всем применимо, особенно сейчас. А по поводу того, на каком языке общается тренер, есть совсем свежий пример. Ивич разговаривал на английском, но его Краснодар выдавал лучший результат в истории клуба.
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С языком молодец. Но славянские языки близкие и похожие. Можно, конечно отдать должное, хотя не бог весть какое достижение.
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Мне интересно - выучит ли Слуцкий язык. Вот это полноценный челлендж!
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Зачем публикуете хамов?
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Посылать футболистов на 3 буквы ты научился. А вот тренер из тебя почему-то все-равно не получился!!!
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Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.
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Ответ Igbin
Силкин, наверное, про свое поколение рассказывает. Может, его и мотивировало, когда его посылали, но вряд ли это ко всем применимо, особенно сейчас. А по поводу того, на каком языке общается тренер, есть совсем свежий пример. Ивич разговаривал на английском, но его Краснодар выдавал лучший результат в истории клуба.
Унылая игра и 0 побед весной. Просто заменили неуправляемое шило на управляемое мыло.
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Ответ Доктор Верховцев
Силкин, а ты-то сколько языков знаешь?
Ну какой в школе изучал.
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Ответ interested
Зачем публикуете хамов?
Не хамов , а защитников великого и могучего русского языка !
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Это большой плюс, что Личка выучил русский язык. Общение с игроками на их языке, усиливает восприятие игроков, что от них требуется и понимание игровой тактики от игроков. Считаю что Личка если не сейчас, то в будущем может привести Динамо, к чемпионскому титулу.
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Ответ TheCasper13
Требования на вакансию гл. Тренера рпл- выучить русский язык и уметь чеканить мяч.
Ну зачем в очередной раз обижать очень приличного игрока? тем более своего.
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Силкин, а ты-то сколько языков знаешь?
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Ответ Igbin
Силкин, наверное, про свое поколение рассказывает. Может, его и мотивировало, когда его посылали, но вряд ли это ко всем применимо, особенно сейчас. А по поводу того, на каком языке общается тренер, есть совсем свежий пример. Ивич разговаривал на английском, но его Краснодар выдавал лучший результат в истории клуба.
Ну так 95% игроков Краснодара иностранцы, на каком ему ещё языке разговаривать с ними?
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Ответ Igbin
Силкин, наверное, про свое поколение рассказывает. Может, его и мотивировало, когда его посылали, но вряд ли это ко всем применимо, особенно сейчас. А по поводу того, на каком языке общается тренер, есть совсем свежий пример. Ивич разговаривал на английском, но его Краснодар выдавал лучший результат в истории клуба.
Так вот что его Галицкий уволил! Не понимал ни хрена!
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Ответ Red Stoun
Ну так 95% игроков Краснодара иностранцы, на каком ему ещё языке разговаривать с ними?
Конечно на международном, там наверное его пол Африки знает.
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Ответ verhowen
Это большой плюс, что Личка выучил русский язык. Общение с игроками на их языке, усиливает восприятие игроков, что от них требуется и понимание игровой тактики от игроков. Считаю что Личка если не сейчас, то в будущем может привести Динамо, к чемпионскому титулу.
Лучше раньше.
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Ответ nick-basil
Мне интересно - выучит ли Слуцкий язык. Вот это полноценный челлендж!
На английском он изъяснялся, ну вот с китайским видно будет)
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Ответ Ка Ман
Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.
Владимир Владимирович прав , как всегда !
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))
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