Сергей Силкин: «Динамо» выпало из борьбы за чемпионство, «Зенит» не ослабит хватку. Упустили шансы, как и «Краснодар»
Сергей Силкин считает, что «Динамо» рискует вылететь из топ-3 Мир РПЛ.
Московская команда занимает 3-е место в таблице, отставая от «Зенита» на 6 очков. В 24-м туре «Динамо» сыграет с «Уралом» на выезде.
«Динамо уже выбыло из борьбы за чемпионство. Но чтобы не откатиться на пятое-шестое место, нужно брать очки.
Игра будет очень непростая. «Уралу» очки нужны как воздух. Те, кто борется за выживание, всегда бьются с остервенением. Они могут не уметь что-то, но они будут умирать на поле.
«Динамо» может потерять очки, запросто. Если они приедут с мыслью, что они в чемпионате третьи, то точно потеряют.
«Динамо» две игры подряд проиграли. На что тут можно рассчитывать в плане чемпионства? Все. Они не смогут достать «Зенит», который хватку не ослабит.
Они уже два раза откатывались на второе место, третьего раза не будет. Возможности-то у «Динамо» были, но они свои шансы упустили, как и «Краснодар», – сказал бывший тренер бело-голубых.
Кураньи, Вальбуэна, Фернандес, Уилкшир, Воронин.
Круто играли