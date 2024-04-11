Сергей Силкин: «Динамо» выпало из борьбы за чемпионство, «Зенит» не ослабит хватку. Упустили шансы, как и «Краснодар»

Сергей Силкин считает, что «Динамо» рискует вылететь из топ-3 Мир РПЛ.

Московская команда занимает 3-е место в таблице, отставая от « » на 6 очков. В 24-м туре «Динамо» сыграет с « » на выезде.

« уже выбыло из борьбы за чемпионство. Но чтобы не откатиться на пятое-шестое место, нужно брать очки.

Игра будет очень непростая. «Уралу» очки нужны как воздух. Те, кто борется за выживание, всегда бьются с остервенением. Они могут не уметь что-то, но они будут умирать на поле.

«Динамо» может потерять очки, запросто. Если они приедут с мыслью, что они в чемпионате третьи, то точно потеряют.

«Динамо» две игры подряд проиграли. На что тут можно рассчитывать в плане чемпионства? Все. Они не смогут достать «Зенит», который хватку не ослабит.

Они уже два раза откатывались на второе место, третьего раза не будет. Возможности-то у «Динамо» были, но они свои шансы упустили, как и « », – сказал бывший тренер бело-голубых.