Сергей Силкин: «Динамо» выпало из борьбы за чемпионство, «Зенит» не ослабит хватку. Упустили шансы, как и «Краснодар»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Сергей Силкин Краснодар Футбол

Сергей Силкин считает, что «Динамо» рискует вылететь из топ-3 Мир РПЛ.

Московская команда занимает 3-е место в таблице, отставая от «Зенита» на 6 очков. В 24-м туре «Динамо» сыграет с «Уралом» на выезде.

«Динамо уже выбыло из борьбы за чемпионство. Но чтобы не откатиться на пятое-шестое место, нужно брать очки.

Игра будет очень непростая. «Уралу» очки нужны как воздух. Те, кто борется за выживание, всегда бьются с остервенением. Они могут не уметь что-то, но они будут умирать на поле. 

«Динамо» может потерять очки, запросто. Если они приедут с мыслью, что они в чемпионате третьи, то точно потеряют. 

«Динамо» две игры подряд проиграли. На что тут можно рассчитывать в плане чемпионства? Все. Они не смогут достать «Зенит», который хватку не ослабит.

Они уже два раза откатывались на второе место, третьего раза не будет. Возможности-то у «Динамо» были, но они свои шансы упустили, как и «Краснодар», – сказал бывший тренер бело-голубых.

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12 комментариев
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А Краснодар то каким боком упустил? Отрыв одно очко и очная встреча на выходных
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Силкин тот ещё эксперт.
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Слишком рано говорить об упущенных шансах,8 туров до завершения, 24 очка.
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У Силкена был самый крутой Динамо
Кураньи, Вальбуэна, Фернандес, Уилкшир, Воронин.
Круто играли
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Сколько людей, столько и мнений ©
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Силкин - известный спец по упущенным шансам.
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главное чтобы Спартак сейчас подтянулся
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Пока у тебя есть попытка — ты не проиграл! (Сергей Бубка)
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Ответ Ale87
А Краснодар то каким боком упустил? Отрыв одно очко и очная встреча на выходных
может он что-то знает?)
+1
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Ответ Emptynetchkin #8
У Силкена был самый крутой Динамо Кураньи, Вальбуэна, Фернандес, Уилкшир, Воронин. Круто играли
и что выиграли?
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