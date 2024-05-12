Артета про 1:0 с «МЮ»: «Арсенал» хорошо начал, доминировал и забил – мы хорошо оборонялись. Нужен был результат в сложной ситуации»
Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче с «МЮ».
В 37-м туре АПЛ «Арсенал» победил на выезде со счетом 1:0 и поднялся на вершину турнирной таблицы. «Манчестер Сити»при игре в запасе отстает на 1 очко.
«Сегодня нам был нужен результат в действительно сложной ситуации. Наша история к этому не располагала, на карту было поставлено очень многое, и мы довольны результатом.
Мы начали игру действительно хорошо и доминировали. Мы забили, и мне показалось, что этот гол повлек за собой определенные проблемы, потому что мы начали играть слишком осторожно, чересчур отступая назад, не будучи достаточно организованными.
Мы начали отдавать мяч в удобных позициях, а против такого соперника это опасно. Но мы хорошо оборонялись и не так много позволяли.
Сегодня мы были недостаточно собранными, аккуратными и стабильными, не всегда правильно действовали в простых ситуациях. Это не дает взять игру под контроль.
Некоторые игроки не были в подобной ситуации, они не знают, что стоит на кону и каково это, когда с декабря или с января нужно постоянно побеждать. То, что они делают, невероятно», – сказал главный тренер «Арсенала».
а ладно , как обычно...))
Пора уже нарушить гегемонию -МС(ничего личного))