Артета про 1:0 с «МЮ»: «Арсенал» хорошо начал, доминировал и забил – мы хорошо оборонялись. Нужен был результат в сложной ситуации»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче с «МЮ».

В 37-м туре АПЛ «Арсенал» победил на выезде со счетом 1:0 и поднялся на вершину турнирной таблицы. «Манчестер Сити»при игре в запасе отстает на 1 очко.

«Сегодня нам был нужен результат в действительно сложной ситуации. Наша история к этому не располагала, на карту было поставлено очень многое, и мы довольны результатом.

Мы начали игру действительно хорошо и доминировали. Мы забили, и мне показалось, что этот гол повлек за собой определенные проблемы, потому что мы начали играть слишком осторожно, чересчур отступая назад, не будучи достаточно организованными.

Мы начали отдавать мяч в удобных позициях, а против такого соперника это опасно. Но мы хорошо оборонялись и не так много позволяли.

Сегодня мы были недостаточно собранными, аккуратными и стабильными, не всегда правильно действовали в простых ситуациях. Это не дает взять игру под контроль.

Некоторые игроки не были в подобной ситуации, они не знают, что стоит на кону и каково это, когда с декабря или с января нужно постоянно побеждать. То, что они делают, невероятно», – сказал главный тренер «Арсенала».

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13 комментариев
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Как бы не закончился сезон, Артета мое почтение - ни в одном матче с классическим топ 6 не проиграть, рекорд по победам за всю историю клуба, до последнего тура бороться с такой глыбой как Пеп.
+26
-1
+25
Ответ Виьалий
В обороне был нервяк. И вообще, только начинали играть в свой футбол, то моменты пошли.Онана потянул. Всех с тремя очками! Верим!
Верим в ТТХ))
+5
0
+5
В обороне был нервяк. И вообще, только начинали играть в свой футбол, то моменты пошли.Онана потянул. Всех с тремя очками! Верим!
+5
-1
+4
Титан даже не включил обороты.
+5
-3
+2
Молодцы, продолжайте и дальше доминировать
+2
0
+2
Атец идет на вью и думает - так че там сегодня им сказать?
а ладно , как обычно...))
+2
0
+2
Ответ Arima Baki
Как бы не закончился сезон, Артета мое почтение - ни в одном матче с классическим топ 6 не проиграть, рекорд по победам за всю историю клуба, до последнего тура бороться с такой глыбой как Пеп.
Тотальная околодоминация!
+3
-1
+2
Что и требовалось доказать: Арсенал играл максимально прагматично, чисто на результат. Молодцы, план выполнен на ура, очень важные три очка на исторически трудном для Арсенала стадионе.
+1
0
+1
xG: 0,71 - 1,48 в пользу «Арсенала». Не доминировали, но сыграли по счету. И это было достаточно легко
+3
-3
0
Верю в потерю очков сити,с Тоттенхемом
Пора уже нарушить гегемонию -МС(ничего личного))
+1
-1
0
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