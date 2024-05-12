«Милан» занял 2-е место в Серии А. «Ювентусу» и «Болонье» его не догнать

Вице-чемпионом Италии стал «Милан».

После ничьей « » с «Салернитаной» (1:1) команда уже не сможет опуститься ниже второй строчки, но и догнать лидирующий « » невозможно.

В последний раз «россонери» становились вторыми по итогам чемпионата в сезоне-2020/21.