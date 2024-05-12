«Милан» занял 2-е место в Серии А. «Ювентусу» и «Болонье» его не догнать

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия Болонья Футбол

Вице-чемпионом Италии стал «Милан».

После ничьей «Ювентуса» с «Салернитаной» (1:1) команда Стефано Пиоли уже не сможет опуститься ниже второй строчки, но и догнать лидирующий «Интер» невозможно.

В последний раз «россонери» становились вторыми по итогам чемпионата в сезоне-2020/21.

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16 комментариев
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Думаю всë же Пиоли увольнять не стоит. Не самый лучший, но нормальный сезон. Просто Интер был волшебным.
+17
-1
+16
Хороший результат при плохой концовке сезона, конечно.
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Вроде и хорошо, 2 место, уже стандартная путевка в ЛЧ для команды, но сама суть, что чемпионство было упущено еще в ноябре, огорчает.
Вылет из кубка ранний - тоже.
Вылет с ЛЕ - тоже.
+4
-1
+3
Толку от этого второго места, как от козла молока. Что второе, что пятое. Разница в призовых невелика. Разве что, престиж. Но по сути, и бороться то не с кем было за серебро - все остальные тупо самоустранялись весь сезон
+3
0
+3
Отличный результат для того состава, что есть у Пиоли
+4
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+3
Ответ Football Forever
Думаю всë же Пиоли увольнять не стоит. Не самый лучший, но нормальный сезон. Просто Интер был волшебным.
Дак он и в следущем такой будет
+2
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Ответ Mykytka
Вроде и хорошо, 2 место, уже стандартная путевка в ЛЧ для команды, но сама суть, что чемпионство было упущено еще в ноябре, огорчает. Вылет из кубка ранний - тоже. Вылет с ЛЕ - тоже.
92 очка у интера... упущенное чемпионство - это благо, что в ноябре... а вот остальное - печаль...
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Ответ Дядя ТУРА
Отличный результат для того состава, что есть у Пиоли
А что отличного? У Милана состав явно не хуже как минимум всех, кроме Интера. Это как минимум

Выше головы Милан не прыгнул
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Спасибо Пиоли за стабилазацию положения Милана, Pioli on fire!!!
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Ответ Football Forever
Думаю всë же Пиоли увольнять не стоит. Не самый лучший, но нормальный сезон. Просто Интер был волшебным.
причём тут Интер? чемпионат это гонка с самим собой.
Милан максимум может набрать несчастные 80 очков.
С таким количеством очков невозможно выиграть чемп не то что у волшебных, вообще ни у каких команд.
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Ответ Сергей Лимонников
Ну так Пиоли дает результат и второе место - это явно не то за что стоит увольнять
А в чем заключается результат? У Милана как минимум второй по силе состав в Италии. Ну и заняли свое второе место. Отрыв Интера колоссальный. Пиоли ничего выдающегося не сделал.
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Ответ Сергей Лимонников
Ну так Пиоли дает результат и второе место - это явно не то за что стоит увольнять
И да, Пиоли увольняют не за второе место, а за позорные вылеты с кубка и Лиги Европы. Да вы любого толмача поставьте в Милан с этим менеджментом, он стабильно будет в четверке. Это не предел мечтаний. Вот в руководстве и зашевелились
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