«Милан» занял 2-е место в Серии А. «Ювентусу» и «Болонье» его не догнать
Вице-чемпионом Италии стал «Милан».
После ничьей «Ювентуса» с «Салернитаной» (1:1) команда Стефано Пиоли уже не сможет опуститься ниже второй строчки, но и догнать лидирующий «Интер» невозможно.
В последний раз «россонери» становились вторыми по итогам чемпионата в сезоне-2020/21.
Вылет из кубка ранний - тоже.
Вылет с ЛЕ - тоже.
Выше головы Милан не прыгнул
Милан максимум может набрать несчастные 80 очков.
С таким количеством очков невозможно выиграть чемп не то что у волшебных, вообще ни у каких команд.