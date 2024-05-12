Хавертц о матче «шпор» с «Ман Сити» 14 мая: «Мы будем самыми большими фанатами «Тоттенхэма»

Кай Хавертц сообщил, что «Арсенал» будет болеть за «Тоттенхэм» 14 мая.

«Шпоры» встретятся с « » в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. В случае победы «горожане» опередят «канониров» и поднимутся на первое место перед заключительным игровым днем.

«Мы будем самыми большими фанатами « ». Мы все ими будем. Давайте надеяться на лучшее», – сказал после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Арсенал» опережает «Ман Сити» на одно очко после 37-го тура АПЛ. У «горожан» есть игра в запасе – с «Тоттенхэмом» на выезде