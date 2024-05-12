Хавертц о матче «шпор» с «Ман Сити» 14 мая: «Мы будем самыми большими фанатами «Тоттенхэма»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц сообщил, что «Арсенал» будет болеть за «Тоттенхэм» 14 мая.

«Шпоры» встретятся с «Манчестер Сити» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. В случае победы «горожане» опередят «канониров» и поднимутся на первое место перед заключительным игровым днем.

«Мы будем самыми большими фанатами «Тоттенхэма». Мы все ими будем. Давайте надеяться на лучшее», – сказал Хавертц после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Арсенал» опережает «Ман Сити» на одно очко после 37-го тура АПЛ. У «горожан» есть игра в запасе – с «Тоттенхэмом» на выезде

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8 комментариев
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Тоттенхэм, время закончить вражду! Все в ваших руках и ногах.
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Кажется мне, что петухи будут бороться за квалификацию в ЛЧ, а не ради чемпионства соседей) странно полагать, что они специально сольют матч с МС, чтобы насолить канонирам…
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Быть Тоттенхемом - значит ничего не выиграть.
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Да ладно, весь мир будет болеть за шпор.
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-2
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