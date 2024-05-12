«Арсенал» набрал 86 очков в АПЛ впервые с чемпионского сезона-2003/04

«Арсенал» набрал больше очков в АПЛ, чем в любом из 19 предыдущих сезонов.

Команда Микеля Артеты сегодня одолела « » (1:0) в 37-м туре.

На счету «канониров» теперь 86 очков. В последний раз в чемпионате Англии они достигали этой отметки в сезоне-2003/04. Тогда они финишировали на первой строчке с 90 баллами, не потерпев ни одного поражения.

В заключительном туре лондонцы встретятся с «Эвертоном» – это произойдет 19 мая.