«Арсенал» набрал 86 очков в АПЛ впервые с чемпионского сезона-2003/04
«Арсенал» набрал больше очков в АПЛ, чем в любом из 19 предыдущих сезонов.
Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 37-м туре.
На счету «канониров» теперь 86 очков. В последний раз в чемпионате Англии они достигали этой отметки в сезоне-2003/04. Тогда они финишировали на первой строчке с 90 баллами, не потерпев ни одного поражения.
В заключительном туре лондонцы встретятся с «Эвертоном» – это произойдет 19 мая.
Забивать почти в каждом матче по 4-5-6 мячей,но все ровно и этого может не хватить.
Потому что Сити Пепа на один шаг впереди
Ливерпуль так он вообще обставил Когда те набирали 97 баллов и проиграли всего 1 раз за весь чемпионат
Фергюсон например ни разу не набирал 92 балла(ливерпуль например с таким же количеством тоже был вторым,два года назад)
92 балла(столько они набирали два года назад)
Хватило бы для чемпионства
Больше набирали только Челси Моуринью(96) и Челси Конте(93)
А то последние годы, Премьер Лига это лига фермеров похлеще Лиги 1 лягушатников