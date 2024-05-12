«Арсенал» набрал 86 очков в АПЛ впервые с чемпионского сезона-2003/04

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» набрал больше очков в АПЛ, чем в любом из 19 предыдущих сезонов.

Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 37-м туре.

На счету «канониров» теперь 86 очков. В последний раз в чемпионате Англии они достигали этой отметки в сезоне-2003/04. Тогда они финишировали на первой строчке с 90 баллами, не потерпев ни одного поражения.

В заключительном туре лондонцы встретятся с «Эвертоном» – это произойдет 19 мая.

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38 комментариев
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Ливерпуль с 97 очками вторым становился.
+38
-2
+36
Ответ Kurgan87
Давай Тоттенхем, не подведи в игре с Сити !
знать бы только, кого
+33
-1
+32
Давай Тоттенхем, не подведи в игре с Сити !
+38
-14
+24
Ответ CCCP{{BOOM}}
Для победы в АпЛ этого уже недостаточно.
ну уже, а "давно". Бедный Ливерпуль дважды набирал под 100 очков, но не брал титул
+25
-1
+24
Для победы в АпЛ этого уже недостаточно.
+18
0
+18
гвардиола сделал апл чемпионатом в котором 90 очков не хватает для чемпионства.
+17
-1
+16
Идти на один из лучших показателей в истории чемпионата
Забивать почти в каждом матче по 4-5-6 мячей,но все ровно и этого может не хватить.
Потому что Сити Пепа на один шаг впереди
Ливерпуль так он вообще обставил Когда те набирали 97 баллов и проиграли всего 1 раз за весь чемпионат
+11
-2
+9
Ответ avolida
В следующем сезоне надо планку в 95 ставить, не меньше. Даже 90 уже мало для чемпионства😂
Ливерпулю недавно и 97 не хватило
+7
0
+7
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
До сих пор удивляюсь, как тот Арсенал умудрился проиграть в ЛЧ Челси в их последние месяцы до Абрамовича
Это было уже при Абрамовиче, в его первый сезон
+5
0
+5
Ответ RealJon
как с случаем с Бундеслигой, хотелось бы видеть нового чемпиона и в АПЛ А то последние годы, Премьер Лига это лига фермеров похлеще Лиги 1 лягушатников
Кто ж виноват, что шарлатан так силён. В какой еще лиге можно набрать 97 очков и не выиграть чемпионат?
+4
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+4
Одна ошибка и Сити не прощаеть
+4
0
+4
Ответ Den-is
Не было бы мешков типа Сити и Челси, то этих очков было бы достаточно, чтоб оформить чемпионство и Ливерпулю и Арсеналу. Сити нужно отправить в чемпионшип
Ага, без Сити и Челси в Европе были бы одни позоры у АПЛ. Какая-то лузерская психология, не пытаться стать лучше на поле, а избавиться от соперника кабинетным путем.
+4
-1
+3
В следующем сезоне надо планку в 95 ставить, не меньше. Даже 90 уже мало для чемпионства😂
+3
0
+3
Ответ Burel
ну уже, а "давно". Бедный Ливерпуль дважды набирал под 100 очков, но не брал титул
Первый раз 97, а второй 91 (не сказать что прям около сотни)
+3
-1
+2
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
До сих пор удивляюсь, как тот Арсенал умудрился проиграть в ЛЧ Челси в их последние месяцы до Абрамовича
Эффект Раньери. Тот после перерыва действовал решительно и убрал Паркера с поля, что в итоге дало результат. С выходом Гронкьяера у Арсенала перестали проходить атаки через центр(
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Ответ avolida
Ну это совсем аномалия
Да нет,просто лысый шарлатан слишком высокую планку задрал)
Фергюсон например ни разу не набирал 92 балла(ливерпуль например с таким же количеством тоже был вторым,два года назад)
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Ответ Товарищ Наркотик
Первый раз 97, а второй 91 (не сказать что прям около сотни)
Не будь Пепа
92 балла(столько они набирали два года назад)
Хватило бы для чемпионства
Больше набирали только Челси Моуринью(96) и Челси Конте(93)
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АПЛ: Английская Пеп-Лига.
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Ответ SergioRamos92
Ливерпулю недавно и 97 не хватило
Ну это совсем аномалия
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+1
очень хороши в этом сезоне, но нужен всё таки страйкер, нападающий топ уровня с хорошей чуйкой
+1
0
+1
До сих пор удивляюсь, как тот Арсенал умудрился проиграть в ЛЧ Челси в их последние месяцы до Абрамовича
+4
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+1
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
До сих пор удивляюсь, как тот Арсенал умудрился проиграть в ЛЧ Челси в их последние месяцы до Абрамовича
Это было уже при Абрамовиче. И тот Арсенал в целом по сезону был далеко не таким неуязвимым, как может показаться после увиденных 0 в графе "поражения")
+1
0
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пусть арсенал станет чемпионом
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Ответ -= Masteryuga =-
Англичашки... Их тыкают лицом в субстанцию, а они за них болеют... 😼
Ты за салом пришел?)
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как с случаем с Бундеслигой, хотелось бы видеть нового чемпиона и в АПЛ
А то последние годы, Премьер Лига это лига фермеров похлеще Лиги 1 лягушатников
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Ответ Я всех их сделал
Это было уже при Абрамовиче, в его первый сезон
А разве Абрамович не летом 2004 купил клуб? Это надо же так ошибиться...Просто Моуриньо точно летом 2004 их возглавил. И Дрогба тогда перешёл. Стыдно так потеряться в фактаже)
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Это круто!
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Ответ Jurgen Klinsmann
гвардиола сделал апл чемпионатом в котором 90 очков не хватает для чемпионства.
Подобное и в Испании творилось. В сезоне 09/10 Реал набрал 96 очков и остался без титула
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Ответ Jurgen Klinsmann
гвардиола сделал апл чемпионатом в котором 90 очков не хватает для чемпионства.
Ну 90 в этом сезоне точно хватит :)
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Сити: поздравляю, но не в этот раз))
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