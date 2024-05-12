«Арсенал» впервые выиграл 27 матчей в АПЛ
«Арсенал» одержал рекордную для себя победу в АПЛ.
Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 37-м туре.
«Канониры» выиграли 27-й матч в текущем чемпионате. За время существования Премьер-лиги они не достигали этой отметки ни разу.
До основания АПЛ «Арсенал» в последний раз одерживал как минимум 27 побед в чемпионате в сезоне-1970/71. Тогда лондонцы выиграли 29 раз, но в высшей лиге было 22 команды, а не 20.
50 очков снять в следующем сезоне и порядок !
но сейчас прогресс есть, и дальше только будет лучше.
Конкурировать с таким Сити это честь💪
Если не в этом, то в следующих сезонах мы их обойдем. Клуб делает все для этого.