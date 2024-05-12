«Арсенал» впервые выиграл 27 матчей в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал рекорды Футбол

«Арсенал» одержал рекордную для себя победу в АПЛ.

Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 37-м туре.

«Канониры» выиграли 27-й матч в текущем чемпионате. За время существования Премьер-лиги они не достигали этой отметки ни разу.

До основания АПЛ «Арсенал» в последний раз одерживал как минимум 27 побед в чемпионате в сезоне-1970/71. Тогда лондонцы выиграли 29 раз, но в высшей лиге было 22 команды, а не 20.

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30 комментариев
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И даже потенциально 28 рекордно выигранных матчей в истории клуба может быть недостаточно. Ну тут только остается восхищаться Гвардиолой, человек изменил полностью АПЛ. Гений!
+51
-10
+41
Ответ Football poet
И даже потенциально 28 рекордно выигранных матчей в истории клуба может быть недостаточно. Ну тут только остается восхищаться Гвардиолой, человек изменил полностью АПЛ. Гений!
Ну или 115 фин нарушений
+61
-25
+36
Ответ Football poet
И даже потенциально 28 рекордно выигранных матчей в истории клуба может быть недостаточно. Ну тут только остается восхищаться Гвардиолой, человек изменил полностью АПЛ. Гений!
так оно, но для меня как фаната Арсенала последние сезоны радуют, как бы не закончился сезон, я получил удовольствие от игры команды
+24
0
+24
Эх, и ведь ни разу не проиграли клубам большой шестёрки: по 4 очка с Сити, Ливерпулем, Челси, Тоттенхэмом, 6 с МЮ. Но Фулхэм, но Вилла, но Ньюкасл, но Вест Хэм...
+23
-2
+21
Ответ Football poet
И даже потенциально 28 рекордно выигранных матчей в истории клуба может быть недостаточно. Ну тут только остается восхищаться Гвардиолой, человек изменил полностью АПЛ. Гений!
С другой стороны это показывает насколько крутую работу проводит Артета раз сражается с такой глыбой до последнего тура
+11
-1
+10
Ливерпуль и Арсенал бьют рекорды, но как обогнать Пепа на дистанции ?
+14
-5
+9
вот только 5 поражений это тоже много(
+6
0
+6
Арсенал заслуживает чемпионства!
+8
-3
+5
Ответ S. A.
Эх, и ведь ни разу не проиграли клубам большой шестёрки: по 4 очка с Сити, Ливерпулем, Челси, Тоттенхэмом, 6 с МЮ. Но Фулхэм, но Вилла, но Ньюкасл, но Вест Хэм...
Как раз Вилла неудивительно, они сейчас в топ-4. А вот то, они не смогли Фулхэм обыграть, может боком выйти
+4
0
+4
Ответ Burel
Ливерпуль и Арсенал бьют рекорды, но как обогнать Пепа на дистанции ?
Как Ноттингем Форест и Эвертон !
50 очков снять в следующем сезоне и порядок !
+6
-3
+3
Как то странно в следующей игре за тоттенхэм топить 😅
+3
-1
+2
Ответ Football poet
И даже потенциально 28 рекордно выигранных матчей в истории клуба может быть недостаточно. Ну тут только остается восхищаться Гвардиолой, человек изменил полностью АПЛ. Гений!
АПЛ: Английская Пеп-Лига.
+2
0
+2
Ответ Quintin07
так оно, но для меня как фаната Арсенала последние сезоны радуют, как бы не закончился сезон, я получил удовольствие от игры команды
О, наконец-то простая радость за прогресс. Для меня это неожиданно, 40% оф сайта Арсенала пишут, что Артета физрук и он проиграл, с ним ничего никогда не выиграть и вообще аут. Да после 5:0 с Челси для меня они могли в отпуск уходить. Они вообще всех топов минимум по разу обыграли. Когда такое было?
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Ответ алекс голудин
О, наконец-то простая радость за прогресс. Для меня это неожиданно, 40% оф сайта Арсенала пишут, что Артета физрук и он проиграл, с ним ничего никогда не выиграть и вообще аут. Да после 5:0 с Челси для меня они могли в отпуск уходить. Они вообще всех топов минимум по разу обыграли. Когда такое было?
был период, когда я был не в восторге от Артеты, когда 3 поражения на старте было
но сейчас прогресс есть, и дальше только будет лучше.
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+1
Ответ S. A.
Эх, и ведь ни разу не проиграли клубам большой шестёрки: по 4 очка с Сити, Ливерпулем, Челси, Тоттенхэмом, 6 с МЮ. Но Фулхэм, но Вилла, но Ньюкасл, но Вест Хэм...
Эх а ведь тот гол Ньюкасла с трёх спорных моментах может очень дорого обойтись (
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в следующем сезоне будут отличные три тренерских команды - МС, Челси и Арсенал...
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Титан мирового футбола 👆🔴
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Комментарий удален пользователем
у каждого свои рекорды
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даже без титула респект Артете, создал реально машину, нужно форвард и будет сила
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А вот если бы столь любимый ныне всеми «дерево» Хаверц забил бы один гол Фулхему или дома Тотену или проблемному Челси… какая же была картинка приятная
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Ответ OldRedWhite
Как Ноттингем Форест и Эвертон ! 50 очков снять в следующем сезоне и порядок !
Не удивлюсь, что и в этом случае Сити нагонит)
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Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Наоборот.шансы теперь равны
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Ответ Сергей MiKi3iP
вот только 5 поражений это тоже много(
Если у тебя два полноценных состава, минимум травм и игра не на 4 фронта - 5 поражений действительно много. Но объективно у Арсенала нет полноценного второго состава, да даже по первому есть вопросы.
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Блин, Сити мешком уже нельзя называть. А как прикажете называть это шулерскую команду?) 115 нарушений у этих прохвостов
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Ответ Ваня Аналитик
в следующем сезоне будут отличные три тренерских команды - МС, Челси и Арсенал...
5. Ещё "Кристал Пэлас" и "Челси".
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Ответ Den-is
Блин, Сити мешком уже нельзя называть. А как прикажете называть это шулерскую команду?) 115 нарушений у этих прохвостов
Не уподобляйтесь портовым и прочим, пожалуйста.
Конкурировать с таким Сити это честь💪
Если не в этом, то в следующих сезонах мы их обойдем. Клуб делает все для этого.
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Ответ avolida
Не уподобляйтесь портовым и прочим, пожалуйста. Конкурировать с таким Сити это честь💪 Если не в этом, то в следующих сезонах мы их обойдем. Клуб делает все для этого.
Конкурировать может быть и честь, но это не отменяет того, что они жулики
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