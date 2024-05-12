«Арсенал» впервые выиграл 27 матчей в АПЛ

«Арсенал» одержал рекордную для себя победу в АПЛ.

Команда Микеля Артеты сегодня одолела « » (1:0) в 37-м туре.

«Канониры» выиграли 27-й матч в текущем чемпионате. За время существования Премьер-лиги они не достигали этой отметки ни разу.

До основания « » в последний раз одерживал как минимум 27 побед в чемпионате в сезоне-1970/71. Тогда лондонцы выиграли 29 раз, но в высшей лиге было 22 команды, а не 20.