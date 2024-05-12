«Арсенал» обыграл «МЮ» в обоих матчах в АПЛ впервые с сезона-2006/07. У лондонцев 2 победы в 17 последних играх на «Олд Траффорд» в лиге

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» впервые за 17 лет дважды обыграл «МЮ» в сезоне АПЛ.

Сегодня команда Микеля Артеты одержала победу в матче 37-го тура АПЛ на «Олд Траффорд» (1:0). «Арсенал» выиграл лишь 2 из 17 последних гостевых матчей против «МЮ» в чемпионате.

В первом круге нынешнего сезона АПЛ «Арсенал» также обыграл «МЮ» (3:1). Последний раз «канониры» побеждали в обоих матчах лиги против «МЮ» в сезоне-2006/07.

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17 комментариев
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Да все уже поняли насколько хаг хорош.
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Помню те матчи при Венгер и Фергюсоне...на Олд Траффорде забил Адебайор в концовке а на Эмирейтс Анри головой в добавленное время
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Тен Хаг магнит для рекордов прямо
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Кнопка "Ф" не работает?
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Арсенал должен стать первым!
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МЮ превратился во что-то очень жалкое, нельзя даже сравнения подобрать масштабу этой деградации.
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Что ни новость - то достижение Хага. Глыба.
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У МанЮ снова крыша течет, в буквальном смысле.

До чего довели корпоративные жмоты, которым важны только ежеквартальные отчеты.
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Тен Хаг: я впишу свое имя в историю
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Скажу об не игре, но там буквально весь стадион затопило...
Как же Роналду был прав когда смотришь на эти видосы с Олд траффорда, там буквально с крыши полилось и залило весь сектор болельщиков.

https://twitter.com/centregoals/status/1789712059233366461?t=3kmckI5xxe0gY3zVn020zg&s=19

https://twitter.com/UtdEIIis/status/1789722194559344851?t=jly9WKDvEgK5TgGbFB0gDA&s=19
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Ответ Eldzheron
Скажу об не игре, но там буквально весь стадион затопило... Как же Роналду был прав когда смотришь на эти видосы с Олд траффорда, там буквально с крыши полилось и залило весь сектор болельщиков. https://twitter.com/centregoals/status/1789712059233366461?t=3kmckI5xxe0gY3zVn020zg&s=19 https://twitter.com/UtdEIIis/status/1789722194559344851?t=jly9WKDvEgK5TgGbFB0gDA&s=19
Ладно бы если они побеждали. а так ведь ещё и проигрывают постоянно.
знаешь это как древняя спортивная феррари, стоит дорого но в гонку уже не поедет. осталось только любоватся формами.
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А ведь тогда тренировал сам Алекс Фергюсон. То есть Тен Хаг тренирует на уровне САФ!
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Ожидаемого Выноса тела не получилось. Арсенал включил свой обычный куриный менталитет на решающие игры, отдал мяч и доблестно охранял счет против кучки бездарей и талантливой но молодежи. Во главе с главным бездарем АПЛ, который сейчас будет рассказывать про игру за майку. Но чудом выиграл и все еще в гонке.
Что ж, хорошо хоть так, поболеем за них до конца
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Помню тот сезон. Первый матч - в гостях - Арсенал выиграл на последних минутах (забил Адебайор). Второй матч, в январе 2007 на Эмирейтс, выиграли 2-1, причем забили после 90й минуты, а Анри забил победный головой - что случалось с ним редко.
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какой же слабый юнайтед. ни паса, ни кроса, ни обострения, даже подкат не могут сделать нормальный и это против принципиального соперника дома.
Переключил на Баварию но там молодняк обкатывали.
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Ответ ta-tosha
Ожидаемого Выноса тела не получилось. Арсенал включил свой обычный куриный менталитет на решающие игры, отдал мяч и доблестно охранял счет против кучки бездарей и талантливой но молодежи. Во главе с главным бездарем АПЛ, который сейчас будет рассказывать про игру за майку. Но чудом выиграл и все еще в гонке. Что ж, хорошо хоть так, поболеем за них до конца
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