«Арсенал» обыграл «МЮ» в обоих матчах в АПЛ впервые с сезона-2006/07. У лондонцев 2 победы в 17 последних играх на «Олд Траффорд» в лиге
«Арсенал» впервые за 17 лет дважды обыграл «МЮ» в сезоне АПЛ.
Сегодня команда Микеля Артеты одержала победу в матче 37-го тура АПЛ на «Олд Траффорд» (1:0). «Арсенал» выиграл лишь 2 из 17 последних гостевых матчей против «МЮ» в чемпионате.
В первом круге нынешнего сезона АПЛ «Арсенал» также обыграл «МЮ» (3:1). Последний раз «канониры» побеждали в обоих матчах лиги против «МЮ» в сезоне-2006/07.
До чего довели корпоративные жмоты, которым важны только ежеквартальные отчеты.
Как же Роналду был прав когда смотришь на эти видосы с Олд траффорда, там буквально с крыши полилось и залило весь сектор болельщиков.
https://twitter.com/centregoals/status/1789712059233366461?t=3kmckI5xxe0gY3zVn020zg&s=19
https://twitter.com/UtdEIIis/status/1789722194559344851?t=jly9WKDvEgK5TgGbFB0gDA&s=19
знаешь это как древняя спортивная феррари, стоит дорого но в гонку уже не поедет. осталось только любоватся формами.
Что ж, хорошо хоть так, поболеем за них до конца
Переключил на Баварию но там молодняк обкатывали.