«Арсенал» обыграл «МЮ» в обоих матчах в АПЛ впервые с сезона-2006/07. У лондонцев 2 победы в 17 последних играх на «Олд Траффорд» в лиге

«Арсенал» впервые за 17 лет дважды обыграл «МЮ» в сезоне АПЛ.

Сегодня команда одержала победу в матче 37-го тура на « » (1:0). « » выиграл лишь 2 из 17 последних гостевых матчей против «МЮ» в чемпионате.

В первом круге нынешнего сезона АПЛ «Арсенал» также обыграл «МЮ» (3:1). Последний раз «канониры» побеждали в обоих матчах лиги против « » в сезоне-2006/07.