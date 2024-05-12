«Арсенал» опережает «Ман Сити» на одно очко после 37-го тура АПЛ. У «горожан» есть игра в запасе – с «Тоттенхэмом» на выезде

Чемпион Англии будет определен в последнем туре.

« », обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0), обошел « », который вчера разгромил «Фулхэм» (4:0).

У «канониров» 86 очков, у «горожан» – 85. При этом действующие чемпионы провели на матч меньше. Перенесенную игру с «Тоттенхэмом» они проведут 14 мая.

Также в топ-4 на данный момент входят « » (78 баллов) и « » (67) – у них по 36 матчей.