«Арсенал» опережает «Ман Сити» на одно очко после 37-го тура АПЛ. У «горожан» есть игра в запасе – с «Тоттенхэмом» на выезде
Чемпион Англии будет определен в последнем туре.
«Арсенал», обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0), обошел «Манчестер Сити», который вчера разгромил «Фулхэм» (4:0).
У «канониров» 86 очков, у «горожан» – 85. При этом действующие чемпионы провели на матч меньше. Перенесенную игру с «Тоттенхэмом» они проведут 14 мая.
Также в топ-4 на данный момент входят «Ливерпуль» (78 баллов) и «Астон Вилла» (67) – у них по 36 матчей.
+3
Это решающий фактор при равенстве очков