«Арсенал» опережает «Ман Сити» на одно очко после 37-го тура АПЛ. У «горожан» есть игра в запасе – с «Тоттенхэмом» на выезде

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Чемпион Англии будет определен в последнем туре.

«Арсенал», обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0), обошел «Манчестер Сити», который вчера разгромил «Фулхэм» (4:0).

У «канониров» 86 очков, у «горожан» – 85. При этом действующие чемпионы провели на матч меньше. Перенесенную игру с «Тоттенхэмом» они проведут 14 мая.

Также в топ-4 на данный момент входят «Ливерпуль» (78 баллов) и «Астон Вилла» (67) – у них по 36 матчей.

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67 комментариев
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Будет эпично если шпоры сделают из арсенала чемпионов
+75
-5
+70
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Болельщики Арсенала будут болеть за Тоттенхэм🍿
Болельщики Тоттенхэма будут болеть за Сити 🍿
+58
-5
+53
Болельщики Арсенала будут болеть за Тоттенхэм🍿
+41
-7
+34
Ответ madaev
Будет эпично если шпоры сделают из арсенала чемпионов
Эпично будет, если Тоттенхэм сыграет вничью, а Вест Хэм проиграет 9:0)
+14
0
+14
Шпоры ваш выход )
+12
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+11
Вся надежда на ливерпуль завтра . Чтоб не проиграли Вилле и сохранили шпорам надежду на ЛЧ
+11
-1
+10
Ответ Iskandar
Если хотя бы ничью сделают то все равно Арсенал может слит победу Эвертону , ели ели побеждают уже играют очень пассивно
Болельщики Челси и Борнмута с вами не согласятся
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Ответ FilFil
К сожалению ТТХ сейчас совсем не в форме, да и турнирной мотивации по сути нет.
как нет??? там вилла вполне может отдать им 4 строчку
+3
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Для начала ждем победу Ливера.
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Стекловуглу должен сделать Арсеналу подарок.
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Ответ madaev
Будет эпично если шпоры сделают из арсенала чемпионов
Хотелось бы. Я не болельщик Арсенала, но хочу чтобы они взяли АПЛ. При всем моем личном уважении к Пепу как тренеру, уже надоело видеть МС чемпионами АПЛ. Хочется чего то нового, и Арсенал заслужил золото.
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В этом чемпионате Арсенал провалил только боксинг дэй, всего одно очко в трёх матчах, но именно этих баллов (и даже не поражение от Виллы)может не хватить для титула
+2
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Шпорам нет никакого смысла рвать жилы и дарить чемпионство их заклятым недругам! Так можно смело уже сейчас поздравлять шити с чемпионством!
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Сити набрал хороший ход к концу, главное чтобы Пеп не намудрил, а так при такой игре, должны набрать 6 очков, но всё может быть в этой жизни
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Ответ Topwintop
Ну они Челси сделали чемпионами Да и Ливерпулю помогли в чемп сезон обыграв Сити
У Ливерпуля такой отрыв был, что помощь эта была особо без надобности
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Ответ Олег Лисицын
Болельщики Тоттенхэма будут болеть за Сити 🍿
И останутся без ЛЧ
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Ответ QWertY
Чисто из за сегодняшнего ссыкливого матча Арсенал не будет чемпионом. МЮ весь сезон возит кто хочет, даже аутсайдеры, а гейгуннеры забивают быстрый гол и почти всю игру обороняются))
Мне наоборот показалось, что Арсенал чисто чемпионскую игру показал. Выложились ровно настолько, насколько нужно, не дали сопернику сделать ровным счётом ничего и играли с позиции силы. Не обязательно создавать уйму моментов и забивать кучу голов, чтобы быть лучше соперника
+2
-1
+1
Хотя бы интрига до последнего тура, уже хорошо
+1
0
+1
Ответ Topwintop
Ну они Челси сделали чемпионами Да и Ливерпулю помогли в чемп сезон обыграв Сити
но не Арсеналу
+1
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Сити никому ничего не отдаст, они это уже проходили
+1
0
+1
СИТИ не проиграл за 2 матча Реалу ,а тут Ттх и Вест хэм,которым они устроят очередной разгром
+5
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+1
Ответ Керенский А.Ф.
При ничейном результате с ттх кто из них на сегодняшний момент стал бы чемпионом, по личным, забитым и тд? не сильно следил в этом году за апл
Арсенал, пока что лучше разница у нас.
+3
Это решающий фактор при равенстве очков
+2
-1
+1
2034 год на Спортсе: Болельщики Арсенала которые болелы за Тоттенхэм в матче с Сити в 2024, где они сейчас???
+1
0
+1
При ничейном результате с ттх кто из них на сегодняшний момент стал бы чемпионом, по личным, забитым и тд? не сильно следил в этом году за апл
+1
0
+1
Ответ Andrei Panteleev
Кто будет выше при равенстве очков?
Арсенал
0
0
0
Ответ Английский_пациент
Болельщики Челси и Борнмута с вами не согласятся
Я просто хочу сказать что нет огня у Арсенала , ну может я ошибаюсь , я видел как они сливали на Астон Вилле и некоторым командам АПЛ играя пассивно никаких остроты в атаку как будто команда выигрывает матч в сухую
0
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Ответ S. A.
А может случиться такая фигня, что и она одинаковая будет
Тогда тот кто больше забил
0
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Ответ i love it
Тогда тот кто больше забил
Чёрт
0
0
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Ответ S. A.
Чёрт
Ты мне?
0
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Ответ QWertY
Чисто из за сегодняшнего ссыкливого матча Арсенал не будет чемпионом. МЮ весь сезон возит кто хочет, даже аутсайдеры, а гейгуннеры забивают быстрый гол и почти всю игру обороняются))
хладнокровнный расчёт чемпионов как бы)
+1
-1
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