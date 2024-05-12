Нойер проводит 500-й матч в Бундеслиге. Он 4-й вратарь, достигший этой отметки

Теги Бавария Оливер Кан Мануэль Нойер бундеслига Германия рекорды Ули Штайн Айке Иммель Футбол

Мануэль Нойер достиг отметки в 500 матчей в чемпионате Германии.

«Бавария» принимает «Вольфсбург» в 33-м туре Бундеслиги.

Для вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера эта игра стала 500-й в немецком чемпионате.

Первый матч в Бундеслиге Нойер провел в 2006 году за «Шальке».

Он четвертый вратарь, достигший этой отметки после Ули Штайна (512), Айке Иммеля (534) и Оливера Кана (557).

В текущем сезоне лиги немец провел 21 игру, 6 из которых – на ноль. В среднем Мануэль пропускает 1,38 гола за игру. Его статистику можно увидеть здесь.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Крутой вратарь. Надеюсь обойдёт Кана.
+3
-3
0
Величайший вратарь в истории
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий