Нойер проводит 500-й матч в Бундеслиге. Он 4-й вратарь, достигший этой отметки

Мануэль Нойер достиг отметки в 500 матчей в чемпионате Германии.

« » принимает «Вольфсбург» в 33-м туре Бундеслиги.

Для вратаря мюнхенцев эта игра стала 500-й в немецком чемпионате.

Первый матч в Бундеслиге Нойер провел в 2006 году за «Шальке».

Он четвертый вратарь, достигший этой отметки после Ули Штайна (512), Айке Иммеля (534) и (557).

В текущем сезоне лиги немец провел 21 игру, 6 из которых – на ноль. В среднем Мануэль пропускает 1,38 гола за игру. Его статистику можно увидеть здесь.