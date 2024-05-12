Нойер проводит 500-й матч в Бундеслиге. Он 4-й вратарь, достигший этой отметки
Мануэль Нойер достиг отметки в 500 матчей в чемпионате Германии.
«Бавария» принимает «Вольфсбург» в 33-м туре Бундеслиги.
Для вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера эта игра стала 500-й в немецком чемпионате.
Первый матч в Бундеслиге Нойер провел в 2006 году за «Шальке».
Он четвертый вратарь, достигший этой отметки после Ули Штайна (512), Айке Иммеля (534) и Оливера Кана (557).
В текущем сезоне лиги немец провел 21 игру, 6 из которых – на ноль. В среднем Мануэль пропускает 1,38 гола за игру. Его статистику можно увидеть здесь.