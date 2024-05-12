Флик поставил «Баварии» условия для возвращения: не быть временным вариантом, назначить Клозе и Тапаловича его помощниками

Теги Бавария Мирослав Клозе бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Тони Тапалович Футбол

Ханси Флик поставил «Баварии» условия для возвращения.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Abendzeitung, тренер выразил готовность вернуться в клуб при определенных условиях.

Во-первых, он не хочет быть временным решением на один год – обсуждается контракт до 2026 года.

Отмечается, что «Бавария» больше не будет давать тренерам 5-летние соглашения, как это было с Юлианом Нагельсманном в 2021-м.

Во-вторых, Флик хочет видеть в качестве помощников Мирослава Клозе и Тони Тапаловича.

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19 комментариев
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Надо соглашаться.
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Хорошо бы скорее! Вполне приемлемо, не знаю, чего и думать здесь.
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БАВАРИЯ возвращается!!!
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Ответ Amalfitano
Вот я интуитивно правильно всё же понял что там примерно происходит. То есть боссы Баварии хотят тренера который будет исполнять все их хотелки, а тренеру нельзя будет выбрать себе даже помощников? Я уже не говорю о том чтобы выбрать себе игроков. Короче, с таким подходом я пожелаю Баварии кризис лет на 5.
Тот же Анчелотти, который ничего в Реале не решает: 🗿
+3
0
+3
Назначить на 1 год Нико Ковача! 🤪
+3
-1
+2
Ответ Predator87
клоппа через год барса наверняка ждет)да и вряд ли клопп перейдет в баварию после того как успешно тренировал боруссию
Барса может кого угодно ждать, Клоппу-то это зачем?
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+2
Вполне нормальные условия.
Баварии надо соглашаться.
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Ответ Amalfitano
Вот я интуитивно правильно всё же понял что там примерно происходит. То есть боссы Баварии хотят тренера который будет исполнять все их хотелки, а тренеру нельзя будет выбрать себе даже помощников? Я уже не говорю о том чтобы выбрать себе игроков. Короче, с таким подходом я пожелаю Баварии кризис лет на 5.
Осмелюсь спросить, вам то в чем интерес….от другого подхода
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назначить Клозе и Тони его помощниками
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А чего это им Моуриньо не позвать? Чемпионат точно возьмёт
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Я согласен 🤚
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Ответ Tollie
беспринципному «крутому клопу» без разницы кого тренировать, лишь бы каждый год позволяли спускать 200+ млн на оборотных поленьев. Бавария ему это легко даст, так что...
Каждый год одно и то же, Клопп тратил по 200$ лямов
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Ответ Tollie
беспринципному «крутому клопу» без разницы кого тренировать, лишь бы каждый год позволяли спускать 200+ млн на оборотных поленьев. Бавария ему это легко даст, так что...
Если не изменяет память, Клопп ни разу не упоминался приемником Тухеля..
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Ответ kvn9
Хорошо бы скорее! Вполне приемлемо, не знаю, чего и думать здесь.
Ну смотрят в долгую видимо, в следующем году будет свободен Клопп и Алонсо. А там и Пеп может освободиться
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