Флик поставил «Баварии» условия для возвращения: не быть временным вариантом, назначить Клозе и Тапаловича его помощниками

Ханси Флик поставил «Баварии» условия для возвращения.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Abendzeitung, тренер выразил готовность вернуться в клуб при определенных условиях.

Во-первых, он не хочет быть временным решением на один год – обсуждается контракт до 2026 года.

Отмечается, что «Бавария» больше не будет давать тренерам 5-летние соглашения, как это было с Юлианом Нагельсманном в 2021-м.

Во-вторых, Флик хочет видеть в качестве помощников Мирослава Клозе и Тони Тапаловича.