«Бавария» интересовалась Гласнером. Тренер не будет вести переговоры и останется в «Кристал Пэлас»
«Бавария» была заинтересована в приглашении Оливера Гласнера.
По информации Sky Sports, в последние дни мюнхенский клуб проявлял интерес к главному тренеру «Кристал Пэлас», ранее работавшему в «Айнтрахте».
Однако 49-летний специалист останется в английском клубе и не будет вести переговоры с «Баварией». Он счастлив в своей нынешней команде.
Сейчас немецкий клуб работает над возвращением Ханс-Дитера Флика.
В Мюнхен нужно топа брать который готов к такой сложной работе в том числе из-за внешних факторов.