«Бавария» интересовалась Гласнером. Тренер не будет вести переговоры и останется в «Кристал Пэлас»

«Бавария» была заинтересована в приглашении Оливера Гласнера.

По информации Sky Sports, в последние дни мюнхенский клуб проявлял интерес к главному тренеру « », ранее работавшему в «Айнтрахте».

Однако 49-летний специалист останется в английском клубе и не будет вести переговоры с «Баварией». Он счастлив в своей нынешней команде.

Сейчас немецкий клуб работает над возвращением .