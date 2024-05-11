«Бавария» интересовалась Гласнером. Тренер не будет вести переговоры и останется в «Кристал Пэлас»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Кристал Пэлас Ханс-Дитер Флик Оливер Гласнер Футбол

«Бавария» была заинтересована в приглашении Оливера Гласнера.

По информации Sky Sports, в последние дни мюнхенский клуб проявлял интерес к главному тренеру «Кристал Пэлас», ранее работавшему в «Айнтрахте». 

Однако 49-летний специалист останется в английском клубе и не будет вести переговоры с «Баварией». Он счастлив в своей нынешней команде. 

Сейчас немецкий клуб работает над возвращением Ханс-Дитера Флика.

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15 комментариев
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С возрастом я для себя понял, что работать надо там где ты можешь реализовать себя и воплотить в жизнь свои мысли. Смысл работать в Баварии если ему купят игроков которых он не просил, будут рассказывать как ему играть и каковы его цели помимо результата. А в Кристалле ему дали полную свободу. Как кстати и Эмери в Вилле. Вот они и не хотят терять свою свободу. Особенно на фоне бардака который творится в Баварии.
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С Галактионовым вроде тоже общались. Счастлив говорит, не пойдёт никуда.
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Так и до Черчесова дойдут. Ну а что, язык знает.
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Ответ KeriLLo
Да не нужны в Баварию подобные тренеры, им место в подобных клубах, которые на несколько голов ниже Баварии и давления такого нет. В Мюнхен нужно топа брать который готов к такой сложной работе в том числе из-за внешних факторов.
Вы о Рангнике?
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Ответ KeriLLo
Да не нужны в Баварию подобные тренеры, им место в подобных клубах, которые на несколько голов ниже Баварии и давления такого нет. В Мюнхен нужно топа брать который готов к такой сложной работе в том числе из-за внешних факторов.
Так нет свободных топов. В пору хоть возвращай старика Хайнкеса с пенсии.
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Да не нужны в Баварию подобные тренеры, им место в подобных клубах, которые на несколько голов ниже Баварии и давления такого нет.
В Мюнхен нужно топа брать который готов к такой сложной работе в том числе из-за внешних факторов.
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Ответ KeriLLo
Да не нужны в Баварию подобные тренеры, им место в подобных клубах, которые на несколько голов ниже Баварии и давления такого нет. В Мюнхен нужно топа брать который готов к такой сложной работе в том числе из-за внешних факторов.
"Свобода лучше чем несвобода". "Нужен топ тренер". Всё это звучит как тост. Как кричалка на митинге. Ну назови нам такого топ тренера который сегодня пойдёт в Баварию. Тренеров с приставкой топ в принципе не очень много, а тех которые топ и которые сегодня соберутся в Баварию и того меньше.
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Ответ Amalfitano
"Свобода лучше чем несвобода". "Нужен топ тренер". Всё это звучит как тост. Как кричалка на митинге. Ну назови нам такого топ тренера который сегодня пойдёт в Баварию. Тренеров с приставкой топ в принципе не очень много, а тех которые топ и которые сегодня соберутся в Баварию и того меньше.
Флик для Баварии идеальный вариант.
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Ответ ASH11
Так нет свободных топов. В пору хоть возвращай старика Хайнкеса с пенсии.
За Хайнкесса 100 плюсов.)) Его Бавария времён победы в ЛЧ это эталон современной команды. Просто недостижимый уровень для нынешней Баварии.
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Ответ KeriLLo
Флик для Баварии идеальный вариант.
А Флик топ тренер?)) Я согласен, что Флик идеальная кандидатура, но он не топ.))
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Ответ Bill Zapulil
С Галактионовым вроде тоже общались. Счастлив говорит, не пойдёт никуда.
Не общались. Галактионов не стал брать трубку когда увидел, откуда звонят.
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Ответ kk.abb
Так и до Черчесова дойдут. Ну а что, язык знает.
Берите выше! До Мостового!
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Ответ Николай Бойко
Берите выше! До Мостового!
Или Аленичева. Если конечно Кобелев откажет.)
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