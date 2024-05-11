«Ман Сити» выиграл 7 матчей АПЛ подряд с общим счетом 28:5. Поражений в лиге нет 21 игру

Серия «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ достигла 21 матча.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Фулхэм» (4:0) в 37-м туре.

«Ман Сити» одержал в чемпионате семь побед подряд с общим счетом 28:5.

В последний раз они проигрывали в АПЛ 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у «Манчестер Сити» 17 побед и 4 ничьих.