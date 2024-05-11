«Ман Сити» выиграл 7 матчей АПЛ подряд с общим счетом 28:5. Поражений в лиге нет 21 игру

Теги Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Серия «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ достигла 21 матча.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Фулхэм» (4:0) в 37-м туре.

«Ман Сити» одержал в чемпионате семь побед подряд с общим счетом 28:5.

В последний раз они проигрывали в АПЛ 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у «Манчестер Сити» 17 побед и 4 ничьих.

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гвардиола создал Гвардиола, чтобы Гвардиола с Гвардиолой стали чемпионами АПЛ:)
+57
-5
+52
Ответ SergioRamos92
Арсеналу конечно отчасти будет обидно что если наберут 89 очков(больше набирали только непобедимые 90 баллов)и все ровно этого не хватит для чемпионства им
Пффф, Ливерпулю и 97 очков не хаатило
+48
-1
+47
Как же жаль фанов Арсенала. Снова провести столь мощный сезон и СНОВА остаться вторыми. Но... такой Сити не остановить. Уже который год на финише чемпионата они сметают всё на своем пути, словно ураган
+52
-6
+46
Ответ morgan23
Как же жаль фанов Арсенала. Снова провести столь мощный сезон и СНОВА остаться вторыми. Но... такой Сити не остановить. Уже который год на финише чемпионата они сметают всё на своем пути, словно ураган
Ливерпуль: «Welcome to the club, buddy»©️
+29
-2
+27
Я помню еще тем летом #Sharkteam писал что Йошко не нужен МС и что это бессмысленный трансфер ) А я еще тогда писал что через несколько лет будет номер 1
+20
-5
+15
Ответ Иван Баланар
При этом Ман Сити ни разу не выиграл ни у одного ТОП клуба за весь сезон. По сути реально набили стату на середняках.
Арсенал победил Сити только одним голом и то с обидного рикошета , а гонору столько
+16
-5
+11
Ответ Иван Баланар
При этом Ман Сити ни разу не выиграл ни у одного ТОП клуба за весь сезон. По сути реально набили стату на середняках.
Ну и проиграли только Арсеналу один раз минимально.
+14
-4
+10
При этом Ман Сити ни разу не выиграл ни у одного ТОП клуба за весь сезон. По сути реально набили стату на середняках.
+15
-9
+6
Ответ liverpool and barcelona fan
Пффф, Ливерпулю и 97 очков не хаатило
Реал однажды тоже набрал 96 баллов(рекорд на тот момент)и этого не хватило
Вроде и забиваешь по 6 мячей всем подряд(арсенал)и претендуешь на лучший или один из лучших показателей в чемпионате
А все ровно этого недостаточно из-за одного человека
Пепа Гвардиолы
+5
0
+5
Ответ Александр Андреев
Он реально усилил состав. И он еще очень молодой, может даже с Эшли Коулом поспорить в перспективе за лучшего защитника на этом фланге. Топ покупка.
Он не крайний защитник, хоть и играет в тройке цз по сути. Какой к черту Эшли Коул, у вас вообще чувство меры отсутствует))
+6
-2
+4
Ответ morgan23
Как же жаль фанов Арсенала. Снова провести столь мощный сезон и СНОВА остаться вторыми. Но... такой Сити не остановить. Уже который год на финише чемпионата они сметают всё на своем пути, словно ураган
Ливерпуль, который набирал 92 и 97 очков, и не стал чемпионом: i know that feel bro
+3
0
+3
Ответ Axs Men
Трусливо не нужно было весной играть в очке
В очке у тебя играет трусливо, а в игре против Сити Арсенал выбрал верную тактику, оставившую его в лидерах по потерянным очкам. Вилле не надо было проигрывать.
+3
0
+3
Сити однозначно -чемпион!
+2
0
+2
Ответ Football poet
И снова Холланд проваливает матч, если бы Сити не имел комфортное приемущество 2:0, то его промах стоил бы чемпионства, а ведь для таких моментов его и брали. Да и в целом, после замены в очередной раз отчетливо было видно, что с Альварезом игра у команды намного вариативнее и динамичнее идет
Так и Фоден в 1-м тайме запутался в ногах и не забил, находясь в штрафной. И Аканджи не забил в пустые. Но опять виноват Холланд. Уже не знаете, что придумать)
+2
0
+2
Ответ morgan23
Как же жаль фанов Арсенала. Снова провести столь мощный сезон и СНОВА остаться вторыми. Но... такой Сити не остановить. Уже который год на финише чемпионата они сметают всё на своем пути, словно ураган
Как же нужен 3очка который мы потеряли против Астон виллы
+3
-1
+2
Ответ JuVero
Он не крайний защитник, хоть и играет в тройке цз по сути. Какой к черту Эшли Коул, у вас вообще чувство меры отсутствует))
Угу не крайний защитник. Прибежал из центра обороны и гол забил первый, все же так делают. Я понимаю, что он не чистый фланг. Примерно как Иванович. Ну так это даже круче. 2 амплуа играет одновременно. По ситуации.
+2
0
+2
Ответ красная_карточка
на длинной и самой важной дистанции Системный Пеп - монстр, а в одном матче всегда можно отскочить как Реал
Системный монстр с игроками, которых хватает на два состава, но при этом Клопа и Артета дают достойный бой. А прошли по результатам 2-х матчей.
+2
-1
+1
Ответ Иван Баланар
При этом Ман Сити ни разу не выиграл ни у одного ТОП клуба за весь сезон. По сути реально набили стату на середняках.
Помню у Зенита было похожее чемпионство
+1
0
+1
Ответ Отец Абду
Гвардиола создал Гвардиола, чтобы Гвардиола с Гвардиолой стали чемпионами АПЛ:)
Загвардиолили всю АПЛ!
+1
0
+1
8 побед (против топ8 АПЛ и топ Европы)
7 ничьих
5 поражений
так себе стата
+2
-1
+1
Ответ Axs Men
Трусливо не нужно было весной играть в очке
Так арсенал проиграл только Вилле у себя дома недавно
0
0
0
Ответ Александр Андреев
Он реально усилил состав. И он еще очень молодой, может даже с Эшли Коулом поспорить в перспективе за лучшего защитника на этом фланге. Топ покупка.
100%
0
0
0
Ответ morgan23
Как же жаль фанов Арсенала. Снова провести столь мощный сезон и СНОВА остаться вторыми. Но... такой Сити не остановить. Уже который год на финише чемпионата они сметают всё на своем пути, словно ураган
Рано
0
0
0
Ответ bartra
Я помню еще тем летом #Sharkteam писал что Йошко не нужен МС и что это бессмысленный трансфер ) А я еще тогда писал что через несколько лет будет номер 1
Он реально усилил состав. И он еще очень молодой, может даже с Эшли Коулом поспорить в перспективе за лучшего защитника на этом фланге. Топ покупка.
+5
-5
0
Ответ Axs Men
Не нужно было в марте играть трусливо от обороны, даже без намёка на контратаки, вместо венгеров было по 2 лзащ и пзащ
Венгера уже давно нет в команде, он слишком старый
0
0
0
Вылет из ЛЧ добавил энергии МС. Теперь из неудержать, а АРС опять второй
0
0
0
Ответ CHELSEA_2008
Ну и проиграли только Арсеналу один раз минимально.
После рикошета забили канониры. Матч был равным
+1
-1
0
Читеры.
0
0
0
Ответ Axs Men
Арсенал победил Сити только одним голом и то с обидного рикошета , а гонору столько
Ну у Сити был шанс дома тоже с рикошета победить, но они почему-то не смогли, так же, как и с Ливерпулем, Астон Виллой, вот в чем странность
0
0
0
Жаль
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий