«Ман Сити» выиграл 7 матчей АПЛ подряд с общим счетом 28:5. Поражений в лиге нет 21 игру
Серия «Манчестер Сити» без поражений в АПЛ достигла 21 матча.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Фулхэм» (4:0) в 37-м туре.
«Ман Сити» одержал в чемпионате семь побед подряд с общим счетом 28:5.
В последний раз они проигрывали в АПЛ 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1). С тех пор у «Манчестер Сити» 17 побед и 4 ничьих.
Вроде и забиваешь по 6 мячей всем подряд(арсенал)и претендуешь на лучший или один из лучших показателей в чемпионате
А все ровно этого недостаточно из-за одного человека
Пепа Гвардиолы
7 ничьих
5 поражений
так себе стата