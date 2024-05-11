Пеп после 4:0 с «Фулхэмом»: «Большим игрокам нравится играть под большим давлением. Кажется, в лице Гвардиола мы подписали лучшего вингера на планете»

Пеп Гвардиола дал комментарий после победы «Манчестер Сити» над «Фулхэмом».

Сегодня «Сити» разгромил «Фулхэм» (4:0) в матче 37-го тура . Команда тренера лидирует в чемпионате Англии за 2 тура до конца, набрав 85 очков. У идущего вторым « » – 83 балла.

«Большим игрокам нравится играть под большим давлением. В последние несколько лет эти игроки смогли добиться успеха, и мы снова находимся на последней стадии.

Наша мечта, как мы говорили несколько недель назад, когда «Арсенал» проиграл « » – приехать на последние матчи, имея все в своих руках, и сыграть с «Вест Хэмом» дома, не полагаясь на судьбу.

Сегодня мы проделали действительно хорошую работу. В первые десять минут нам пришлось нелегко, потому что они, как всегда, очень хорошо обороняются. Бернарду, Ковачич и Родри успокоили игру большим числом пасов, а затем Йошко [Гвардиол] сумел забить – кажется, мы подписали лучшего вингера на планете.

Мы играли очень хорошо и теперь восстанавливаемся, возвращаемся в Манчестер, а затем поедем в Лондон, чтобы сыграть большой финал [против «Тоттенхэма»], в котором мы должны попытаться защитить титул», – сказал главный тренер « ».

«Горожанам» осталось сыграть с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» в чемпионате, а также в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».