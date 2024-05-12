Неманя Видич: «Все ждут побед «МЮ», не только фанаты клуба. Рэтклифф пытается создать победную культуру»

Неманя Видич высказался о сегодняшнем положении «Манчестер Юнайтед».

«Все закладывается с верха, особенно если говорить о ценностях. Для нового руководства [сэра и Ineos] плохо, что «Юнайтед» оказался в таком положении, но хорошо, что они могут видеть способности игроков, увидеть худшее в «Манчестер Юнайтед».

Я смотрю на сэра Джима Рэтклиффа – он очень успешный человек в своем бизнесе, и неслучайно. Он руководит большим количеством людей и понимает важность и культуры, структурности и правильного настроя.

Глядя со стороны, я думаю, что он пытается привить необходимое лидерство и создать победную культуру. Думаю, все ждут побед « ». Не только их фанаты», – заявил экс-игрок манчестерского клуба.