Макларен об «МЮ»: «Арсенал» выбрался, и мы сделаем то же самое. Клуб возвращается к своим стандартам, Рэтклифф и Брейлсфорд набирают лучших людей»

Стив Макларен высказался о возрождении «МЮ».

«Арсенал» выбрался, и « » сделает то же самое, нас часто штормило. Я вижу огромные плюсы в приходе Ineos и в том, что они пытаются сделать. Они определяют [клубные] стандарты и возвращаются к ним.

В определенные моменты за последние два года, с тех пор как я вернулся, у нас проявлялись эти стандарты. Также были стандарты, которые не присущи « ».

Я говорил с сэром , с сэром Дэйвом Брейлсфордом, они набирают лучших людей. Они хотят, чтобы все получилось. Они добились этого в других видах спорта и бизнеса. Я уверен, что они сделают это и с «Манчестер Юнайтед», – сказал помощник тренера «МЮ» , который был ассистентом Алекса Фергюсона, в интервью BBC Sport.