Макларен об «МЮ»: «Арсенал» выбрался, и мы сделаем то же самое. Клуб возвращается к своим стандартам, Рэтклифф и Брейлсфорд набирают лучших людей»
Стив Макларен высказался о возрождении «МЮ».
«Арсенал» выбрался, и «Манчестер Юнайтед» сделает то же самое, нас часто штормило. Я вижу огромные плюсы в приходе Ineos и в том, что они пытаются сделать. Они определяют [клубные] стандарты и возвращаются к ним.
В определенные моменты за последние два года, с тех пор как я вернулся, у нас проявлялись эти стандарты. Также были стандарты, которые не присущи «Манчестер Юнайтед».
Я говорил с сэром Джимом Рэтклиффом, с сэром Дэйвом Брейлсфордом, они набирают лучших людей. Они хотят, чтобы все получилось. Они добились этого в других видах спорта и бизнеса. Я уверен, что они сделают это и с «Манчестер Юнайтед», – сказал помощник тренера «МЮ» Стив Макларен, который был ассистентом Алекса Фергюсона, в интервью BBC Sport.
в велоспорте он просто купил лучшую на тот момент команду которая выиграла по инерции еще один ТДФ и затем слегка погасла (не ему в претензию, просто спорт такой, некстван - 80% успеха, а его некстван чуть позвоночник не сломал попав под грузовик)
а Лозанна и Ницца не то чтобы звезд с неба успели нахватать