Ривалдо о Каземиро: «Уход из «Реала» в «МЮ» – неверное решение»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Ривалдо Каземиро Футбол

Ривалдо назвал ошибкой переход Каземиро из «Реала» в «МЮ».

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Бразильский хавбек играл за «Мадрид» с 2013 года.

«Он отличный человек, мой приятель – мы вместе играли за «Сан-Паулу».

У него была блестящая карьера в «Реале». По моему мнению, это было неверное решение для него – покинуть «Мадрид» ради «МЮ».

В «Реале» у него была красивая история, но, конечно, финансовая сторона повлияла на это решение.

«Юнайтед» переживает кошмарный момент – у них так много травм. Каземиро – полузащитник, не форвард, не защитник, а люди критикуют его за игру не на своей позиции. Но, по-моему, его не нужно винить – у «МЮ» в целом проблемы», – сказал бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии для Betfair.

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14 комментариев
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Со стороны Реала - верное
+25
-1
+24
Ответ Ничего Смешного
Сброд самый настоящий этот МЮ
Манчестер Юнайтед - великий клуб! Сброд сейчас им руководит, возглавляет и играет за него.
+20
-6
+14
Сброд самый настоящий этот МЮ
+14
-6
+8
Ответ Rio de Janeiro
После Ван Перси в МЮ провались абсолютно все звёзды
По Погба спорно разве что...периодами он был лучший игрок команды все таки
+2
0
+2
После Ван Перси в МЮ провались абсолютно все звёзды
+1
0
+1
Верное с финансовой точки зрения)
+1
0
+1
Как и димария и варан
+3
-2
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Хороший первый сезон был у Казе в МЮ. Если б не 2 сомнительных удаления, вообще отличный.
А в этом у всех игроков кошмарный.
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Ну это даже дураку понятно
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МЮ настолько прописывать духом футболистов, что даже один из лучших опорников мира через год играет как Маунт
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как говорится один поле не войн
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Ответ Stasinho7
Со стороны Реала - верное
Тчуамени топовое подписание. Очень умный парень.
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