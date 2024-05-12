Ривалдо о Каземиро: «Уход из «Реала» в «МЮ» – неверное решение»

Ривалдо назвал ошибкой переход Каземиро из «Реала» в «МЮ».

Каземиро выступает за « » с лета 2022 года. Бразильский хавбек играл за « » с 2013 года.

«Он отличный человек, мой приятель – мы вместе играли за «Сан-Паулу».

У него была блестящая карьера в «Реале». По моему мнению, это было неверное решение для него – покинуть «Мадрид» ради «МЮ».

В «Реале» у него была красивая история, но, конечно, финансовая сторона повлияла на это решение.

«Юнайтед» переживает кошмарный момент – у них так много травм. – полузащитник, не форвард, не защитник, а люди критикуют его за игру не на своей позиции. Но, по-моему, его не нужно винить – у «МЮ» в целом проблемы», – сказал бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии для Betfair.