Каземиро: «У «Реала» ДНК победителей»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Каземиро Футбол

Каземиро считает, что у «Реала» ДНК победителей.

«Трудно объяснить. «Реал» преображается в Лиге чемпионов. Команда невероятна в этом турнире. ДНК победителей. Если побеждаешь только в Ла Лиге, почему ты не выиграл Лигу чемпионов? Вот как это работает.

Требования не истощают тебя, ты наслаждаешься ими. Всегда приходится напрягаться. Вот что значит играть за «Реал», это давление каждый день», – сказал хавбек «МЮ», выступавший за «Реал», в интервью El Chiringuito.

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12 комментариев
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не то, что у моей команды бездарей-добавил каземиро и зарыдал
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Каземиро красава, не забывает про свой прежний клуб, где провёл долгие годы и выиграл много титулов.
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Что есть, то есть. Пришлось конечно жертвовать, отдать все силы в матче с Сити, но команда выстояла, хоть и было архисложно. Конечно сам футбол в исполнении Мадрида был неосмотрибелен, но главное что Мадрид в полуфинале, а значит сделали все правильно. Цель оправдывает средства. Ну и еще мне нравится, что команда практически никогда не сдается и может перевернуть матч за считанные мгновения.
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Игра за Реал - это напряжение и борьба за титулы каждый день, сказал с улыбкой расслабленный Каземиро, поглядывая в окно на ласковый манчестерский дождь
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ДНК - это про другой клуб.
У Реала - ДУХ победителя !
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А у нынешнего МЮ?
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До сих пор неясно зачем переходил из чемпионской команды где ты важное звено в проблемный МЮ..
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Каз легенда мадрида
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Мадрид просто выдержал давление сильного соперника и победил в матче, не более. Тут про самоотдачу, скорее, а не всякие мифические ДНК :)
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Ещё одни ДНКшные. Ну ничего, скоро и их жизнь накажет
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