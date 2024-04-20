Каземиро: «У «Реала» ДНК победителей»

Каземиро считает, что у «Реала» ДНК победителей.

«Трудно объяснить. «Реал» преображается в Лиге чемпионов. Команда невероятна в этом турнире. ДНК победителей. Если побеждаешь только в Ла Лиге, почему ты не выиграл Лигу чемпионов? Вот как это работает.

Требования не истощают тебя, ты наслаждаешься ими. Всегда приходится напрягаться. Вот что значит играть за «Реал», это давление каждый день», – сказал хавбек «МЮ», выступавший за «Реал», в интервью El Chiringuito.