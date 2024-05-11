Федотов о гонке за титулом Мир РПЛ: «Появилась хорошая конкуренция, все лидеры потеряли много очков. Это говорит об уравнивании чемпионата. Все еще впереди»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Владимир Федотов Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Федотов указал на высокий уровень конкуренции в Мир РПЛ.

– Останетесь ли вы в Санкт-Петербурге до следующего матча с «Зенитом»?

– Здесь слишком длинный [промежуток] до следующей игры. Три дня просидеть в гостинице не самое хорошее [решение]. Мы думали об этом, анализировали. Но приняли такое решение. Перелет не очень длинный. В родных стенах на нашей загородной базе будем восстанавливаться и вернемся сюда 14 мая.

– На ваш взгляд, являетесь ли вы тем человеком, который сегодня закончил для «Зенита» чемпионскую гонку, и как она вам в целом?

– Я думаю, что появилась хорошая конкуренция. Так сложилось, что вся лидирующая тройка – сегодня даже была подборка, где аналитики подвели итог, кто сколько потерял, – все лидеры потеряли очень много очков. Это говорит о таком уравнивании чемпионата.

Чемпионская гонка – все еще впереди. Ни у кого ничего не закончилось. Впереди еще два матча. И ни для кого они не будут простыми, – сказал главный тренер ЦСКА.

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18 комментариев
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Перепутал слово «уравнивание» с «деградацией»
+36
-3
+33
Битва калек)
+15
-2
+13
только почему-то ЦСКА со середняками побежал уравниваться, а не с верхом таблицы... менталитет ГТ он такой, выветривается с трудом...
+8
-1
+7
Уравнение, как и всегда, происходит по нижней границе
+4
-2
+2
Зенит просто дал фору
Но Краснодар и Динамо не хотят побеждать😂
+2
-1
+1
Это говорит о том, что лидеры не умеют строить игру в атаке. Вот автобус поставить это пожалуйста. Вот и Динамо проигрывает 2-1 в Калининграде. Вместо того чтобы растереть в порошок Балтику зная результат матчей Краснодара и Зенита, они там булки мнут с предпоследней командой чемпионата. Когда у Динамо последний раз был шанс на чемпионство за 3 тура до конца чемпионата? Да никогда по моему! Но они играют вот так.
+2
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Какой же кринж, несколько туров подряд топы теряют очки, а сейчас чуть ли вообще не проигрывают (если Балтика дожмет Динамо). Вот это конкуренция, вот это интрига!))
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0
+1
Скорость эскадры определяется скоростью ее самого медленного корабля
+1
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+1
Концовка чемпионата на заглядение, впервые за долгое время так интересно
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Ответ JuVero
Битва калек)
Скорее очередь в травмпункт
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Федот снова тот.
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Только уравнивание идет в отрицательную сторону
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Это говорит о том что уровень чемпионата- смывают в унитаз....
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Потому что у Газпрома убытки на триллионы...
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Ответ Amalfitano
Это говорит о том, что лидеры не умеют строить игру в атаке. Вот автобус поставить это пожалуйста. Вот и Динамо проигрывает 2-1 в Калининграде. Вместо того чтобы растереть в порошок Балтику зная результат матчей Краснодара и Зенита, они там булки мнут с предпоследней командой чемпионата. Когда у Динамо последний раз был шанс на чемпионство за 3 тура до конца чемпионата? Да никогда по моему! Но они играют вот так.
Растерли
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Ответ Lyrastars
Растерли
МОЛОДЦЫ!!!)))
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