Федотов о гонке за титулом Мир РПЛ: «Появилась хорошая конкуренция, все лидеры потеряли много очков. Это говорит об уравнивании чемпионата. Все еще впереди»

Владимир Федотов указал на высокий уровень конкуренции в Мир РПЛ.

– Останетесь ли вы в Санкт-Петербурге до следующего матча с «Зенитом»?

– Здесь слишком длинный [промежуток] до следующей игры. Три дня просидеть в гостинице не самое хорошее [решение]. Мы думали об этом, анализировали. Но приняли такое решение. Перелет не очень длинный. В родных стенах на нашей загородной базе будем восстанавливаться и вернемся сюда 14 мая.

– На ваш взгляд, являетесь ли вы тем человеком, который сегодня закончил для « » чемпионскую гонку, и как она вам в целом?

– Я думаю, что появилась хорошая конкуренция. Так сложилось, что вся лидирующая тройка – сегодня даже была подборка, где аналитики подвели итог, кто сколько потерял, – все лидеры потеряли очень много очков. Это говорит о таком уравнивании чемпионата.

Чемпионская гонка – все еще впереди. Ни у кого ничего не закончилось. Впереди еще два матча. И ни для кого они не будут простыми, – сказал главный тренер .