Семак о шансах «Зенита» на победу в РПЛ: «Существенно уменьшились. К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается»

Сергей Семак высказался о шансах «Зенита» победить в РПЛ.

Петербуржцы уступили на своем поле ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир .

– Понятно, что вас наверняка уже достали с этим вопросом по поводу чемпионской гонки. Сегодня «Зенит» усложнил шансы на победу. Как вы считаете, насколько ваши шансы уменьшились после сегодняшнего матча?

– Существенно уменьшились. Посмотрим, как эту игру закончит «Динамо». В принципе, мы, конечно, себе очень сильно усложнили и в сегодняшнем матче, и в предыдущих, где теряли очки. К сожалению, такой непростой период сейчас у команды.

К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается. В футболе всякое бывает, но такие ситуации случаются, на мой взгляд, очень редко. На моей футбольной памяти даже нужно вспомнить, были ли какие-то похожие ситуации, когда команда играет неплохо, создает моменты, но никак не может забить. И это, естественно, влияет на ситуацию в турнирной таблице, – сказал главный тренер « ».