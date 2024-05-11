Семак о шансах «Зенита» на победу в РПЛ: «Существенно уменьшились. К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается»
Сергей Семак высказался о шансах «Зенита» победить в РПЛ.
Петербуржцы уступили на своем поле ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.
– Понятно, что вас наверняка уже достали с этим вопросом по поводу чемпионской гонки. Сегодня «Зенит» усложнил шансы на победу. Как вы считаете, насколько ваши шансы уменьшились после сегодняшнего матча?
– Существенно уменьшились. Посмотрим, как эту игру закончит «Динамо». В принципе, мы, конечно, себе очень сильно усложнили и в сегодняшнем матче, и в предыдущих, где теряли очки. К сожалению, такой непростой период сейчас у команды.
К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается. В футболе всякое бывает, но такие ситуации случаются, на мой взгляд, очень редко. На моей футбольной памяти даже нужно вспомнить, были ли какие-то похожие ситуации, когда команда играет неплохо, создает моменты, но никак не может забить. И это, естественно, влияет на ситуацию в турнирной таблице, – сказал главный тренер «Зенита».
Им чуть ли не силой отдают титул,а они просто бегут от него
Такая же история и с Краснодаром
Достаточно сравнить статистику последних 6 матчей у Динамо и Зенита.
Надеюсь, Марцела признают лучшем тренером чемпионата по итогу.