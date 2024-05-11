Семак о шансах «Зенита» на победу в РПЛ: «Существенно уменьшились. К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Сергей Семак высказался о шансах «Зенита» победить в РПЛ.

Петербуржцы уступили на своем поле ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

Понятно, что вас наверняка уже достали с этим вопросом по поводу чемпионской гонки. Сегодня «Зенит» усложнил шансы на победу. Как вы считаете, насколько ваши шансы уменьшились после сегодняшнего матча?

– Существенно уменьшились. Посмотрим, как эту игру закончит «Динамо». В принципе, мы, конечно, себе очень сильно усложнили и в сегодняшнем матче, и в предыдущих, где теряли очки. К сожалению, такой непростой период сейчас у команды.

К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается. В футболе всякое бывает, но такие ситуации случаются, на мой взгляд, очень редко. На моей футбольной памяти даже нужно вспомнить, были ли какие-то похожие ситуации, когда команда играет неплохо, создает моменты, но никак не может забить. И это, естественно, влияет на ситуацию в турнирной таблице, – сказал главный тренер «Зенита».

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47 комментариев
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Зря Серега переживаешь, там за вами убогие похлеще вас "гонятся")))
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переходи в Балтику, там Игнашевич порядок навел, тебе на 5 лет хватит.
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Серёжа, протри глаза! Какое там "хорошо играет"?! Какие моменты создаёт? Алё!
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Там Балтика ведёт 🤡
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Теперь я понимаю почему у Динамо так мало болельщиков …
Им чуть ли не силой отдают титул,а они просто бегут от него
Такая же история и с Краснодаром
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Там воспитанник Зенита Капленко ведёт родной клуб к чемпионству. Но есть нюанс;)
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Уже снова увеличились
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ну если к этим плюшевым пешеходам вопросов нет, тогда вопросы к тренеру.
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Ответ -= Masteryuga =-
Зря Серега переживаешь, там за вами убогие похлеще вас "гонятся")))
Динамо 2 матча подряд 3-2, показывают характер и желание в концовка. У Зенита этого нет.
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Вот и плохо, что нет претензий
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Может, наконец, к себе вопросы возникнут…
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"Стараются, но не получается..." Как будто говорит про клуб, с космическим бюджетом в рамках РПЛ, а про условную Балтику или Факел
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Ответ -= Masteryuga =-
Зря Серега переживаешь, там за вами убогие похлеще вас "гонятся")))
Они там забили победный на 99, хотя было добавлено 7. И там особо никого не напрягло, что игроки в офсайде стояли и вратарю мешали ;)
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+1
Но бороться надо,два матча и никто чемпионскую игру не показал. Сегодян ен повезло с ЦСКА,но это не значит,что потом наоборот не произойдет и в 30 туре Зенит отпразднует очередное чемпионство и поднимет кубок России
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Динамо все сейчас делает для того, чтобы шансы Зенита не уменьшались
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Да Динамо не против. Игра в поддавки
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Хорошая игра и воля к чемпионству - это про Динамо. А Зенит - жога веганита - бесполезные беготня и владение мячом.
Достаточно сравнить статистику последних 6 матчей у Динамо и Зенита.
Надеюсь, Марцела признают лучшем тренером чемпионата по итогу.
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Ответ Nick Crosier
Но бороться надо,два матча и никто чемпионскую игру не показал. Сегодян ен повезло с ЦСКА,но это не значит,что потом наоборот не произойдет и в 30 туре Зенит отпразднует очередное чемпионство и поднимет кубок России
Понятное дело, что надо играть, тем более ещё Кубок, а он важен конечно. Другой вопрос как мотивировать будет Семак, нет драйва и желания у ряда игроков, но есть подозрение, что после матча был большой и обстоятельный разговор в том числе с руководством.
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Ответ Ninjah
Влюбом случае Зенит не в этом матче упустил чемпионство. Весь сезон, как на качелях. Много поражений.
Зенит подарил чемпионство в концовке за 7 туров до конца.
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Ответ T622222
Инвалиды
семак как тренер ноль.
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Ответ T622222
Инвалиды
Этот веган-миротворец достал одно и тоже мусолить. Кащей, мясо не жрёт, а с укропа ни какого желания побед нету. Серёжа езжай к йогам.
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Команда в кризисе , претензии к отдельным «ребятам» имеются.
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семакао и зенитос - позор.
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Тут всё меняется, Богданыч😂
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если к ребятам нет претензий, тогда претензии к тренеру?
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Не горюй, Сельдиреич. Из Грозного три очка точно привезешь. К бабке не ходи))
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Хочется верить что последних двух играх 6 очков будут наши... Но... нужно забивать с любого положения а не заводить мяч в ворота:
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Богданыч, ну ещё в среду в том же стиле уступить в кубке, а я почти уверен, что игра будет похожей по содержанию, ну и все в отпуск. Динамо фактически плохо играло в Калининграде с середины первого тайма по 93 минуту, но успевает выиграть, а тут даже нет намека на характер и эмоции, спрос с игроков должен быть. Чемпионство упущено не сегодня к слову!
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Шансов НИКАКИХ !!! Пора выгонять всех легионеров к чёртовой бабушке . Чему можно у них научиться . Только картинно падать и корчиться лёжа на земле .
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Влюбом случае Зенит не в этом матче упустил чемпионство. Весь сезон, как на качелях. Много поражений.
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