Педро о 0:1 с ЦСКА: «У «Зенита» много моментов, просто немного не везет. Остается только работать, шансы на титул еще есть»

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Педро высказался о поражении «Зенита» от ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

– Меня просили проявлять свои лучшие качества: разгонять атаки, растягивать оборону соперника. К сожалению, уступили сегодня. Но не нужно опускать голову. Нужно постараться набрать максимум очков в оставшихся матчах.

У меня был хороший момент, но выручил вратарь. К сожалению, мяч так и не попал сегодня в сетку ворот.

«Зенит» весной очень мало забивает.

– Мы должны понять, что идет не так. У нас много моментов, просто немного не везет. Остается только одно – работать. Еще есть шансы на титул в этом сезоне, – сказал полузащитник «Зенита».

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13 комментариев
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К мальчишке никаких вопросов, в отличии от его зажравшихся соотечественников - Клаудиньо и Венделу. Лучший в Зените на поле, без вариантов.
Кстати Балтика пока держится, 1:1.
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Хороший парнишка, с головой.
Пока единственное светлое пятно в нашем темном царстве зла)
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Пользы за его минуты больше принес чем Артур,видно,Что лезет,хочет. надо бы его чаще в старт. Может все 90 не вытянет,но уж явно достоин с первых играть.Тем более ему все 18,почему не дать шанс. В концовке на усталых и Артур может выходить. А педро как раз измотает,да и сам может решить,уже показывал это.
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Ответ freeman123
Иванов не свистит удар кулаком Мойзеса в лицо Сергееву и не удаляет, но тут же в обратную сторону свистит левейший штрафной когда игрок цска просто сам завалил Барриоса с которого и получили пенальти! Заболотный сносит сзади в ноги и ему не дают вторую ЖК, судьи неприкрыто топят Зенит лишь бы не допустить к чемпионству!
Такой убогий Зенит грех не топить!!!! Таких чемпионов не должно быть! Сам болею за Зенит, но получили такое отношение со всех сторон сполна.
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Ответ freeman123
В этом сезоне судьям дали задание Зенит не допустить к чемпионству, это видно в каждом матче!
загавар
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Ответ Валерий Глубокий
Пилите Шура , Пилите , Солнце ещё высоко )))
Ну для Спартака солнце уже село.
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