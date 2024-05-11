Педро о 0:1 с ЦСКА: «У «Зенита» много моментов, просто немного не везет. Остается только работать, шансы на титул еще есть»

Педро высказался о поражении «Зенита» от ЦСКА (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

– Меня просили проявлять свои лучшие качества: разгонять атаки, растягивать оборону соперника. К сожалению, уступили сегодня. Но не нужно опускать голову. Нужно постараться набрать максимум очков в оставшихся матчах.

У меня был хороший момент, но выручил вратарь. К сожалению, мяч так и не попал сегодня в сетку ворот.

– «Зенит» весной очень мало забивает.

– Мы должны понять, что идет не так. У нас много моментов, просто немного не везет. Остается только одно – работать. Еще есть шансы на титул в этом сезоне, – сказал полузащитник « ».

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