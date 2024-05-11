ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с 2010 года. Тогда в командах работали Слуцкий и Спаллетти

Теги ЦСКА Зенит Леонид Слуцкий Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Футбол

ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с 2010 года.

Сегодня команда Владимира Федотова одержала победу со счетом 1:0 в 28-м туре Премьер-лиги.

Армейцы выиграли матч чемпионата России в Санкт-Петербурге впервые с 10 ноября 2010 года – тогда ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого обыграл «Зенит» Лучано Спаллетти со счетом 3:1. 

Отметим, что в 2011 году «Зениту» присудили техническое поражение в домашнем матче с ЦСКА (0:3) из-за нарушения регламента. 

После 28 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко и опережая «Краснодар» и «Динамо» на 1 балл. Бело-голубые обойдут петербуржцев, если не проиграют «Балтике».

ЦСКА занимает 6-ю строчку с 42 баллами. 

9 комментариев
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Иванов помешал Зениту хотя бы 1 гол забить? В рамке наверное с Торопом прыгал вдвоем
Ну и пенальти был абсолютно чистый
+18
-4
+14
молодцы,, а то мы что то в середине таблицы застряли,стадиончик новый ,раньше в химках играли а результаты лучше
+5
-1
+4
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