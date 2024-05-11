ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с 2010 года. Тогда в командах работали Слуцкий и Спаллетти

ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с 2010 года.

Сегодня команда Владимира Федотова одержала победу со счетом 1:0 в 28-м туре Премьер-лиги.

Армейцы выиграли матч чемпионата России в Санкт-Петербурге впервые с 10 ноября 2010 года – тогда под руководством Леонида Слуцкого обыграл «Зенит» со счетом 3:1.

Отметим, что в 2011 году « » присудили техническое поражение в домашнем матче с ЦСКА (0:3) из-за нарушения регламента.

После 28 проведенных туров Мир «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко и опережая «Краснодар» и «Динамо» на 1 балл. Бело-голубые обойдут петербуржцев, если не проиграют «Балтике».

ЦСКА занимает 6-ю строчку с 42 баллами.