ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с 2010 года. Тогда в командах работали Слуцкий и Спаллетти
ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с 2010 года.
Сегодня команда Владимира Федотова одержала победу со счетом 1:0 в 28-м туре Премьер-лиги.
Армейцы выиграли матч чемпионата России в Санкт-Петербурге впервые с 10 ноября 2010 года – тогда ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого обыграл «Зенит» Лучано Спаллетти со счетом 3:1.
Отметим, что в 2011 году «Зениту» присудили техническое поражение в домашнем матче с ЦСКА (0:3) из-за нарушения регламента.
После 28 проведенных туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко и опережая «Краснодар» и «Динамо» на 1 балл. Бело-голубые обойдут петербуржцев, если не проиграют «Балтике».
ЦСКА занимает 6-ю строчку с 42 баллами.
Ну и пенальти был абсолютно чистый